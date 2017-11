Nhóm nhảy duy nhất của Colorado muốn gây chấn động tại cuộc thi nhảy hip hop

Từ bên trái là Nathan Trần, Ben Thảo, Hoàng Triết, Jean-Luc Burgess, và Ricky Al. (Hình: Nathan Trần và Peter Phạm)DENVER – Vào cuối tuần qua, một trong những đại hội thi nhảy hip hop lớn nhất trên thế giới diễn ra tại thành phố Denver, được gọi là Breakin Convention. Bài viết dưới đây đăng trang mạng báo điện tử 303 Magazine mô tả Machinez Remainz là niềm hy vọng của Colorado, vì đây là nhóm nhảy kiểu popping duy nhất của tiểu bang có đủ tài năng để dự thi. Và ba trong năm thành viên của ban Machinez Remainz là người trẻ Việt Nam.Ban Machinez Remainz đang đứng vào tư thế. Từ bên trái là Hoàng Triết, Nathan Trần, Ricky Al, Ben Thảo, và Jean-Luc Burgess. (Hình: Nathan Trần và Peter Phạm)Theo chương trình dự thi, nhóm Machinez Remainz được trình diễn trong sáu phút vào ngày thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017.Machinez Remainz được thành lập năm 2010, sau khi đạo diễn Ricky Al gốc Ả Rập và phụ tá đạo diễn Hoàng Triết gốc Việt gặp nhau và cùng nhau nhảy trên sân khấu vào năm 2009.Al kể, “Chúng tôi thích phong cách của nhau, tôi thích lối chuyển động theo kiểu hoạt họa và robot của anh ấy.”Phong cách múa nhảy của Machinez Remainz là popping. Họ là nhóm nhảy popping duy nhất ở Colorado. Hoàng Triết nói, “Chúng tôi đã không gặp một nhóm nhảy nào khác ở Colorado.”Nhóm này từng trình diễn ở New York, và mới đây tham gia cuộc thi tại Hip Hop International, nơi trình diễn dành cho các vũ công hip-hop từ khắp nơi trên thế giới tới chia sẻ kiểu nhảy độc đáo của họ. Cuộc thi hay trình diễn mới nhất đã được tổ chức ở Arizona, và Machinez Remainz cũng mới trình diễn tại Las Vegas và San Diego.Từ bên trái là Nathan Trần, Hoàng Triết, Ricky Al, Ben Thảo, và Jean-Luc Burgess. (Hình: Nathan Trần và Peter Phạm)Tên của nhóm này mô tả phong cách như người máy robot nhưng uyển chuyển, trong đó các vũ công chuyển động. Hoàng Triết giải thích, “Machinez giống như những chiếc máy. Remainz là phong cách nhảy popping mà chúng tôi tuân thủ.”Trong số các thành viên khác trong nhóm, có Ben Thảo (phụ tá biên đạo múa), Jean-Luc Burgess, và Nathan Trần, thành viên mới nhất của họ .Hình thức nhảy múa này bắt đầu vào năm 1970 dọc theo duyên hải miền tây nước Mỹ, với OG Sam Solomon còn được gọi là Boogaloo Sam. Anh đã phát minh ra hình thức ban đầu của boogaloo popping. Kiểu nhảy này thịnh hành trên khắp nước Mỹ trong ba mươi lăm năm sau.Ricky Al giải thích, “Anh ấy nhảy trong những chuyển động vòng tròn bằng đôi vai và đầu.”Nhóm nhảy này kết hợp boogaloo, cùng với những hình thức robot, hoạt họa, và vô số dạng khác của popping, vào trong những vũ điệu của họ.Al cho biết thêm, “Có rất nhiều dạng popping mang tên đó.”Tuy nhiên, giống như biệt danh tôi, Machinez Remainz tạo ra điệu nhảy sáng tạo riêng mà vẫn trung thành với hình thức nguyên thủy của popping.Mỗi thành viên trong nhóm đều có phương pháp khác nhau trong việc nhảy múa, góp phần vào và đôi khi thách thức sự linh động của nhóm. Al nói, “Tất cả chúng tôi đều có những chuyển động cơ thể khác nhau, nên chúng tôi muốn tạo ra sự tương hợp. Tiến trình tập dượt là hết sức khắt khe, và phải mất nhiều tuần làm việc để tạo ra một đoạn clip dài từ hai tới ba phút của một mục trình diễn.Al nói tiếp, “Tiến trình tạo ra một đoạn dài năm phút thường sẽ làm cho chúng tôi tốn mất hai ba tháng. Có rất nhiều chi tiết liên quan, nhiều sự thay đổi động hình, nhiều bước nhảy múa, và nhiều kỹ thuật.”Sự lặp lại là một phần quan trọng của tiến trình này. Cả Al lẫn Hoàng đều huấn luyện thực tập mỗi chuyển động cho đến khi các vũ công chuyển động theo một cách thức giống hệt nhau. Al nói, “Việc đó sẽ kích thích hoạt động của ký ức bắp thịt trong vũ công.”Mỗi thành viên trong nhóm đều từng học múa ballet. Đây là một tài sản quý báu cho nhóm, đặc biệt khi nói đến việc đồng bộ hóa những điệu nhảy của họ. Hoàng Triết nói, “Lối múa ballet dạy ý thức của bạn về thân thể, bạn phải mạnh mẽ nhưng cứng ngoắc.”Tất cả các vũ công trong nhóm Machinez Remainz bước vào sự nghiệp hip-hop ở giai đoạn trễ hơn của cuộc đời.Hoàng Triết cho biết, “Tôi bắt đầu ở đại học vào năm tôi 22 tuổi. Tôi bắt đầu nhảy khi còn học lớp sáu, làm những động tác theo kiểu tự do và hài kịch cho vui thôi. Cho tới năm 22 hoặc 23 tuổi thì tôi mới trở nên nghiêm túc. Tôi nhảy có kỹ thuật hơn, và bắt đầu lấy các lớp học và tập luyện nhiều hơn.”Chủ đề trình diễn của nhóm này vào ngày thứ Bảy cũng nói lên chủ đề chung của đại hội tổng quát. Đó là dùng nền tảng chuyên nghiệp của lối nhảy hip-hop để trình diễn và kể lại một câu chuyện, và câu chuyện của nhóm là sự đa dạng văn hóa của nước Mỹ.Machinez Remainz có các thành viên đại diện cho những nơi khác nhau trên thế giới. Ricky Al đến từ Saudi Arabia, sinh ra ở Mỹ nhưng dời về lại Saudi trước khi trở lại trường đại học University of Denver. Hoàng Triết sinh ra ở Việt Nam. Gia đình anh đã vượt biên tới trại tị nạn ở Phi Luật Tân, trước khi sang Mỹ ở Colorado lúc mới được một tuổi. Còn Nathan Trần và Ben Thảo đều sanh ra ở Mỹ nhưng đều có gốc văn hóa Á Châu.Hoàng Triết nói, “Chúng tôi không làm việc này để được trả tiền. Một số người trong nhóm chúng tôi không sinh ra ở đây, chúng tôi có gia đình ở bên kia trái đất. Chúng tôi muốn kể một câu chuyện mà không nói một lời nào cả. Tất cả chúng tôi đều lấy làm vinh dự được lên sân khấu và chia sẻ câu chuyện đó với đông đảo khán giả.”