Những dấu hiệu cảnh báo bạn “chớm” bị bệnh thận mà không hay biết

Thận là cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể. Chức năng chính của thận là loại bỏ chất thải và nước dư thừa từ máu. Một khi thận suy yếu, khả năng thanh lọc và đào thải kém, thì chất độc tích tụ trong người, rối loạn điện giải, rối loạn toàn bộ hoạt động của các cơ quan tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, … thậm chí đe dọa sự sống của cơ thể. Vì bệnh diễn biến một cách âm thầm, lặng lẽ nên rất khó phát hiện và khi phát hiện ra thì bệnh thường đã ở giai đoạn suy thận rất khó điều trị.

Dưới đây là một số dấu hiệu để bạn có thể nhận biết được thận của bạn đang có vấn đề.

Thay đổi thói quen đi tiểu

Nếu bạn bỗng dưng chuyển sang giai đoạn đi tiểu đêm thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu của bệnh thận. Khi chức năng lọc của thận bị suy yếu, nhu cầu đi tiểu sẽ gia tăng.

– Những thay đổi như khi bạn đi tiểu, nước tiểu có bọt, đặc biệt là bọt lâu tan thì chứng tỏ trong nước tiểu có quá nhiều protein. Điều này chứng tỏ chức năng thận của bạn đã bị rối loạn.

– Nước tiểu có máu: Khi thận hư, các tế bào máu có thể bị rò rỉ ra ngoài theo đường tiểu. Vì vậy bạn có thể thấy trong nước tiểu có máu. Tuy nhiên, triệu chứng này còn cảnh báo nhiều căn bệnh khác như khối u, sỏi thận hay bị nhiễm trùng…

– Những triệu chứng khác khi đi tiểu: Những dấu hiệu khác cảnh báo bệnh thận mà bạn có thể gặp phải là nước tiểu có màu tối, màu nhạt hơn bình thường, khi đi tiểu cảm thấy căng tức hay đi tiểu khó khăn…

Cơ thể bị phù

Phù do thận thường là phù toàn thân, từ mí mắt xuống bàn chân và da trắng nhạt. Còn phù do tim thường bệnh nhân tím tái, có bệnh suy tim trước đó. Phù do gan thường chỉ “gom” lại bụng mà thôi, còn tay chân ốm nhom.

Sở dĩ vậy vì thận bị hỏng không loại bỏ được chất lỏng dư thừa nữa, do vậy chất lỏng tích tụ trong cơ thể khiến bạn bị phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt và tay.

Chất lỏng tích tụ trong cơ thể gây phù ở chân, cổ chân, bàn chân, mặt và tay

Chế độ ăn không hợp lý khiến cơ thể, đặc biệt là thận, tích tụ nhiều độc tố gây ra các hiện tượng trên. Thanh lọc cơ thể sẽ khiến cho bạn loại bỏ những độc tố đó.

Mệt mỏi

Khi thận bị hỏng, chúng tạo ra ít ery-thropoietin (một loại hormone tạo ra tế bào hồng cầu chứa oxy) hơn, nên các cơ và đầu óc của bạn mệt đi nhanh chóng.

Tăng huyết áp

Khi bị tổn thương, thận không thể kiểm soát và đảm bảo huyết áp ở mức ổn định. Khi huyết áp không ổn định, áp lực dòng chảy của máu trong thành mạch cũng bất ổn theo. Áp lực máu lớn sẽ hủy hoại các thành mạch trong cơ thể trong đó có cả thận. Chức năng của thận do đó càng ngày càng suy giảm.

Buồn nôn và nôn

Sự tích tụ quá nhiều của các chất thải trong máu (chứng urê huyết) cũng có thể gây nên tình trạng buồn nôn.

Đau chân hay cạnh sườn

Một số bệnh nhân bệnh thận có thể bị đau ở lưng hay sườn.

Ngứa

Thận loại bỏ các chất thải ra khỏi máu. Khi thận bị suy, sự tích tụ của các chất thải này trong máu có thể gây ngứa ở da.

Hơi thở có mùi như nước tiểu

Sự tích tụ của các chất thải trong máu (được gọi là chứng urê huyết) có thể khiến thức ăn có vị khác đi và khiến hơi thở có mùi.

Cảm thấy hơi thở nông

Người bị thận có thể gặp cảm giác hơi thở của mình nông, không sâu, như bị hụt hơi. Nguyên nhân là do chất lỏng dư thừa trong cơ thể tích tụ lại trong 2 lá phổi, cộng với thiếu máu sinh ra chứng thở nông.

Theo đó, nếu bạn có 1 trong số các triệu chứng trên, bạn nên đến bệnh viện hoặc các trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe và được tư vấn sớm.

Những giải pháp giúp thận luôn khỏe mạnh Để giảm thiểu nguy cơ suy thận, những người có nguy cơ mắc bệnh cao không thể chủ quan mà cần tìm nguyên nhân để điều trị. – Uống đủ nước trong ngày, ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày. – Có chế độ ăn hợp lý và cân bằng để tránh bị tăng trọng lượng và bị thừa cholesterol. – Hạn chế dùng muối, một yếu tố thúc đẩy tăng huyết áp. – Không hút thuốc lá, hút thuốc làm bệnh thận tiến triển nhanh hơn. – Tập thể dục thể thao mỗi ngày. – Tránh dùng thuốc không có hướng dẫn của thầy thuốc vì một số thuốc có hại cho thận. – Không lạm dụng thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu. – Khi thận bị suy, tùy theo mức độ suy thận, người bệnh cần ăn nhạt, kiêng mỡ, giảm chất đạm; dùng thuốc chống tăng huyết áp, chống thiếu máu, theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Châu Anh (th)