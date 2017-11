Nhờ bão lớn, Home Depot bán được nhiều hàng hơn

Hàng trăm người chờ đến phiên vào Home Depot tại Miami, Florida để mua ván ép và những vật liệu chống bão Irma vào đầu tháng Chín, 2017. (Getty Images)Sau các cơn bão tàn phá Texas (Harvey), Florida (Irma), và Puerto Rico (Maria), công tác tái kiến thiết diễn ra trên phạm rộng lớn, đưa đến sự việc Home Depot bán được nhiều vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, số thương vụ cao không phản ảnh sự thiệt hại do bão gây ra cho Home Depot.Theo hệ thống cửa hàng chuyên bán vật dụng cải thiện nhà cửa cho biết vào ngày thứ Ba, họ đã ghi nhân một đợt tăng mạnh trong số lương thương vụ trong tam cá nguyệt vừa qua, và dự đoán mức tăng này sẽ tiếp tục cho đến hết năm nay, khi các nạn nhân hai trận bão Harvey và Irma xây dựng lại nhà cửa.Nhu cầu về vật liệu xây dựng, từ ván ép và máy phát điện cho tới dây điện và màn cửa sổ, đã dẫn một mức khoảng $282 triệu trong số lượng thương vụ liên quan đến những trận bão lớn, tại các cửa hàng Home Depot mở cửa ít nhất được một năm.Số lượng thương vụ liên quan tớn bão đã góp phần vào tổng số thương vụ $25 tỷ trong tam cá nguyệt thứ ba. Đây là một mức tăng 8.1% so với cùng thời kỳ trong năm ngoái, và một mức tăng 7.7% tại các cửa hàng ở Mỹ mở cửa được ít nhất 12 tháng. Đây là một cách thức đo lường chính yếu của ngành này, đưa sự thay đổi trong số lượng các cửa hàng ra khỏi phương trình.Nỗ lực phục hồi tiếp tục sau những trận bão đó, cùng với một nền kinh tế mạnh đang thúc đẩy người Mỹ chỉnh trang tu bổ hoặc mua nhà mới, đều giúp cho hệ thống cửa hàng chuyên bán đồ cải thiện nhà cửa này tăng mức dự báo tài chánh của họ cho năm nay.Hiện giờ công ty dự đoán số lượng thương vụ sẽ tăng khoảng 6.3%, và lợi nhuận sẽ tăng chừng 14% lên tới $7.36 một cổ phiếu.Tam cá nguyệt thứ ba thu về $2.2 tỷ lợi nhuận ròng, tức là $1.84 trên mỗi cổ phiếu, tăng lên từ mức $2 tỷ, tức là $1.60 trên một cổ phiếu, trong cùng thời kỳ vào năm ngoái. Lợi nhuận cũng đánh bại những mức dự đoán của các phân tích gia S&P Global, hai cent cao hơn.Nhưng chính những trận bão làm tăng số lượng thương vụ của Home Depot cũng đã buộc công ty này phải đóng cửa 236 cửa tiệm, tại một số điểm trong những khu vực bị ảnh hưởng của bão. Việc thuê thêm nhân viên an ninh và thực hiện những biện pháp khác trong các trận bão đã gây tốn kém thêm khoảng $104 triệu trong những khoản phí tổn làm giảm bớt chừng $51 triệu trong lợi nhuận hoạt động của công ty. Ngoài ra theo Home Depot cho biết, số lượng thương vụ bán hàng cung cấp liên quan đến bão đều đem lại ít lợi nhuận hơn, so với hầu hết các mặt hàng bình thường xuyên của họ.Số lượng thương vụ bán hàng trên mạng inernet tăng chừng 19% trong ba tháng vừa qua và lúc này chiếm 6.2% trong tổng số lượng thương vụ của công ty.