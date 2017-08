Nhóm “sát thủ” thực phẩm gây ung thư

Ảnh minh hoạ: Internet

Theo một nghiên cứu tại Mỹ, thực phẩm là một trong những nguồn gây ung thư đầu bảng. Vậy loại thực phẩm nào bạn cần phải tránh xa, nếu như không muốn tăng nguy cơ đối diện với căn bệnh tử thần này?

Những thực phẩm này không chỉ chứa các chất có hại cho cơ thể, mà còn làm tăng nguy cơ phát triển nhiều dạng ung thư khác nhau. Bạn cần loại bỏ chúng một cách tuyệt đối trong chế độ ăn hàng ngày của mình.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên là một loại đồ ăn chứa rất nhiều chất béo và hàm lượng calo cao, khả năng gây tăng cân lớn. Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Y học Journal of medicine của New England đã chỉ ra rằng mỗi ngày chỉ cần tiêu thụ 1 once khoai tây chiên (khoảng 28 gram) trong vòng một năm có thể làm bạn tăng trung bình 2 pound (gần 1 kg). Bên cạnh việc chứa rất nhiều chất béo chuyển hóa gây cholesterol cao ra, hàm lượng muối natri cao đã gây ra hiện tượng huyết áp cao ở nhiều người.

Rượu – đồ uống có cồn

Sử dụng rượu là nguyên nhân gây ra bệnh ung thư lớn thứ hai sau thuốc lá. Mặc dù việc dùng rượu vừa phải có thể có lợi cho sức khỏe và giảm nguy cơ bệnh tim mạch, nhưng uống quá nhiều rượu lại có thể dẫn tới nguy cơ bệnh tim, đột quỵ, đột tử chưa kể tới các vấn đề xã hội khác. Những nhà khoa học của Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng rượu là nguyên nhân chính gây ra ung thư miệng, thực quản, gan, đại tràng, trực tràng, ung thư vú ở nữ. Phụ nữ chỉ nên uống chừng 1 ly rượu mỗi ngày, nam giới có thể uống 2 ly.

Cà chua đóng hộp

Lớp tráng bên trong của các vật liệu đựng các loại thực phẩm đóng hộp đều có chứa một chất hóa học là bisphenol-A hay BPA. Với cà chua lại càng đặc biệt nguy hiểm do độ axit cao, có thể làm cho BPA bị rò rỉ từ lớp vỏ hộp thấm vào trong cà chua. BPA là một chất có thể gây rối loạn hormone, hệ nội tiết từ đó gây xáo trộn sự chuyển hóa, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh sản và tăng trưởng, đến nhiễm sắc thể và não, làm rối loạn chức năng thần kinh, gây ung thư, dẫn đến các bệnh về tim mạch, dậy thì sớm, béo phì, vô hiệu hóa tiến trình hóa trị liệu ở những bệnh nhân ung thư.

Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều PCBs, mercury và dioxins, 3 loại hóa chất gây ung thư.

Cá hồi nuôi

Loại cá này khi được nuôi với các loại thực phẩm không tự nhiên có chứa hóa chất, các loại kháng sinh, thuốc trừ sâu, và các tác nhân gây ung thư khác. Các nghiên cứu cho thấy cá hồi nuôi chứa rất nhiều PCBs, mercury và dioxins, 3 loại hóa chất gây ung thư…

Cá hồi nuôi sống trong điều kiện quá đông đúc dẫn tới trong những con cá này có hàm lượng rận biển nhiều gấp 30 lần so với cá hồi tự nhiên. Với lượng lớn khi ăn phải loài rận này có thể gây độc hoặc tử vong, ngoài ra nó còn gây ra nhiều loại bệnh khác như gây mòn da, chảy máu, nhiễm trùng máu… Màu hồng nhạt của cá cũng được nhuộm. Cá hồi nuôi ít lợi ích cho sức khỏe hơn, ít axít béo omega-3.

Thực phẩm biến đổi gene (GMO):

Thực phẩm biến đổi gene là một ngành công nghiệp đang lên với lợi nhuận béo bở. Hiện vẫn còn những tranh cãi xung quanh việc thực phẩm GMO có làm tăng nguy cơ phát triển khối u ở ngoài hay không. Dù vậy, rất nhiều nhà khoa học đứng về phe “Có”.

Bắp rang bơ cũng nằm trong nhóm "sát thủ" thực phẩm gây ung thư.

Bắp rang bơ quay lò vi sóng

Bắp rang bơ quay lò vi sóng là một món ăn vặt khoái khẩu của nhiều người, nhất là trong những buổi tối sum họp gia đình, quây quần quanh chiếc TV thưởng thức bộ phim yêu thích. Tuy nhiên, bạn phải hết sức cẩn thận với loại thực phẩm này.

Thịt đỏ nướng

Gần như tất cả mọi người đều mê mệt món bít -tết nướng than mềm, mọng nước và thơm lừng. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học đã phát hiện thấy cách chế biến thịt bò kiểu này sẽ làm giải phóng các amine heterocylic, một chất sinh ung thư phổ biến. Còn theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, việc nấu thịt ở nhiệt độ rất cao như trên than mọi sẽ tạo ra những chất sinh ung thư mạnh và làm tăng nguy cơ phát triển khối u ác tính.

Đường tinh luyện

Lần tới, khi cầm trên tay một chiếc bánh quy thơm lừng được làm bằng bột và đường tinh luyện, tốt nhất là bạn nên nghĩ lại và đặt nó xuống. Không, không phải là vì nguy cơ sâu răng hay tăng cân đơn giản. Trên thực tế, chúng ta đang tiêu thụ nhiều đường tinh luyện hơn bao giờ hết, và điều này thực sự nguy hiểm. Không chỉ làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường mà đường tinh luyện còn là tác nhân gây ra nhiều dạng ung thư như ung thư vú, tiền liệt, bàng quang, tuyến tụy và trực tràng, trang Cancercenter.com khuyến cáo.

Thịt đã qua chế biến

Có rất nhiều món ăn được làm từ thịt chế biến như sandwich, xúc xích, thịt hun khói… Những loại thực phẩm này rất nhiều muối và chứa nhiều chất bảo quản cũng như các hóa chất có hại cho cơ thể. Nếu như bạn mua thịt xông khói, mọi chuyện còn tệ hơn vì chúng luôn bị nhiễm khói hydrocarbons carcinogenic polycyclic, gần giống như khi bạn hút thuốc lá vậy.

