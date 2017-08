Những ân oán ồn ào trong làng giải trí Hoa ngữ

Chân Tử Đan 3 lần bị Lý Liên Kiệt đánh hộc máu mồm, Phạm Băng Băng ‘vì tình bỏ bạn’…

Chân Tử Đan – Lý Liên Kiệt

Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt là bạn đồng môn, thuở trẻ cùng theo học võ sư Ngô Bân. Khi đó ở trường, Chân Tử Đan hay cậy thế mình con nhà giàu, không coi các bạn ra gì. Một lần khi tỷ thí với Lý Liên Kiệt, ông đã bị Lý Liên Kiệt đánh cho hộc máu mồm.

Chân Tử Đan (trái) và Lý Liên Kiệt (phải) khi còn đi học. Ảnh: Weibo.

Sau này, khi ra trường theo nghiệp diễn, hai nam tài tử cũng có nhiều lần chạm mặt. Trên phim trường Hoàng Phi Hồng 2, không biết vô tình hay cố ý, Lý Liên Kiệt đã đánh vào vùng mắt trái của Chân Tử Đan khiến ông phải khâu 6 mũi. 10 năm sau, hai người mới tiếp tục hợp tác trong Anh hùng của Trương Nghệ Mưu. Trong một cảnh quay, do lỗi kỹ thuật nên thanh kiếm của Lý Liên Kiệt đã vô tình đâm vào mặt của Chân Tử Đan. Tài tử họ Chân vô cùng tức giận và sầm mặt bỏ đi. Sau đó 5 năm, đoàn làm phim Ngôi sao võ thuật muốn quy tụ 36 cao thủ Thiếu lâm tự và mời cả Chân Tử Đan lẫn Lý Liên Kiệt tham gia. Ban đầu, Lý Liên Kiệt nhận lời ngay nhưng khi biết có Chân Tử Đan, ông lại rút lui. Phải nhờ có sự tác động của sư phụ Ngô Bân, Lý Liên Kiệt mới miễn cưỡng đồng ý. Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt đều hạn chế nhắc tới nhau, thậm chí đi sự kiện cũng tránh mặt.

Lý Liên Kiệt và Chân Tử Đan được cho là luôn có mâu thuẫn trong khi đóng phim. Nguồn: Youtube.

Tuy nhiên, khoảng 5 năm trở lại đây, Chân Tử Đan và Lý Liên Kiệt đã thoải mái với nhau hơn. Thậm chí cả hai còn thường xuyên hàn huyên uống rượu. Nhiều tin đồn cho rằng, chính Chân Tử Đan đã tới gặp Lý Liên Kiệt và hóa giải những hiểu lầm.

Hai ngôi sao võ thuật đã hòa giải những mâu thuẫn thời trẻ. Ảnh: Weibo.

Thành Long – Viên Vịnh Nghi

Trong một buổi phỏng vấn trước đây, Thành Long từng nhắc tới việc một nữ diễn viên hợp tác cùng ông đã tỏ thái độ “sang chảnh”, thiếu tôn trọng với mình. Ngôi sao đã rất tức giận và lên tiếng tố cáo nữ diễn viên này ra hội động đạo diễn Hong Kong. Với sức ảnh hưởng của mình, Thành Long đã khiến các đạo diễn “cạch mặt” cô và làm sự nghiệp của cô bị đóng băng ở xứ Cảng thơm. Dù không nói ra nhưng mọi người đều biết người mà Thành Long nhắc đến chính là Viên Vịnh Nghi – diễn viên đã hợp tác với ông trong Phích Lịch Hỏa. Bà xã của Trương Trí Lâm được cho là đã rất hận Thành Long vì cô không thể phát triển sự nghiệp ở Hong Kong mà chỉ có thể đóng phim ở Đại Lục. Mối quan hệ giữa hai người vô cùng căng thẳng đến nỗi họ không nhìn mặt nhau suốt 20 năm.

Ngày 18/8 vừa qua, diễn viên Viên Vịnh Nghi đã chia sẻ bức ảnh cô chụp cùng Thành Long, kèm lời chú thích: “Cảm ơn anh Thành Long đã không để bụng những việc làm của em trước đây, còn chuẩn bị quà cho em, cảm động quá. Em cảm ơn anh. Em sẽ tiếp tục làm một diễn viên xuất sắc”. Điều này chứng tỏ hai người đã xóa đi những thù hận trong hơn 20 năm và trở lại làm bạn. Viên Vịnh Nghi cũng thừa nhận, hồi trẻ cô còn nóng nảy, bốc đồng nên dễ làm mất lòng mọi người.

Thành Long và Viên Vịnh Nghi hòa giải sau 20 năm ân oán. Ảnh: Weibo.

Trương Mạn Ngọc – Chung Sở Hồng

Chung Sở Hồng và Trương Mạn Ngọc từng hợp tác trong bộ phim Lưu kim tuế nguyệt. Hai người vốn là một đôi bạn thân, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Tuy nhiên, trong một lần trả lời phỏng vấn, Mạn Ngọc lỡ miệng tiết lộ chuyện Chung Sở Hồng sống thử cùng người yêu. Điều này khiến Sở Hồng rất tức giận vì cô cho rằng đây là chuyện riêng tư của bản thân. Sau đó, Chung Sở Hồng đã trả đũa bạn thân mình trong một lần phỏng vấn khác: “Trương Mạn Ngọc chưa đến mức sống thử với người tình, nhưng cũng đã vài lần qua đêm ở nhà bạn trai”. Nữ diễn viên Full moon in New York cảm thấy bị “bán đứng”, cô tuyên bố không muốn dính líu gì tới Chung Sở Hồng nữa. Về phía Sở Hồng, cô đã nhiều lần tìm cách hòa giải nhưng không thành.

Nhiều năm sau, nhờ có Trương Quốc Vinh, hai nữ diễn viên mới quay trở lại làm lành với nhau.

Trương Mạn Ngọc, Chung Sở Hồng trong phim Lưu kim tuế nguyệt. Ảnh: Baidu.

Na Anh – Điền Chấn

Na Anh và Điền Chấn đều là những ca sĩ nổi tiếng và được yêu thích những năm đầu thế kỷ 21. Giữa hai nữ minh tinh luôn có những cuộc chiến ngầm tranh giành vị trí “chị đại” trong giới ca sĩ. Tuy nhiên mâu thuẫn thực sự bắt đầu từ Lễ trao giải các ca khúc Trung Quốc thịnh hành năm 2001. Trước đó, Điền Chấn được thông báo cô là người đoạt giải thưởng danh giá Nữ ca sĩ được yêu thích nhất. Do vướng lịch trình nên phía nữ ca sĩ thông báo không thể đến nhận giải, ban tổ chức lại quyết định trao giải thưởng này cho Na Anh – người xếp ở vị trí thứ 2 – mà không hề thông báo cho Điền Chấn. Không may, Điền Chấn lại xuất hiện đúng lúc ban tổ chức trao giải thưởng của cô cho Na Anh. Nữ ca sĩ đã lên sân khấu bày tỏ sự không vừa ý của mình với cách làm của ban tổ chức. Cô nói: “Giải thưởng này không nhận thì thôi”, và đi thẳng xuống sân khấu. Việc này đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực của báo chí và cũng mở màn cho chận triến Na Anh – Điền Chấn.

Về phần Na Anh, cô cũng đã “nói mát” đàn chị trong buổi phỏng vấn: “Đây là giải thưởng mà ca sĩ nào cũng muốn có được. Tôi rất vinh hạnh vì đã đánh bại được bọn họ. Điều này chứng tỏ họ thể hiện không tốt bằng tôi”. Năm 2006, Na Anh cũng công khai nói: “Tôi và Điền Chấn không giống nhau cả về phong cách biểu diễn và cách làm người”, và từ chối biểu diễn chung với đàn chị. Điền Chấn phản pháo lại: “Tôi không quen biết gì cô ấy”.

Điền Chấn bức xúc khi giải thưởng được trao cho Na Anh. Nguồn: Youtube.

Hiện tại vì lý do sức khỏe, Điền Chấn đã rút khỏi làng giải trí và sống hạnh phúc bên chồng là nhà sản xuất âm nhạc Trương Vệ Ninh. Na Anh vẫn tiếp tục với sự nghiệp ca hát và trở thành một trong những bậc tiền bối trong ngành.

Na Anh (Trái) và Điền Chấn (Phải) từng là đối thủ không đội trời chung. Ảnh: Weibo.

Châu Tấn – Vương Phi

Châu Tấn, Lý Á Bằng bén duyên khi đóng chung phim Anh hùng xạ điêu (2003). Châu Tấn từng dọn đến ở nhà Lý Á Bằng. Cặp đôi cũng đã tuyên bố về kế hoạch cưới xin trước báo giới. Châu Tấn từng chia sẻ về người yêu: “Lý Á Bằng là người đàn ông có trách nhiệm. Cô gái nào được làm vợ anh ấy sẽ rất hạnh phúc”. Nhưng sau đó, Lý Á Bằng đã nói lời chia tay với Châu Tấn để đến với diva Vương Phi. Anh từng tiết lộ lý do là vì Châu Tấn không biết cách chăm sóc người khác.

Đến nay, Châu Tấn và Vương Phi vẫn thường tránh phải chạm mặt nhau. Năm 2010, trong liveshow của ca sĩ Trần Dịch Tấn, hai người đẹp vô tình ngồi cùng hàng nhưng vờ như không nhìn thấy nhau.

Hai người đẹp Châu Tấn và Vương Phi được cho là tránh mặt nhau vì tình cũ Lý Á Bằng. Ảnh: Baidu.

Châu Tấn thời gian gần đây bị đồn ly hôn nhưng cô chưa chính thức lên tiếng mà tập trung vào sự nghiệp diễn xuất. Tác phẩm mới nhất của nữ diễn viên là Hậu cung Như ý truyện, hợp tác cùng tài tử Hoắc Kiến hoa. Vương Phi đã chia tay Lý Á Bằng và cô đang sống hạnh phúc cùng Tạ Đình Phong.

Châu Tinh Trì – Huỳnh Thánh Y

Lúc mới bước vào làng giải trí, Huỳnh Thánh Y đầu quân dưới trướng của Châu Tinh Trì và được ký hợp đồng quản lý độc quyền 8 năm với công ty. Nữ diễn viên nhanh chóng được biết đến và trở nên nổi tiếng qua các bộ phim như Tuyệt đỉnh Kungfu, Mãnh long… Nhưng mối quan hệ tốt đẹp này đã bị hủy hoại chỉ trong tích tắc chỉ vì Huỳnh Thánh Y tự ý đăng ảnh nóng lên một tạp chí mà không được sự đồng ý của Châu Tinh Trì. Hai bên đã đưa nhau ra tòa kiện tụng suốt 2 năm liền. Phía công ty kiện Thánh Y vì cô vi phạm hợp đồng trong khi Huỳnh Thánh Y giao chứng cứ cho thấy công ty quản lý ăn chặn tiền cát-xê của cô. Nữ diễn viên quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Châu Tinh Trì. Làm mất lòng vua hài Hong Kong, Huỳnh Thánh Y ngay lập tức bị các đài truyền hình “cấm vận” trong một thời gian dài trước khi được công ty quản lý mới lăng xê.

Huỳnh Thánh Y đã cắt đứt mối quan hệ với vua hài Châu Tinh Trì vì kiện tụng hợp đồng. Ảnh: Baidu.

Phạm Băng Băng – Trương Hinh Dư

Mối tình tay ba giữa Phạm Băng Băng – Lý Thần – Trương Hinh Dư là một trong những tâm điểm của làng giải trí Hoa ngữ thời gian qua. Hai người đẹp từng có khoảng thời gian thân thiết với nhau khi cùng hợp tác trong Võ Mỵ nương truyền kỳ. Tuy nhiên khi Lý Thần chia tay bạn gái Trương Hinh Dư để đến với Phạm Băng Băng thì tình cảm chị em cũng đặt dấu chấm hết.

Trương Hinh Dư – Phạm Băng Băng từng rất thân thiết. Ảnh: Weibo.

Trương Hinh Dư thường đăng những dòng trạng thái và các bức ảnh ám chỉ Phạm Băng Băng là kẻ thứ 3, giành giật tình yêu. Phạm Băng Băng ngay lập tức phản pháo lại bằng một tấm hình khác, mỉa mai Trương Hinh Dư không biết trân trọng tình yêu của mình. Hai người cũng xóa hết hình ảnh thân thiết với nhau trước kia, cắt đứt quan hệ từ đây. Khi nói về chuyện cạnh tranh tình cảm với “Phạm gia”, Trương Hinh Dư né tránh: “Không cần thiết phải đặt tôi bên cạnh bất kỳ ai. Tôi chỉ luôn cố gắng để tự vượt qua chính mình. Chị ấy có nổi tiếng hay hạnh phúc đến đâu đi nữa cũng không có liên quan gì đến tôi. Tôi không muốn tiếp tục trở thành chủ đề tranh cãi vì một người xa lạ”.

Hiện tại, Phạm Băng Băng sống rất hạnh phúc bên bạn trai Lý Thần. Trương Hinh Dư vẫn độc thân, cô tham gia khá nhiều tác phẩm như Tư Mỹ Nhân, Tân thần điêu đại hiệp… nhưng chưa thực sự nổi bật.

Người cũ và người mới của Lý Thần tuyên bố là người xa lạ. Ảnh: Weibo.

An Dĩ Hiên – Từ Hy Viên

An Dĩ Hiên và Uông Tiểu Phi từng là một đôi đẹp của làng giải trí Hoa Ngữ. Tuy nhiên chuyện tình này lại nhanh chóng kết thúc vì bạn thân của cô là Từ Hy Viên đã “nẫng tay trên” tài tử họ Uông. Hai người gặp nhau trong một bữa tiệc của An Dĩ Hiên và nảy sinh tình cảm.

Kể từ đó, mối quan hệ giữa An Dĩ Hiên và Từ Hy Viên từ chị em thân thiết trở nên căng thẳng và khó xử. An Dĩ Hiên cũng từng tỏ thái độ bức xúc của mình trong một bài phỏng vấn: “Tôi không biết cô ta coi tôi là gì, là bà mối, là phù dâu hay là tình địch, hay ở vị trí nào khác, tôi muốn hỏi cô ta cho rõ ràng. Thậm chí tôi còn không nhận được thiệp cưới của cô ta nữa”. Cho tới tận bây giờ, An Dĩ Hiên và Đại S cũng không bao giờ chạm mặt tại các sự kiện, cũng như tránh nhắc tới tên của nhau.

An Dĩ Hiên đã cắt đứt tình cảm với người bạn “nối khố” Từ Hy Viên. Ảnh: Baidu

Tiên Phùng