Nhờ được giảm tiền chăm sóc, con mới đến thăm cha mẹ ở viện dưỡng lão

(VienDongDaily.Com - 26/12/2016)

Con cái có thể được phiếu thưởng 200 nhân dân tệ (gần $27 Mỹ kim) để trừ vào lệ phí chăm sóc, nếu họ vào thăm cha mẹ hơn 30 lần trong hai tháng. Họ sẽ nhận được 100 nhân dân tệ ($13) cho 20 lần, và 50 nhân dân tệ ($7) cho 10 lần.

TÔ CHÂU - Một viện dưỡng lão dành cho những người cao niên ở Trung Quốc, chuyên chăm sóc những người bị bệnh và bị thương tật trong vùng, đã thực hiện một sáng kiến và rồi được thấy có nhiều người đến thăm cha mẹ hơn so với lúc trước. Sự việc này xảy ra sau khi viện dưỡng lão đưa ra phần thưởng tài chánh dành cho những người con nào tới gặp cha mẹ già.



Viện dưỡng lão đưa ra chương trình giảm bớt chi phí chăm sóc cha mẹ già sống trong viện, tùy theo thời gian con cái đến thăm người thân mỗi tháng. Kế hoạch này được bắt đầu thực hiện trong tháng Chín, sau khi có sự lo ngại rằng người già ở đây không được thăm viếng.



Sự gia tăng trong số lượng những cuộc viếng thăm tại Viện Dưỡng Lão Fuxing tại Tô Châu, trong tỉnh Giang Tô ở miền đông, đã giúp cải thiện sự “an lạc tinh thần” cho những người sống trong viện dưỡng lão. Ông Yin Zongyin, một giám đốc của viện chăm sóc này cho biết.



Ông nói với nhật báo Anh Telegraph, “Chương trình đó rất hữu hiệu. Con cái tới thăm cha mẹ nhiều hơn, từ khi chúng tôi thực hiện chính sách này. Hầu hết những người cao niên tại nhà dưỡng lão đều có những mức độ khác nhau về thương tật. Một số người đang bị bệnh nặng, chẳng hạn như ung thư và đột quỵ. Vì vậy họ cần con cái đến thăm nhiều hơn so với những người già khác. Tôi tin rằng việc đem lại cho họ những sự an ủi tinh thần là điều thiết yếu, và những sự an ủi ấy chỉ có thể được mang lại bởi những người thân yêu mà thôi.”



Ông Yin cho biết viện dưỡng lão này có 512 người ở, và mới đây đã tổ chức một “lễ trao phần thưởng.” Các bản tin địa phương cho biết có tới 227 người con nhận được phiếu giảm giá trị giá 30,000 nhân dân tệ (hơn $4,000).



Trước khi có chương trình giảm giá này, chỉ có 38 người vào thăm mỗi ngày. Trong khi đó, có 337 người thân đến thăm lần trong một tháng hoặc ít hơn.



Hiện nay viện dưỡng lão ghi nhận hơn 129 người vào thăm hơn 30 lần trong hai tháng.

Theo tờ Hoàn Cầu Thời Báo (Global Times) cho biết, một người khách nói, “Phần thưởng mới này cũng giống như một cái nhìn vào gương. Nó giúp người ta nhận ra rằng họ đã thiếu sót như thế nào trong việc chăm sóc cha mẹ.”



Lòng hiếu thảo là một truyền thống được đánh giá cao ở Trung Quốc. Thế nhưng sau bốn chục năm nền kinh tế bùng nổ dưới chế độ cộng sản, con cái thường quá bận rộn nên không tới thăm cha mẹ.

Chính phủ đang có những kế hoạch nhằm sử dụng người máy robot trong viện dưỡng lão, để giúp những người gia neo đơn.