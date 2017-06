Những bãi biển độc nhất vô nhị trên Trái Đất

1. Bãi cát màu xanh rêu Papakolea: Bãi biển Papakolea nằm trên đảo Hawaii, Hoa Kỳ, là một nơi khiến mọi người phải thay đổi suy nghĩ quen thuộc về hình ảnh “biển xanh, cát trắng, nắng vàng”. Biển ở đây vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng cát thì có màu xanh rêu. Màu sắc đặc biệt của cát có nguồn gốc từ olivin, một khoáng chất silicat chứa sắt và magnesium. Khoáng chất này rất thường thấy trên các hòn đảo ở Hawaii. Trên thực tế, bãi biển Papakolea cũng không thật sự “độc nhất vô nhị,” vì trên thế giới vẫn còn 3 bãi biển khác cũng có cát màu xanh rêu. Các bãi biển này bao gồm Talofofo ở đảo Guam, Punta Cormorant ở đảo Floreana, và Hornindalsvatnet ở Na Uy.







2. Bãi biển cát đen Reynisfjara: Nằm gần thị trấn Vik, trên bờ biển phía nam của Iceland, bãi biển Reynisfjara dường như đưa bạn đến một thế giới hoàn toàn khác. Những vùng nước biển tung bọt trắng xóa, các cột đá bazan tuyệt đẹp được bàn tay tự nhiên xếp đặt vuông vức, và bãi cát dài mịn có màu đen, làm cho bãi biển này trở thành một trong những địa điểm kỳ lạ trên thế giới.







3. Bãi biển bí mật Hidden, Mexico: Bãi biển Hidden nằm ở quần đảo Marieta, gần Puerto Vallarta, ẩn bên dưới một hốc nhỏ trên mặt đất. Màu nước trong xanh cùng vẻ yên bình của Hidden Beach khiến nhiều du khách muốn được đến đây tắm, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Do vị trí đặc biệt, du khách chỉ có 2 cách để đến bãi biển này là xuống từ trực thăng hoặc đi xuồng qua một đường hầm rất nhỏ, dài khoảng 15 mét, rộng gần 2 mét.







4. Bãi biển “lấp lánh ánh sao” Bioluminescent ở Maldives: Bãi biển Bioluminescent trên đảo Vaadhoo là điểm

đến của nhiều du khách khi đến du lịch thiên đường Maldives, đặc biệt vào những đêm không trăng từ tháng

7 đến tháng 2 hàng năm. Khi đêm xuống, hàng triệu sinh vật phù du có tên Phytoplankton sẽ phát quang màu sáng xanh, khiến bãi biển trở nên sáng lấp lánh như dải ngân hà.







5. Bãi biển Bowling Ball ở California, Hoa Kỳ: Bãi biển này có tên là Bowling Ball do vô số các khối đá sa thạch hình cầu được tìm thấy tại đây. Những khối đá tròn như những trái bóng Bowling khổng lồ đã gây nhiều tranh cãi trong giới khoa học, để lý giải sự xuất hiện và ý nghĩa của chúng. Đây là một trong những bãi biển độc đáo và kỳ lạ nhất thế giới.







6. Bãi biển có cát màu đỏ Kaihalulu: Bãi biển Kaihalulu ở Hana, Hawaii là một trong những bãi biển có cát màu đỏ. Ngược lại với nước biển xanh, vách đá màu đen và các cây rừng có màu xanh lá cây, dải cát nhiều phân tử sắt mang một màu đỏ tuyệt đẹp, tạo nên cảnh tượng có một không hai. Kaihalulu khá cô lập do con đường đi lên ngắn, dốc, hẹp và trơn trượt gây khó khăn cho người muốn tiếp cận.







7. Bãi biển cát tím ở California, Hoa Kỳ: Bãi biển Pfeiffer nằm ở Big Sur, California, là nơi có những dải cát màu tím xinh đẹp. Chúng là những tinh thể garnet mangan trôi xuống từ sườn đồi gần đó.







8. Bãi cát của những ngôi sao trên đảo Iriomote, Nhật Bản: Iriomote là một hòn đảo nhỏ ở Okinawa thu hút nhiều du khách. Tuy nhiên, nhiều người đến đây không phải để tắm biển, mà để cúi xuống tìm ở bờ cát nhưng tinh thể hình ngôi sao, cánh hoa. Truyền thuyết Nhật Bản cho rằng, những tinh thể cát hình ngôi sao là xương của các vị thần, đã bị một con rắn khổng lồ giết chết trong đại dương. Dưới cái nhìn của khoa học, đây là xương của hàng triệu loài bào tử, hoặc những động vật biển, được cho là bằng chứng hóa thạch tồn tại từ 550 triệu năm trước.







9. Bãi biển Giants Causeway ở Ireland. Đây là nơi có hàng triệu cột đá bazan kết nối với nhau, tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục đến kỳ lạ. Bãi biển này được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 1986.