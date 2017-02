Nhờ DNA, cảnh sát biết kẻ giết người vợ cũ của ca sĩ hát bài "Unchained Melody"

Ca sĩ Bill Medley và vợ Karen Klaas (Getty Images)

LOS ANGELES - Một kẻ săn mồi tình dục đã chết từ lâu nay được liên kết với một vụ hiếp dâm và giết chết người vợ cũ của một ca sĩ thuộc nhóm Brothers Righteous. Án mạng xảy ra cách đây mấy chục năm và chưa được giải quyết.Thông qua chứng cớ DNA, cảnh sát nay biết rõ Kenneth Troyer là thủ phạm trong vụ bà Karen Sue Klaas bị sát hại năm 1976, tại nhà riêng ở Hermosa Beach, gần Los Angeles. Bà bị giết sau khi chở đưa con trai còn nhỏ đến trường.Klaas là vợ cũ của ca sĩ lừng danh Bill Medley. Khi được tìm thấy, bà còn hấp hối, cố níu lấy mạng sống sau khi bị tấn công tình dục và bị siết cổ bằng đôi vớ dài của bà vào ngày 30 tháng Giêng, 1976.Người mẹ 32 tuổi này đã bị hôn mê trong năm ngày tại bệnh viện, và rồi tắt thở chưa đầy một tuần sau đó, vào ngày 4 tháng Hai.Medley là một trong hai ca sĩ nổi tiếng của Brothers Righteous. Ông vươn lên trở thành ngôi sao trong năm 1960, với một loạt ca khúc rất thành công như “Unchained Melody” và “You've Lost That Lovin' Feelin.”Ca sĩ Medley nay đã 76 tuổi rất xúc động, khi Sở Cảnh Sát Los Angeles County cuối cùng loan báo rằng họ đã giải quyết được án mạng ấy, cách gần 41 năm sau ngày vợ cũ của ông được tìm thấy bị hãm hại.“Tôi như tê dại đi,” Medley nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai, mô tả thời điểm lúc ông nhận được một cú điện thoại từ cảnh sát, xác định Troyer là kẻ giết người.“Đây là một điều người ta từng hy vọng sẽ đến, hoặc suy đoán suốt cả 40 năm nay,” ông Medley nói trong lúc hai con trai của bà Klaas và các thám tử điều tra vụ ấy đứng gần đó.Troyer là một nghi can trong vụ giết chết Klaas vào thời điểm đó, vì ông đã gây ra hai vụ tấn công tình dục trong khu vực.Nhưng sau đó, kẻ hiếp dâm lúc ấy 30 tuổi đã có thể trốn thoát.Sau đó ông bị kết tội trộm cướp có vũ khí, và bị kết án bốn năm tù giam trong một nhà tù ở California.Đến năm 1982, Troyer vượt ngục khỏi nhà tù an ninh tối đa California Men's Colony ở San Louis Obispo. Trong khi chạy trốn, phạm nhân này bị bắn chết tại Santa Ana.DNA của Troyer không được nhà chức trách bảo quản vì thời đó tiểu bang không luật bắt buộc những kẻ phạm trọng tội phải được xét nghiệm di tính thể DNA.Vụ giết chết Klaas đã không được giải quyết trong 41 năm. Đây là vụ án mạng không được giải quyết kéo dài lâu nhất trong lịch sử tại Hermosa Beach.Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai, các viên chức Sở Cảnh Sát Los Angeles cho biết họ đã giải quyết được trường hợp này, bằng cách dùng một kỹ thuật điều tra khá mới, được gọi là “DNA gia đình.”Kỹ thuật gây tranh cãi này lần đầu tiên đã được thực hiện trong năm 2011, được dùng để làm một cách thức tìm kiếm “những điểm phù hợp gần như hoàn hảo,” giữa các thân nhân của một tù nhân.Những người chỉ trích nói rằng kỹ thuật ấy đưa các thành viên trong gia đình, một cách không công bằng, vào một vị trí mà họ bị buộc phải trở thành “người chỉ điểm di truyền,” mà không có sự đồng ý của họ.Vào năm ngoái, các điều tra viên xem xét hồ sơ DNA của một người thân của Troyer phạm một tội hình sự, sau khi nhà chức trách tiểu bang bắt đầu đưa lên hồ sơ di truyền vào trong cơ sở dữ liệu liên bang trong năm 1990.Sau đó các thám tử đã có sự phù hợp di truyền để nối kết Troyer với vụ giết chết Klaas.Không có động lực nào được xác định. Nhưng nhà chức trách tin rằng vụ sát hại ấy là do động lực tình dục thúc đẩy, căn cứ theo lịch sử phạm tội của Troyer.