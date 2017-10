Những sai lầm phổ biến khi ăn trưa dễ khiến chị em văn phòng béo bụng

Bỏ ăn trưa

Bỏ bữa trưa là điều tồi tệ nhất bạn có thể làm với bản thân. Tước bỏ chất dinh dưỡng khỏi cơ thể khi nó cần chất dinh dưỡng nhiều nhất sẽ chỉ làm cho vấn đề trở nên tồi tệ hơn. Điều này chắc chắn không những không giúp bạn giảm cân mà còn khiến bạn bị tăng cân. Bỏ bữa trưa cũng sẽ làm bạn chậm chạp và mệt mỏi.

Ăn trưa quá muộn

Bận rộn với công việc đôi khi khiến bạn quên cả giờ ăn trưa hoặc thường xuyên ăn khi đã quá bữa. Điều này rất không tốt cho sức khỏe.

Ăn trưa muộn khiến cơ thể đói, cồn cào, lượng đường trong máu giảm khiến não bộ tiếp nhận thông tin thèm ăn, thèm đồ ngọt. Sau đó bạn sẽ mất kiểm soát khi ăn dẫn đến ưu tiên những món ăn ngọt, hoặc ăn quá nhiều một lúc. Đây là nguyên nhân dẫn đến tình trạng béo phì, vòng eo ngày càng lớn.

Bên cạnh đó, ăn trưa muộn cũng khiến bạn ăn vội vàng để kịp giờ làm buổi chiều hoặc tranh thủ nghỉ ngơi, thư giãn. Việc nhai và nuốt quá nhanh dễ khiến bụng đầy hơn vì các loại thực phẩm không được nhai kỹ sẽ khó được tiêu hóa và lên men trong ruột.

Ăn chậm giúp cơ thể có cơ hội giải phóng cholecystokinin (một loại hormone do tế bào ở đầu ruột non tiết ra để kích thích túi mật làm việc), là tín hiệu báo cho não biết ta đã no và ngừng ăn. Nếu ta ăn quá nhanh, cơ thể sẽ không kịp giải phóng cholecystokinin và ta có thể sẽ ăn nhiều hơn mức cơ thể cần.

Ăn trưa quá ít hoặc quá nhiều

Nếu bạn đang cố gắng giảm cân, một bữa ăn trưa nhỏ có vẻ là ý tưởng hoàn hảo. Tuy nhiên, điều đó có thể khiến bạn hấp thụ không đủ dưỡng chất và không có tác dụng giảm cân vì mỗi thực phẩm có lượng calo khác nhau.

Ngược lại, ăn quá nhiều vào bữa trưa không chỉ tạo thêm calo thừa mà còn khiến não bộ hiểu rằng cũng cần ăn nhiều như vậy cho bữa tối. Vì vậy khi đã cảm thấy tương đối no thì bạn nên ngừng ăn.

Ăn trưa bằng thức ăn nhanh

Bận bịu với công việc và đặc thù thời gian nghỉ trưa ngắn khiến bạn không kịp về nhà nấu cơm hoặc ăn cơm với gia đình nên lựa chọn gọi đồ ăn sẵn hoặc ra quán luôn là thói quen của dân văn phòng. Thức ăn ở quán đa số thường nhiều dầu mỡ và tinh bột khiến lượng calo thu nạp vào rất đáng kể. Đặc biệt là bánh mì, phô mai, khoai tây chiên, fast food… Ngay cả khi bạn chọn món khoai tây chiên và được quảng cáo là không có chất béo chuyển hóa (trans fat), nó cũng chứa quá nhiều calo dư thừa không cần thiết cho bữa trưa. Điều này sẽ khiến bạn tăng cân, béo bụng.

Ăn trưa xong nằm luôn

Các bác sĩ Viện dinh dưỡng quốc gia cho biết có rất nhiều bệnh nhân đến khám các bệnh liên quan đến chán ăn, tiêu hoá kém mỗi ngày. Bệnh nhân cho biết, họ thường có thói quen đi ngủ luôn sau khi ăn, đặc biệt là buổi trưa.

Ngủ trưa tốt cho sức khỏe nhưng ngủ ngay sau khi ăn thì lại không nên. Vì sau khi ăn no dịch tiêu hóa đáng lẽ phải chảy vào dạ dày để tiêu hóa thức ăn thì chúng lại chảy vào thực quản, điều này khiến thức ăn bị chậm tiêu hóa, khả năng chuyển hóa năng lượng cũng giảm hiệu quả. Chính điều này gây tích tụ mỡ và vòng eo ngày càng to ra. Nguy hiểm hơn, bạn có thể bị mắc các bệnh về đường ruột, dạ dày.

Vừa ăn trưa vừa xem video hoặc dùng điện thoại

Việc này làm bạn không thể nghe thấy tiếng mình nhai hay nghiền thức ăn, vô tình thói quen này khiến bạn ăn nhiều hơn bình thường và do đó vòng eo bạn sẽ ngày càng lớn dần. Ngoài ra, bạn dễ bị phân tâm khi vừa ăn vừa xem video hoặc dùng điện thoại, điều này gây không tốt cho việc tiêu hóa và dẫn đến việc ăn quá mức vì não của bạn không ghi lại được thực tế là bạn đã ăn no.

Ăn trưa thế nào là đúng cách Các chuyên gia khuyên rằng giờ ăn trưa tốt nhất là từ 11h30-12h. Tốc độ ăn phù hợp là thời gian không dưới 20 phút. Bữa trưa nên ăn những thực phẩm giàu protein nạc như trứng, thịt gà, gà tây, cá ngừ…, tinh bột, 1-2 thìa chất béo và càng nhiều rau càng tốt. Tiêu thụ một bữa ăn giàu chất xơ tự nhiên như rau, các loại đậu sẽ cung cấp cho bạn cảm giác no nhanh và lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt vào buổi chiều. Những thực phẩm này còn chứa nồng độ cholesterol tốt, giúp cân bằng nội tiết tố và cải thiện hệ tiêu hóa. Cuối cùng, hãy cố gắng hạn chế chọn thức ăn nhanh bằng cách chuẩn bị cơm ở nhà hoặc chọn đồ ăn nhiều rau xanh hơn. Vừa tiết kiệm chi phí, đảm bảo sức khỏe mà lại không gây mối nguy hại cho vòng eo của bạn.

Tùng Anh (th)