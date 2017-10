Những loại rau, quả tuyệt đối không thể bảo quản cùng nhau

Dưới đây là một số loại rau, củ, quả nên cất trữ riêng rẽ, không nên để bảo quản cùng nhau.

Táo không để chung với dưa hấu

Táo và dưa hấu là những “kẻ thù” lâu năm của nhau. Táo và dưa hấu đều ưa môi trường dịu mát trong tủ lạnh, nhưng khí ethylene – chất khí có thể làm chín rau quả và làm rau quả dễ bị hư hỏng hơn từ táo sản sinh khiến dưa hấu bị xốp và nẫu.

Không bảo quản bí đỏ (bí ngô) với táo và lê

Bí đỏ (bí ngô) thường có “tuổi thọ” bảo quản khá dài nhưng lại không nên bảo quản cùng với táo lê bởi táo, lê sẽ khiến bí đổi màu vàng và nhanh hỏng hơn. Bí có thể được bảo quản thấp hơn nhiệt độ phòng một chút (từ 10-13 độ) nhưng cũng có thể bảo quản bên ngoài. Các trái bí to có thể bảo quản được trong 6 tháng, tuy nhiên, trái bí nhỏ thường chỉ bảo quản được trong 3 tháng mà thôi.

Dưa chuột (dưa leo) bảo quản riêng

Rất nhiều loại trái cây như chuối, cà chua và dưa gang sản sinh ra khí ethylene – chất khí có thể làm chín rau quả và làm rau quả dễ bị hư hỏng hơn. Dưa chuột lại là loại quả rất nhạy cảm với khí ethylene, bởi vậy dưa chuột cần được bảo quản riêng, nếu không, chúng sẽ hư hỏng rất nhanh.

Bạn nên bảo quản dưa chuột trên những ngăn cao của tủ lạnh, thay vì để dưa chuột trong những ngăn đựng rau quả của tủ lạnh phía dưới thấp cùng với các loại trái cây sinh ra khí ethylene.

Tách riêng táo và cam

Hai loại quả táo và cam tưởng chừng rất gần gũi tuy nhiên hai loại trái cây này không nên được bảo quản cùng nhau trong tủ lạnh, lý do cũng bởi là do khí ethylene. Do vậy, bạn nên bảo quản táo và cam ở hai ngăn mát khác nhau hoặc cũng có thể cho cam vào túi lưới để bảo quản riêng.

Không để lẫn hành và khoai tây

Thực tế cho thấy, hành có thể sẽ làm khoai tây nhanh bị hỏng hơn. Tốt nhất, bạn nên bảo quản khoai tây và bí ngô trong các loại thùng/sọt ở nơi thoáng mát và tối để giữ bí và khoai tây tươi ngon.

Bạn cũng có thể cho chúng vào túi nilon nhưng hãy đảm bảo rằng chúng được đựng trong ngăn có ít độ ẩm hoặc ở ngăn nước không thể ngưng tụ được bởi hơi ẩm sẽ làm bí và khoai chín nhanh hơn. Về phía hành, bạn có thể bảo quản cùng tỏi ở nơi thoáng khí và cố gắng giữ tỏi nguyên vỏ cho đến khi được sử dụng.

Chuối cần phải cất trữ riêng

Chuối cũng giống dưa chuột, không ‘sống chung’ thuận hòa với các rau, củ, quả khác và nên được cất trữ riêng. Chuối cần được bảo quản riêng rẽ, vì nó khiến mọi loại rau, củ, quả khác chín nẫu và hư hỏng nhanh chóng do lượng ethylene sản sinh ra rất nhiều.

Châu Anh (th)