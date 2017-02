(VienDongDaily.Com - 02/02/2017)

Keysar Trad, chủ tịch Liên Đoàn Úc Các Hội Đồng Hồi Giáo, nói rằng việc hạn chế đi lại của ông Trump không những làm tổn thương những người vô tội, mà còn “mang lại thiệt hại lớn cho nền kinh tế của ông và các vị thế của Mỹ về mặt quốc tế.”

Một nhóm chú hề Hồi giáo đang đi xe điện trong một chuyện giúp vui gây quỹ cho hội chống bệnh ung thư tại thủ đô Kuala Lumpur, Mã Lai Á, nơi mà số du khách có thể gia tăng trong mấy tháng sắp tới vì lệnh cấm tại Mỹ. (Manan Vatsyayana/ Getty Images)



Từ Mã Lai Á đến Thái Lan, các công ty và các viên chức ở Á Châu đang tìm cách thủ lợi từ những biện pháp mới mà Tổng Thống Donald Trump đã đưa ra trong việc hạn chế nhận người từ các nước Hồi giáo vài nước Mỹ.

Các viên chức Á Châu nói rằng họ sẽ nhắm vào ngành du lịch và giáo dục mà người Hồi Giáo đang lo lắng trước những biện pháp của Mỹ. Tại các nước Hồi, một số người nói rằng giờ đây họ cảm thấy không an toàn khi đến Mỹ.



Trong tuần qua ông Trump ra lệnh đình chỉ trong 120 ngày việc cho phép những người tị nạn vào nước Mỹ, cấm vô thời hạn những người tị nạn từ Syria, cấm trong 90 ngày các công dân từ Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen.



Ở Mã Lai, nơi mà đa số dân chúng là tín đồ Hồi Giáo, giám đốc điều hành của AirAsia, hãng hàng không giá rẻ lớn nhất Á Châu, gợi ý rằng các nước trong Hiệp Hội Các Quốc Gia Đông Nam Á (ASEAN), gồm 10 nước thành viên, có thể tận dụng lợi thế của những lệnh cấm ấy.



Trong một mục đăng trên Tweeter vào hôm thứ Ba, ông Tony Fernandes của hãng AriAsia nói, “Với thế giới bây giờ đang có khuynh hướng biệt lập hơn, đã đến lúc ASEAN phải bắt đầu tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các du khách lịch tới đây.”



Mã Lai là một điểm đến được nhiều du khách từ Trung Đông ưa chuộng. Trong năm 2016, có gần 200,000 người đến đó từ các nước như UAE, Saudi Arabia, Iraq và Qatar.

Nước này cũng là một điểm đến quan trọng cho du lịch y tế và du lịch halal, với thức ăn và các sản phẩm khác phần lớn được chứng nhận là halal, tức là hợp pháp theo thánh kinh Hồi Giáo.

Tại Thái Lan nước láng giềng, các giới chức ngành du lịch nói rằng lệnh cấm của Mỹ có thể làm tăng số lượng du khách.



Yuthasak Supasorn, giám đốc Cơ Quan Du lịch Thái Lan, nói với hãng tin Reuters, “Trung Đông là một thị trường lớn cho chúng tôi, đặc biệt trong lãnh vực du lịch y tế. Họ có thể chọn đến thăm Thái Lan nhiều hơn, và điều này cũng có thể thúc đẩy ngành này của chúng tôi.”



Ông Trump nói rằng lệnh cấm của ông là một cách thức để bảo vệ Hoa Kỳ tránh khỏi các chiến binh Hồi giáo. Nhưng lệnh cấm ấy đã bị lên án bởi các nhà lãnh đạo ngoại quốc, và gây ra những cuộc biểu tình đông hàng chục ngàn người tại các thành phố ở Hoa Kỳ.



Với những nỗi lo ngại về việc xây dựng an toàn và an ninh, một số người Á Châu đang xem xét lại các kế hoạch đi du lịch ở Mỹ, và tìm những cách thức thay thế, mặc dù nước họ không phải bị ảnh hưởng bởi các biện pháp hạn chế.



Bà Alicia Seah, giám đốc truyền thông tại Dynasty Travel của Singapore, “Khi bạn muốn đi du lịch, đặc biệt là để giải trí, thì bạn muốn được yên tâm. Ngay bây giờ người ta đang dự định cho chuyến du lịch của họ từ tháng Ba, tháng Tư trở đi. Họ sẽ đình chỉ kế hoạch du lịch ở Mỹ của họ vào thời điểm này.”



Bà Seah nói rằng người Singapore có thể lựa chọn để đi du lịch ở Mỹ sau đó trong năm nay, hoặc thăm dò những địa điểm khác, như Úc, Tân Tây Lan, Gia Nã Đại, hoặc bên trong Á Châu.



Ông Trump đã lập luận rằng việc thanh lọc nghiêm ngặt hơn đối với những di dân là điều cần thiết để bảo vệ nước Mỹ khỏi các cuộc tấn công. Nhưng những người công kích than phiền rằng lệnh của ông nhắm riêng một cách bất công vào những người Hồi Giáo, và làm ô uế danh tiếng lịch sử của nước Mỹ là một nơi thân thiện cho di dân.



Keysar Trad, chủ tịch Liên Đoàn Úc Các Hội Đồng Hồi Giáo, nói rằng việc hạn chế đi lại của ông Trump không những làm tổn thương những người vô tội, mà còn “mang lại thiệt hại lớn cho nền kinh tế của ông và các vị thế của Mỹ về mặt quốc tế.”



Ông Trad nói với Reuters, “Tất cả những người có thân nhân ở Mỹ, cho dù họ có đến từ các nước được liệt kê hay không, họ khiếp sợ về những điều mà ông này sẽ làm cho nước Mỹ và cho những người thân của họ.”

Một số cơ sở cung cấp giáo dục đã nhìn thấy những dấu hiệu sớm của một sức tác động.



Rod Jones, giám đốc điều hành của công ty giáo dục Navitas Ltd ở Úc, nói rằng công ty đã nhìn thấy một mức sụt giảm, trong số lượng xin theo học các khóa tiếng Anh của họ tại Hoa Kỳ.



Trong một một cuộc hội thảo qua điện thoại về mức thu nhập, ông Jones nói với các phân tích gia, “Chúng tôi đã bắt đầu thấy các học viên rút lui từ Mỹ, vì họ lo ngại về những vấn đề mà họ có thể gặp phải.”



“Nhưng họ vẫn muốn đi đâu đó,” ông Jones nói thêm như vậy, xác định Canada và Úc là những cách lựa chọn thay thế quan trọng. “Thủ Tướng Canada đã xuất hiện và nói, 'Nếu Hoa Kỳ không muốn nhận các bạn, thì chúng tôi rất muốn đón các bạn', và tôi nghĩ rằng đó cũng là cách tiếp cận của nước Úc.”



Aulia Adila, 24 tuổi, một chuyên gia trẻ trong ngành truyền thông ở Jakarta, đã xem xét Hoa Kỳ, coi đó là một sự lựa chọn cho việc theo học bậc sau cử nhân.



Adila nói, “Khi ông Trump đã có một cơ hội thắng cử, điều này làm tôi xem xét lại việc sang Mỹ du học. Bây giờ ông đã thắng, và với lệnh cấm người Hồi Giáo và chính sách nhập cư mới, việc lưu lại ở Mỹ càng trở nên không thể làm được và không an toàn. Tôi đang xem xét một quốc gia khác, nơi mà tôi sẽ cảm thấy an toàn.”