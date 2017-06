Nhìn từ Trương Hồ Phương Nga: Cái giá của 4 chữ "chân dài - đại gia" quá đắng và quá đắt!

Trong phiên xử ngày 22/6, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga khiến công chúng không khỏi xót xa trước vẻ xanh xao gầy guộc của cô. So với phiên sơ thẩm cách đây 9 tháng, Phương Nga trông mệt mỏi và kém thần sắc hơn rất nhiều với đôi mắt thâm quầng. Nhưng ánh nhìn cương nghị thì vẫn không thay đổi. Trước tòa, thay vì trình bày để minh oan cho mình, Phương Nga giữ quyền im lặng và từ chối trả lời mọi câu hỏi từ đại diện Viện kiểm sát. Cô cho biết mình giữ lời khai của 9 tháng trước nên sẽ không nói gì thêm, tức là cô khẳng định số tiền 16,5 tỷ đồng mà cô bị cáo buộc lừa đảo doanh nhân Cao Toàn Mỹ là số tiền giao dịch của bản hợp đồng tình ái giữa hai người. Hoa hậu người Việt tại Nga rành rọt từng lời: "Tôi không có tội, không lừa đảo ai hết".





Doanh nhân Cao Toàn Mỹ thừa nhận trước tòa về việc cả hai nhiều lần cùng nhau ra nước ngoài nhưng khẳng định chỉ là do trùng hợp. Theo lý giải của ông Cao Toàn Mỹ, một số là do cả hai đi công tác, số khác là do trùng hợp với những lần đi mua sắm của Phương Nga. Vị đại gia tiếp tục phủ nhận những lời khai của Phương Nga tại phiên sơ thẩm, nghĩa là chẳng có mối quan hệ tình ái hay hợp đồng tình dục nào giữa hai người.

Lẽ dĩ nhiên, sự trùng hợp đến mức người trúng sổ xố Vietlot cũng phải kinh ngạc của 17 lần xuất nhập cảnh cùng nhau chưa thể là căn cứ chắc chắn để chứng minh quan hệ không thuần túy bạn làm ăn giữa đại gia và chân dài. Nhưng việc vị doanh nhân nhiều kinh nghiệm trên thương trường sẵn sàng trao tiền cho Hoa hậu những 16,5 tỷ đồng để mua nhà trên... nước bọt thì cũng phần nào cho thấy họ không thuần túy là bạn.

Hoa hậu thì vẫn chắc nịch với sự im lặng của mình. Thậm chí còn sắc sảo tuyên bố với kiểm sát rằng cô không có nghĩa vụ chứng minh mình bị oan mà đó là việc của các cơ quan tố tụng. Cô đang rất tự tin vào sự trong sạch của bản thân, nhưng hẳn cô cũng đang thấm thía một bài học quá đau đớn cho sự trao thân nhầm chỗ của mình.





Nếu mối quan hệ tình ái giữa Phương Nga và đại gia công nghệ là có thật thì đây là vụ lật kèo thấm thía nhất cho các người đẹp đang ở trong, ngấp nghé bước vào trong hay háo hức muốn vào trong cánh cửa nhà đại gia. Nếu mọi thứ thuận lợi êm xuôi thì cái mà các người đẹp phải đánh đổi có thể chỉ là thanh xuân. Nhưng nếu có viên gạch hay ổ gà xuất hiện trong mối quan hệ đó, rất có thể họ sẽ mất cả danh dự, phẩm giá lẫn sự tự do của một người bình thường.

Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga đã mất 2 năm 3 tháng tự do của đời mình. Và nếu như phiên tòa không chấp nhận lời khai của cô, cô có thể sẽ mất thêm nhiều năm tháng tự do nữa. Cùng với đó là sự ê ẩm danh dự của những người thân yêu của chính cô, của người mẹ đã kiên cường vật lộn khắp nơi tìm công lý cho con gái mình suốt hơn 2 năm qua của cô. Cái giá của bốn chữ "chân dài - đại gia" quá đắt và quá đắng.

Trong showbiz Việt, hẳn không ít người đẹp cũng từng nếm mùi vị ấy, chỉ có điều không bị vướng vòng lao lý như người đẹp Phương Nga. Hoa hậu Diễm Hương là một ví dụ. Khi bí mật kết hôn với doanh nhân bất động sản Đinh Trường Chinh, hẳn người đẹp không bao giờ tưởng tượng ra ngày cô bị chồng đại gia "lật kèo". Không chỉ tố giác Hoa hậu là gái có chồng, doanh nhân bất động sản còn bêu xấu vợ cũ trước bàn dân thiên hạ rằng cô là cô vợ hư hỏng, không biết nghe lời, thường xuyên trốn ra ngoài chơi qua đêm với bạn trai, kết thân với toàn bạn xấu, ham mê danh vọng mà làm giả giấy tờ để đi thi đấu trường nhan sắc quốc tế...





Thực hư những lời đại gia đúng sai tới mức nào thì không có phiên tòa nào phán xét, chỉ biết chuyện Hoa hậu bị chồng đánh là thật, chuyện Hoa hậu phải "bỏ của chạy lấy người" là thật, và chuyện Hoa hậu kiên quyết ly hôn với người chồng đại gia, tay trắng ra đi để kết hôn và sinh con cho một người đàn ông không có tiền bạc lẫn sự nghiệp cũng là thật. Nếu tiền bạc có thể khiến người ta chấp nhận tất cả để đánh đổi, thì phải có lý do để Diễm Hương ân hận vì sự đánh đổi đó mà từ bỏ.

Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh rời khỏi cuộc tình ngắn chẳng tày gang với tỉ phú Việt Kiều Hoàng Kiều cũng bẽ bàng như thế. Mấy hôm trước cô mới hăm hở khoe cảnh sang chảnh va ly túi xách sang Hawaii gặp người tình, mấy hôm sau đã thấy cô ủ dột về nhà, mang theo những lời cười cợt của dư luận trước mặt và những lời "lật kèo" của người tình già sau lưng.





Cho đến nay, công chúng vẫn chưa có câu trả lời xác thực về lý do Hoàng Kiều "đá" Ngọc Trinh. Nữ hoàng nội y kiên quyết giữ im lặng từ ngày cô xách va ly tiu ngỉu về nước. Chỉ có Hoàng Kiều là vui vẻ tuyên ngôn "72 đã mất Trinh rồi" một cách hả hê. Cũng chỉ có Hoàng Kiều độc thoại về cuộc tình với Ngọc Trinh, về lý do rất giời ơi khiến ông phũ phàng rũ bỏ người tình. Lúc đang say đắm, đại gia tôn vinh Ngọc Trinh hết lời. Còn lúc ngán ngấy, đại gia "kết tội" Ngọc Trinh là cô gái đỏng đảnh, suy nghĩ hời hợt, ngắn hạn. Và thường thì, người ta hay tin vào lời kẻ có tiền quyền chứ ít khi rảnh tai nghe những chân dài thủ thỉ.





Ngọc Trinh, Diễm Hương và Trương Hồ Phương Nga chỉ là vài ví dụ "lộ sáng" trong một showbiz đầy những "bí mật thảm đỏ". Còn bao nhiêu chân dài phải ngậm đắng nuốt cay hay đang tim đập chân run vì may mắn thoát cảnh pháp đình mà công chúng chẳng hề hay biết?



Nhưng như MC Quỳnh Chi thú nhận, đã đặt chân vào showbiz thì khó tránh được đại gia. Tài năng và tiền bạc của đại gia mới xứng là chỗ nương náu của những nhan sắc. Nhưng "đẩy thuyền là đại gia mà lật thuyền cũng là đại gia". Đừng tưởng các chân dài có đại gia "đẩy thuyền" là cứ thong dong thẳng tiến đến danh vọng giàu sang. Họ ngồi đấy mà lòng đầy chông chênh sợ ngày bị đắm.



Nguồn tin từ Báo afamily