Những chuyện thú vị quanh giải Grammy 2017

Một mình Adele "gom" 5 giải Grammy trong đêm trao giải ở Los Angeles, Chủ Nhật, 12 tháng 2. (Frederick M. Brown/ Getty Images))

Ca sĩ Adele giành hết 5 giải Grammy mà cô được đề cử trong đêm Chủ Nhật vừa qua,

mang về nhà giải Album hay nhất, đĩa hát hay nhất, bài hát hay nhất, trong một chiến thắng mà ngay cả ca sĩ Beyonce cũng phải sốc.

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, album "25" cũng như đĩa đơn "Hello" giúp Adele vượt qua một danh sách gồm những ca sĩ thuộc hàng "gạo cội," để nhận những bức tượng bằng vàng, nho nhỏ và xinh xinh.



Đối với Beyonce, nếu có giải chiếc áo ấn tượng nhất trong "đêm Grammy" chắc cô được trao giải này, nhưng tiếc rằng không có. Cô được chín đề cử cho album "Lemonade" nhưng cuối cùng chỉ mang về nhà hai bức tượng bằng vàng.



Điều an ủi cho Beyonce là trong bài phát biểu nhận giải của Adele, cô ca sĩ từ London cho biết thần tượng của cô là Queen B (tức là Beyonce). Cô rất thích giọng hát của Beyonce, đồng thời nhận xét album "Lemonade" trên cả tuyệt vời!



Ca sĩ Beyonce trình diễn trong bộ áo vô cùng ấn tượng. (Larry Busacca/ Getty Images for NARAS)

Chance the Rapper được trao giải nghệ sĩ mới và hát rap hay nhất trong năm qua. Còn Twenty One Pilots giành giải Grammy cho cặp nghệ sĩ song ca nhạc pop hay nhất, với bài hát "Stressed Out." Sau khi nghe xướng danh, cặp nghệ sĩ Twenty One Pilots khiến khán bất ngờ khi họ ăn mừng bằng cách cởi luôn quần dài trước khi lên sân khấu. Khán giả cười ồ nhưng vỗ tay khi ngớt khi thấy hai chàng đứng nhận giải trong quần "tà-lỏn."

Không khí trong đêm trao giải có phần chùng xuống khi danh tính cố ca sĩ người Anh David Bowie được xướng lên. Giống như Adele, ông cũng là người giành hết 5 giải Grammy mà ông được đề cử cho album cuối cùng "Blackstar," trong đó có cả một giải Grammy cho bản nhạc Rock hay nhất của năm.



Giống như Adele, cố ca sĩ David Bowie cũng là người giành hết 5 giải Grammy mà ông được đề cử cho album "Blackstar" (Jo Hale/ Getty Images))

Trong chương trình văn nghệ sau đó, đến lượt hai ca sĩ nổi danh đột ngột từ giã cõi đời trong năm qua - là Price và George Michael - được một số ca sĩ trẻ tôn vinh. Khán giả vỗ tay tán thưởng với màn trình diễn của Adele, khi cô hát lại bài hát có giai điệu buồn "Fastlove" của George Michael (1996). Có lẽ vì quá xúc động trong đêm trao giải, hoặc cũng có thể vì không quen hát nhạc rock, Adele hát hỏng hai lần và xin hát lại. Tuy nhiên khán giả vẫn đứng lên khen ngợi cô bất chấp hai lần hát sai.



Khi ca sĩ trẻ Bruno Mars xuất hiện trong mái tóc uốn dợn, mặc bộ đồ tím, thắt khăn quàng trắng, hát lại bản "Let's Go Crazy" của cố ca sĩ Price, cả khán phòng như nổ tung với tiếng vỗ tay và tiếng nhạc giậm giật. Bruno Mars đi đoạn nhạc cuối bằng cây guitar điện, nhái cả phong cách lẫn thần thái của Prince, mang lại hình ảnh đẹp nhất mà Prince từng có.



Tới phần cuối của chương trình văn nghệ, một số ca sĩ trẻ gồm Demi Lovato, Tori Kelly, Little Big Town và Andra Day hát lại "Tragedy," "How deep is your love," "Stay alive," "How can you mend a broken heart," để tôn vinh nhóm Bee Gees, giờ đây chỉ còn lại mỗi một mình Maurice Gibb.



Ca sĩ Joy Villa gây chú ý với chiếc áo mang dòng chữ “Make America Great Again” tại đêm phát giải Grammy. (Frazer Harrison/ Getty Images)

Một sự kiện thời trang tại giải Grammy 2017 để lại kết quả xấu-tốt tùy người nào theo đảng Công Hòa hay Dân Chủ, đó là ngôi sao trẻ ca-nhạc sĩ Joy Villa xuất hiện với chiếc áo đầm dài ba màu: đỏ, trắng, xanh. Dọc theo thân áo phía trước là hàng chữ “Make America Great Again.” Và trên thân áo phía sau là tên ông Trump. Lập tức sau đó, album “I Make The Static” của cô nhảy lên vị trí hàng đầu các album bán chạy của amazon.com. Vị trí đó vẫn còn nguyên trong ngày thứ Hai 13 tháng 2. Nhờ chiếc áo này mà lượng người hâm một của cô trên Twitter tăng từ 15 ngàn lên gần 70 ngàn!



Tất nhiên những người chỉ trích cô cũng không phải là ít. Họ hỏi lương tâm của cô ở đâu, và họ hỏi tại sao cô không ủng hộ nhân quyền? Thậm chí tài khoản Iggyoutsold và tài khoản Grigiobey chỉ viết một chữ DIE vào trang Twitter của Joy Villa. Cô đáp lại bằng câu đơn giản: "Sometimes you just gotta be free to express yourself - Mọi người có quyền tự do phát biểu." Andre Soriano là nhà thiết kế chiếc áo, nhận xét phong trào chống Trump của cánh tả thiệt là điên rồ!



Katy Perry không được trao giải thưởng nào, còn bị fan của Britney Spears "ném đá" vì cho rằng cô nói xấu Britney.

Câu chuyện thú vị cuối cùng thuộc về Katy Perry. Xuất hiện tạiGrammy2017 với tư cách khách mời biểu diễn và cũng có đề cử nhưng Katy Perrylại trắng tay. Không những vậy, cô còn gặp rắc rối khi tiết lộ với Ryan Seacrest trên thảm đỏ rằng cô phải tạm nghỉ trình diễn vì lý do sức khỏe. Khi được hỏi hiện nay cô cảm thấy thế nào, Katy cười tươi đáp:"Tôi còn chưa cạo đầu nữa mà." Tuy nhiên fan của Britney Spears cho rằng Katy Perry đang cố ý chế nhạc công chúa nhạc pop khi nhắc lại khủng hoảng của Britney vào những năm 2006-2007. Từ khóa"#Katyperryisoverparty"hiện đang "hot" nhất trên Facebook.

Các giải thưởng tại Grammy lần thứ 29

Album của năm: 25, Adele

Ca khúc của năm: Hello, Adele

Nghệ sĩ mới xuất sắc: Chance the Rapper

Thu âm của năm: Hello, Adele

Trình diễn solo nhạc pop xuất sắc: Hello, Adele

Trình diễn nhóm hoặc song ca pop xuất sắc: Stressed Out, twenty one pilots

Album nhạc pop xuất sắc: 25, Adele

Album nhạc Pop truyền thống xuất sắc: Summertime, Willie Nelson

Ca khúc nhạc Dance xuất sắc nhất: Don't Let Me Down, The Chainsmokers và Daya

Album đương đại xuất sắc nhất: Culcha Vulcha, Snarky Puppy

Album nhạc dance/điện tử xuất sắc: Skin, Flume

Trình diễn nhạc rock xuất sắc: Black Star, David Bowie

Trình diễn nhạc Metal xuất sắc: Dystopia, Megadeath

Ca khúc nhạc rock xuất sắc: Black Star, David Bowie

Album nhạc rock xuất sắc: Tell Me Im Pretty, Cage The Elephant

Album alternative xuất sắc: Blackstar, David Bowie

Trình diễn nhạc R&B xuất sắc: Cranes in the Sky, Solange

Trình diễn nhạc R&B truyền thống xuất sắc: Angel, Lalah Hathaway

Ca khúc nhạc R&B xuất sắc: Lake by the Ocean, Hod David & Musze

Album nhạc R&B xuất sắc: Lalah Hathaway Live, Lalah Hathaway

Album nhạc urban xuất sắc: Lemonade, Beyoncé

Trình diễn nhạc rap xuất sắc: No Problem, Chance the Rapper feat. Lil Wayne & 2 Chainz

Ca khúc nhạc rap xuất sắc: Hotline Bling, Drake

Album nhạc rap xuất sắc: Coloring Book, Chance the Rapper

Trình diễn Thánh ca xuất sắc: God Provides, Tamela Mann

Trình diễn Thánh ca đương đại xuất sắc: Thy Will, Hillary Scott & The Scott Family

Album nhạc Thánh ca xuất sắc: Losing My Religion, Kirk Franklin

Album nhạc Thánh ca đương đại xuất sắc: Love Remains, Hillary Scott & The Scott Family

Album Pop Latin xuất sắc: Un Besito Mas, Jesse & Joy

Trình diễn nhạc đồng quê xuất sắc: My Church, Maren Morris

Trình diễn song ca/nhóm nhạc đồng quê xuất sắc: Jolene, Pentatonix & Dolly Parton

Ca khúc nhạc đồng quê xuất sắc: Humble and Kind, Tim McGraw

Album nhạc đồng quê xuất sắc: A Hero's Guide to Earth, Sturgill Simpson

Trình diễn Jazz xuất sắc: I'm So Lonesome I Could Cry, John Scofield

Album Jazz xuất sắc: Take Me to the Alley, Gregory Porter