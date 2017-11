Nhức nhối trào lưu tung ảnh nóng để ‘dằn mặt’ tình cũ

– Tình trạng lạm dụng công nghệ để trả thù tình cảm, cụ thể là tung ảnh và clip nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội là một vấn nạn gây nhức nhối.

Ngày nay, với sự phát triển của công nghệ số, tinh trạng lạm dụng công nghệ để trả thù tình cảm mà cụ thể là tung ảnh và clip nóng của người yêu cũ lên mạng xã hội là một vấn nạn gây nhức nhối trong dư luận. Điều này gây tổn hại rất nhiều về mặt tâm lý cho các nạn nhân khi những hình ảnh riêng tư của họ bị công khai một cách trái phép trên mạng xã hội.

Mới đây, một nhóm kín trên facebook với tên “Aye bruth, Is this yo girl?” đã bị cơ quan công an của Mỹ đưa vào diện điều tra khi có hành vi này. Hầu hết, các thành viên của nhóm là nam giới. Hoạt động duy nhất của nhóm này là đăng ảnh và clip nóng của người cũ lên mạng xã hội nhằm bôi nhọ thanh danh của bạn gái cũ.

Thống kê nạn nhân của tình trạng này.

Nạn nhân Shaneka cho hay bạn trai cũ chính là người đã đăng những tấm hình riêng tư của chị lên mạng xã hội khiến chị không thể có những mối quan hệ mới và trở thành trò cười.

Tại Mỹ, việc tung hình ảnh trái phép lên mạng xã hội đựơc khép vào hành vi phạm tội và có thể bị phạt 6 tháng tù hoặc bồi thường 5000$ Mỹ. Hiện nay, nhà chức trách của thành phố Memphis đang điều tra hoạt động của những nhóm trả thù tình cảm này trên facebook để tiến hành truy tố.

Mặc dù vậy, vì đây là vụ việc có tính chất nhạy cảm nên nhà chức trách cũng được yêu cầu xử lý một cách thận trọng, tránh tổn thương các nạn nhân nhưng vẫn nghiêm trị được những kẻ phạm tội. Tuy nhiên, bà Danielle Citron thuộc Đại học Maryland cho biết: “Các bị cáo đều có chung một lời bào chữa: không phải là tôi làm”. Điều này gây cản trở khá nhiều cho các cơ quan chính quyền trong việc điều tra và tìm ra những kẻ phạm tội.

Còn đối với các nạn nhân của tình trạng này, sau cú sốc tâm lí, rất nhiều người đã dũng cảm lên tiếng phản đối, song có không ít người chọn cách im lặng để tránh bị tổn thương thêm.

Một nạn nhân vụ tung ảnh nóng trả thù tình cảm cho hay: “Khi việc đó xảy ra, tôi đã cảm thấy rất xấu hổ, không, còn tệ hơn thế, tôi cảm thấy bị chấn thương tâm lí nặng nề”.

Hà Thu