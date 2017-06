Những tay vợt kiếm bạc triệu hàng năm nhờ thủ đô Paris

Bài NGỌC DIỄMGiải quần vợt thế giới hàng năm với tên gọi Grand Chelem chỉ có bốn cái mà thôi, trong đó người Pháp tổ chức tại sân đấu Roland Garros vào cuối tháng Năm qua đầu tháng Sáu đang diễn ra. Danh từ tiếng Anh là Grand Slam từ động từ “to slam” có nghĩa là bóp nát, đè bẹp (đối phương). Trong trò chơi bài, khi biết mình sẽ đại thắng cả bọn, kẻ cầm lá bài chủ trong tay sẽ hô lên là mình làm Grand Slam. Ba trận chiến lớn lao còn lại tổ chức ở Hoa Kỳ vào tháng Chín, Anh quốc vào tháng Bảy và Úc Đại Lợi vào đầu năm tháng Giêng.Tiền thưởng và điểm tính vào bảng sắp hạng rất cao nên bốn trận đấu này được xem là quan trọng nhất trong năm. Lịch sử tiền bạc đậm đặc của môn thể thao dùng đến một cây vợt đơn giản với hai đấu thủ trên sân dựa vào khán giả yêu thích bỏ tiền mua vé vào xem rồi từ đó sinh sôi nẩy nở thêm nhiều nguồn lợi khác bắt đầu từ năm 1973. Đó là năm có tổ chức quy mô về sau hai loại nghề nam ATP (Association Tennis Professional) và nữ (WTA Women Association Tennis) xuất hiện.Riêng tại Pháp, năm nay ban tổ chức hy vọng thu vào tổng cộng cho cuộc thi đấu quần vợt quốc tế lừng danh trên sân đất đỏ ở thủ đô Paris cửa Auteuil mang tên phi hành gia Roland Garros (RG) lên đến 230 triệu đồng Tây! Con số khổng lồ này giúp thu về 80% ngân sách cho Liên Hội Quần Vợt Pháp (FFT, Fédération Française de Tennis, chủ tịch không lương là ông Giudicelli mới bầu lên năm nay), vốn dĩ là một tổ chức thương mại hoàn toàn do tư nhân cầm đầu. Con số 20% còn lại đến từ những doanh thu khác như tiền niên liễm hàng năm của hội viên, tiền bán các sản phẩm phụ trội như quần áo thể thao in hình logo của Roland Garros… và tiền trợ cấp thêm vào của chính phủ trong mục tiêu thể thao.Ông Giudicelli vừa được bầu lên vào tháng Hai, 2017 (Président de la FFT).Liên Hội Quần Vợt Pháp rất giàu có với 36 cơ sở vùng đất, 86 hội đồng tỉnh, 7,801 câu lạc bộ hội viên và hơn 1 triệu người có giấy phép chơi thể thao; đứng hàng nhì sau túc cầu (bóng đá, đá banh). Sở dĩ nhắc lại nguồn gốc tư nhân của FFT là để chúng ta chú ý đến những FFT tương tự nhưng của những quốc gia độc đảng như Trung Cộng hay Việt Nam còn khuyết điểm về tổ chức không được nhiều tự do làm trì trệ con số nhân tài cần đào tạo. Tuy gần đây nước Trung Hoa sản xuất được cô Na Li duy nhất thắng giải Grand Chelem và Việt Nam bắt đầu có một tay vợt nam trẻ Lý Hoàng Nam sắp hạng khoảng 600 thế giới nhưng vẫn còn yếu kém nói chung. Về nữ giới, Trung quốc khá thành công khi có khoảng năm hay sáu cô gái trẻ sắp hạng cao trên bảng WTA trong khi nam giới thua kém hẳn vì sức vóc không cao to so với thế giới Tây phương. Nam giới phía Đại Hàn bắt đầu có tay vợt đang lên họ Chung cao to như Âu Mỹ. Nhật Bản đang có Nishikori trong Top 10.Tay vợt nữ số 1 của Đài Loan, đang thi đấu với số 2 của Pháp và đã thua sát nút (3 ván).Khi nằm trong Top 100 nam nữ thì họ mới sống thoải mái về tài chính đúng nghĩa vì nghề này rất tốn kém khi đi vòng quanh thế giới và còn phải thuê mướn huấn luyện viên kể cả cố vấn riêng. Đặc điểm của FFT là vị chủ tịch và một số người lãnh đạo trong Ủy Ban điều hành thường là không lương vì tình nguyện giúp đỡ, số có lương là các huấn luyện viên nhà nghề và các kỹ thuật viên cùng với các vị trọng tài ngồi ghế cao đếm điểm thắng bại.Tại Paris, trụ sở chính nằm ở quận 16 với cái tên cả nước đều biết là sân vận động RG bao bọc bởi đại lộ Auteuil thuộc hai cạnh lớn của hình tam giác nằm ngang tạo nên khu thương mại thể thao phồn thịnh bậc nhì trên xứ Pháp. Lúc tôi viết bài này, trận đấu đã bước qua tuần lễ thứ nhì với những quả sung rụng tơi bời trên sân đấu. Chỉ còn lại những trái chín vĩ đại tài năng trội bật đã vào vòng 4. Tuy nhiên, chúng ta nhìn qua khung ghi tiền thưởng cũng đủ lác mắt với kẻ bại trận.Thắng giải - nam và nữ như nhau: 2,100,000 EurosThua chung kết: 1,060,000Thua bán kết: 530,000Thua tứ kết: 340,000Thua vòng 4: 200,000Thua vòng 3: 118,000Thua vòng 2: 70,000Thua vòng 1: 35,000Như thế, với danh sách 126 đấu thủ nam và nữ (tổng cộng 252 người) trong vòng đầu sẽ rơi rụng phân nửa từ từ đi lên cao trong bảng kết quả cuối cùng với 8 vòng tranh tài là 8 triệu đồng phân chia cho họ. Tuy chỉ có bốn người hai nam và hai nữ ẳm bạc triệu ở vòng bán kết và chung kết nhưng gom góp lại nếu họ tiếp tục thắng giải ở ba nơi còn lại thì số tiền thu nhập càng tăng lên gấp bội.Con số khán giả vào xem các trận đấu diễn ra đêm ngày từ 11 giờ sáng trở đi cho đến khi tối mịt không thấy banh nữa mới ngừng là khoảng 9 giờ rưỡi đêm lên đến tổng cộng ước đoán 460,000 người yêu thích thể thao.Một sân lớn chính lớn đất đỏ với cả chục ngàn khán giả ngồi xem.Giá vé trung bình từ thấp nhất là 10 đồng cho đến 230 đồng thượng hạng đưa ra con số 80 mang về khoảng 36 triệu đồng vào cửa chiếm 17%. Phần lớn nữa là từ doanh thu do các đài truyền hình trả lại cho FFT, con số này chiếm 37% tương đương với chi phiếu 87 triệu. Đây cũng là nguồn lợi béo bở kể từ khi các đài tư nhân chuyên về thể thao đặc biệt như quần vợt và bóng đá thầu độc quyền không cho các đài khác phát hình trực tiếp.Số khán giả trả theo giao kèo mướn hàng năm tăng lên mạnh mẽ theo đà thế giới hoá nên tại Pháp có ít nhất 4 đài là Eurosport 1 và 2, Being Sport, Canal + cùng thầu hết các giải Grand Chelem. Khán giả nào không thông qua những nhà sản xuất dịch vụ Internet và Điện Thoại riêng cố định hay di động có thể xoay sở tìm xem những trận đấu được phát hình thẳng qua mạng Youtube. Kỹ thuật hiện tại giúp xem gián tiếp qua máy truyền hình cỡ lớn khi ta nối dây điện USB vào đầu máy tính rồi dùng menu chuyển qua nút HDMI.Thế rồi những nhà mạnh thường quân ủng hộ giúp đỡ FFT trước tiên là nhà nước yêu dấu, thật ra cũng từ túi tiền đóng thuế lợi tức của nhân dân. Chúng ta mua vé vào xem là đã 1 công 2 việc mà không biết bị móc túi tới 2 lần. Cũng may, người mến chuộng giải trí không tiếc của. Chẳng những thế, ngày nay có thêm trò đánh cá chính thức được pháp luật cho phép trên mạng.Từ khi khám phá ra trò chơi cá độ lén lút làm các tay vợt thiếu tiền sa lầy vào đó bằng cách giả vờ... thua cuộc bị phạt rất nặng nhưng vẫn còn lời nhờ tiền cá độ chợ đen, chính phủ đã khôn ra đồng ý cho phép. Thế là có lợi cả 2 bên! Câu ghi chép cạnh bên hăm doạ nào là chơi đánh cá sẽ bị ghiền và mất tiền nhưng vẫn có người chơi không thua gì hút thuốc lá với hình phổi nám đen mà chả ai sợ. Số tiền nhà nước bỏ vào chương mục FFT là 19%, các vị chủ hãng xưởng thương mại ủng hộ thêm khoảng 27% đổi lấy quảng cáo. Gần 20% vốn thu vào từ các sản phẩm phụ như áo thun quần sọt có nhãn hiệu Roland Garros hay bán bích chương và các thứ đồ chơi cho trẻ em. Trang phục tuyệt đẹp của nữ giới và đồ mặc mạnh mẽ của nam nhân cũng thu hút nhiều người lớn mua sắm mang về để bắt chước thần tượng của họ.Tay vợt số 1 Tây Ban Nha và trang phục thi đấu khá đẹp, vừa bị hạ bởi Kiki Pháp.Hai tay vợt nam của Bỉ quốc áo cam (bỏ cuộc vì bị thương) và Á Căn Đình đang thi đấu.Năm nay quần vợt Pháp có vẻ khởi sắc hơn nhiều khi có một số ít nam nữ nội địa còn có mặt qua tuần lễ thứ 2. Thông thường họ đã biến mất hết sau tuần lễ đầu. bởi thành tích của Pháp rất khiêm tốn chỉ có 4 người thắng giải Grand Chelem mỗi nơi 1 lần. Đó là 1 nam 1 nữ ở Roland Garros và 2 nữ tại Wimbledon, Australie.Tây Ban Nha thì trội bật với đấu thủ tập chơi tay trái từ nhỏ tuy thuận tay phải ngoài đời Nadal Raphael đã ẳm cả núi tiền sau khi thắng 9 lần trên sân đất đỏ RG. Cuộc đời nhà nghề của tay vợt kỳ lạ này (trừ khi tiếng đồn anh dùng thuốc kích thích nhưng không có bằng chứng) xứng đáng được viết thành nhiều kỳ đăng trên báo thể thao chuyên về quần vợt. Năm 2017, nếu Nadal thắng nữa thì là lần thứ 10, điều mà không bao giờ có ai trước anh đã làm được và có lẽ cả sau này.Ẳm triệu đô 1 lần đã vô cùng khó khăn huống gì đến 10 lần! Vài nhà vô địch sau khi giải nghệ đã thú nhận dùng thuốc (Andre Agassi của Mỹ), nữ vô địch Nga Sharapova cũng gian lận bị cấm thi hai năm. Điều đáng nói là chính FFT cho một bản danh sách những chất hóa học thiên nhiên hay bào chế cho phép các lực sĩ dùng trước và sau khi thi đấu. Vì vậy, họ tha hồ sử dụng và khi bị khám phá bất ngờ (thử nước tiểu) thì cứ đưa lý do nào đó để được giảm án. Đồng tiền quá to làm mờ ám lương tri là chuyện xảy ra cả cho tay vợt nữ số 1 trên đà xuống dốc (Martina Hingis, năm nay 37 tuổi).Năm 2016, tay vợt nam thắng cúp lãnh cả triệu đồng là chàng trai xứ Serbie Djokovic đã lên chức bố, cô gái ôm về ngang hàng là Muguruza của Tây Ban Nha. Năm nay vắng mặt Serena Williams Hoa Kỳ đang chờ có em bé nên các cô gái rất phấn khởi vì bà chằng này không chơi được. Khi tôi viết bài, Muguruza vừa bị thổi bay bởi cô gái Pháp trẻ đẹp cao lớn Mladenovic gốc Serbie.Bố mẹ áo hồng (cũng là cố vấn cho Christina Mladenovic, biệt danh Kiki) và em trai (áo hiệu adidas)Christina Mladenovic, biệt danh Kiki, tay vợt nữ số 1 của Pháp nhiều hy vọng sẽ đoạt cúp năm nay.Thế là sóng gió hân hoan tiếp tục thế thượng phong, nhiều khi tay vợt nào đánh văng kẻ lãnh giải năm rồi sẽ có nhiều hy vọng thay thế. Về phía nam của Tây thì vô phương, quá khó khăn khi sức vóc và tài năng còn tụt lại phía sau quá lâu kể từ khi capitaine Noah ôm cúp năm 1973. (nd)