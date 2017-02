Những điều tiết lộ mới về mối liên hệ với Nga càng hạ uy tín ông Trump

]

Tổng Thống Donald Trump tiễn Thủ Tướng Do Thái Benjamin Netanyahu rời Tòa Bạch Ốc sau cuộc họp của họ sáng thứ Tư. (Win McNamee/ Getty Images)

Tổng Thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc của ông càng ngày càng mất uy tín. Khoảng cách giữa lời nói và việc làm giống như cái hố nứt tiếp tục mở rộng thêm. Lúc này phải nói cho đúng là vực thẳm, chứ không phải là cái hố nữa.



Trước đây, hai ngày sau khi ông Trump thắng cử, thứ trưởng ngoại giao của Nga nói với một phóng viên tại Moscow rằng “đã có những cuộc tiếp xúc” giữa các giới chức Nga và ban vận động tranh cử của ông Trump. Thứ trưởng ấy nói, “Rõ ràng, chúng tôi biết hầu hết mọi người trong nhóm thân cận với ông.” Lời tiết lộ ấy đã khiến cho phát ngôn viên Hope Hicks của ông Trump lên tiếng phủ nhận kịch liệt. Ông Hicks nhấn mạnh rằng không có chuyện “tiếp xúc với các giới chức Nga.”



Vào ngày 11 tháng Giêng, một phóng viên đài NBC hỏi ông Trump rằng các thành viên trong nhóm nhân sự của ông có tiếp xúc với các giới chức Nga hay không, trong cuộc vận động tranh cử. Ông trả lời, “Không.”

Đến ngày 15 tháng Giêng, ông Mike Pence được hỏi cùng một câu hỏi giống như vậy, trong hai sô truyền hình Chủ Nhật. Ông trả lời, “Tất nhiên là không,” trên Fox và đài CBS.



Vào chiều thứ Ba, trong cuộc họp báo hàng ngày, khi được đài ABC hỏi, ông Sean Spicer vẫn ủng hộ những lời phủ nhận trước đó của Tổng Thống Trump.



- Từ bản tin chính trên báo New York Times hôm thứ Tư, 15 tháng Hai: “Các hồ sơ điện thoại và những cú gọi bị chặn lại đều cho thấy rằng các thành viên trong ban vận động tranh cử năm 2016 của Donald J. Trump, và các cộng sự khác của ông Trump, đều đã liên lạc nhiều lần với các viên chức tình báo cao cấp của Nga, trong năm trước khi diễn ra cuộc bầu cử. Bốn giới chức Mỹ đang làm việc, hoặc trước đây từng làm việc, cho biết như vậy. Các cơ quan thực thi công lực và tình báo Mỹ đã chặn những cuộc liên lạc, vào cùng một thời điểm khi họ khám phá bằng chứng cho thấy Nga đã tìm cách phá rối cuộc bầu cử tổng thống, bằng cách tấn công tin tặc vào Uỷ Ban Quốc Gia Đảng Dân Chủ (D.N.C.)... Các giới chức nói rằng những cuộc truyền thông liên lạc bị chặn ấy không chỉ được giới hạn nơi các giới chức vận động tranh cử của ông Trump, mà còn bao gồm những cộng sự viên khác của ông. Về phía Nga, những cuộc liên lạc cũng bao gồm các thành viên chính phủ ở bên ngoài các cơ quan tình báo, họ nói...



“Các bản ghi lại những cuộc nói chuyện qua điện thoại, và những cuộc truyền thông bị chặn, là một phần của một kho lớn chứa nhiều thông tin. Cơ quan F.B.I. đang gạn lọc những thông tin ấy, giữa lúc họ điều tra về những mối quan hệ giữa các cộng sự viên của ông Trump và chính phủ Nga, cũng như về vụ tấn công tin tặc vào D.N.C.... Trong một phần của cuộc điều tra, F.B.I. đã thu được những hồ sơ ngân hàng và du hành, cũng như những cuộc phỏng vấn được thực hiện...”



Báo Times đưa tin rằng một trong những cố vấn là Paul Manafort. Ông này là chủ tịch ủy ban vận động tranh cử của ông Trump, trong mấy tháng hồi năm ngoái. Ông cũng từng làm việc với tư cách là một cố vấn ở Ukraine, cho một chính trị gia được điện Kremlin ủng hộ. Các nguồn của báo Times từ chối xác định danh tánh những người cộng sự khác của ông Trump, trong các cú gọi điện thoại.



Ông Manafort không bị buộc tội nào cả. Ông bác bỏ những lời tường thuật ấy. Ông nói với báo Times, “Điều này là vô lý. Tôi không biết điều này đề cập đến chuyện gì. Tôi chưa bao giờ cố ý nói chuyện với các nhân viên tình báo Nga. Tôi chưa bao giờ dính líu tới bất cứ điều gì có liên quan với chính phủ Nga, hoặc chính phủ Putin, hoặc với bất kỳ vấn đề khác đang được điều tra ngày hôm nay.” Ông nói thêm,“Không giống như thể những người này đeo phù hiệu cho biết rằng tôi là một nhân viên tình báo Nga.”



Bài báo Times lưu ý rằng những cú gọi bị chặn này đều khác với những cuộc đàm thoại bị nghe lén trong năm ngoái, giữa cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, người đã từ chức vào tối hôm trước, và Sergey Kislyak, đại sứ Nga tại Hoa Kỳ, “Cơ Quan An Ninh Quốc gia (N.S.A.), nơi theo dõi những cuộc truyền thông của các cơ quan tình báo ngoại quốc, lúc đầu bắt được những cú gọi điện thoại, giữa các cộng sự viên của ông Trump và những người Nga. Đó là một phần của việc theo dõi ngoại quốc theo thường lệ. Sau đó, F.B.I. nhờ N.S.A. thu thập càng nhiều thông tin càng tốt, về các nhân viên mật vụ Nga trong các cuộc nói chuyện điện thoại, và lục lọi những kho chứa những cuộc truyền thông bị chặn lại trước đó, mà chưa được phân tích... F.B.I. đã xem xét kỹ lưỡng ít nhất ba người khác thân cận với ông Trump, mặc dù cơ quan này không biết rõ những cú gọi của họ có bị chặn lại hay không. Họ là Carter Page, một doanh gia và cựu cố vấn chính sách đối ngoại cho ban vận động tranh cử; Roger Stone, một nhân viên mật vụ Cộng Hòa lâu năm; và ông Flynn.”



- Đài CNN cũng công bố những chi tiết bổ sung, “Các cố vấn cao cấp thân cận với ông Trump đã liên lạc thường xuyên, trong suốt kỳ vận động tranh cử, với những người Nga mà tình báo Mỹ có biết. Nhiều giới chức tình báo, thực thi công lực và chính phủ, đang làm việc và từng giữ chức vụ, cho biết như vậy… Tổng Thống đắc cử Trump, và Tổng Thống hồi đó Barack Obama, đều được thông báo về những chi tiết của các cuộc truyền thông rộng rãi, giữa những người bị nghi ngờ là nhân viên mật vụ Nga, và những người gắn liền với cuộc vận động tranh cử của ông Trump và kinh doanh của ông Trump. Các giới chức Mỹ thân cận với vấn đề này cho biết như vậy. Cả mức độ thường xuyên của những cuộc truyền thông vào đầu mùa hè, lẫn sự thân cận với ông Trump của những người tham gia, đều gây báo động cho các cơ quan tình báo và thực thi công lực của Mỹ, theo các giới chức cho biết... Các điều tra viên đã không đạt được một phán đoán về mục đích của những cuộc đàm thoại ấy.”



“Thêm vào những mối quan tâm của các điều tra viên Mỹ là những cuộc truyền thông bị chặn lại, giữa các giới chức Nga trước và sau cuộc bầu cử. Họ thảo luận về việc họ tin rằng họ có cách tiếp cận đặc biệt với ông Trump. Theo hai giới chức thực thi công lực nói với đài CNN.”



“Một mối quan tâm là liệu các cộng sự viên của ông Trump đã phối hợp với các nhân viên tình báo Nga hay không, về việc công bố thông tin gây thiệt hại về cuộc vận động tranh cửa của bà Hillary Clinton. Nếu đúng là như vậy, thì mọi sự sẽ leo thang. Một viên chức thông báo về cuộc điều tra nói như vậy.”



Đài ABC News xác nhận những phần của cả hai bài tường thuật, “Nhà chức trách Hoa Kỳ đã quan tâm và điều tra về những cuộc truyền thông, giữa các cộng sự viên của ông Trump và những người bị nghi ngờ là các viên chức tình báo của Nga, trong khoảng thời gian trước cuộc bầu cử, theo những nguồn quen thuộc với vấn đề này cho biết.”