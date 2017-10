Những thực phẩm thừa bỏ đi nhưng lại là thần dược cho sức khỏe ít người biết

Thân bông cải xanh (súp lơ xanh)

Rất nhiều người có thói quen bỏ thân bông cải xanh (súp lơ) đi bởi nghĩ đó là phần già, không ngon. Thế nhưng thực tế phần thân của bông cải xanh có chứa nhiều sulforaphane – một chất chống oxy hoá thực vật có đặc tính chống viêm.

Sulforaphane trong bông cải xanh có tác dụng tiêu diệt các tế bào gốc ung thư, là nguyên nhân tăng trưởng khối u. Hơn nữa, hợp chất glucoraphanin – tiền thân của sulforaphane – có trong bông cải xanh có tác dụng tăng enzym tế bào bảo vệ chống lại những tổn thương từ các hóa chất trị liệu.

Khi bạn ăn bông cải xanh, bạn đang nhận được hàng chục, thậm chí hàng trăm siêu chất dinh dưỡng hỗ trợ cho sức khỏe cơ thể. Do đó, khi ăn bông cải xanh bạn nên ăn cả phần thân.

Với phần thân bông cải, bạn có thể xào với rau củ, nấu canh xương, luộc sẽ rất ngon, thanh mát và bổ dưỡng.

Vỏ khoai tây

Hầu hết chúng ta đều bóc hoặc bỏ vỏ khoai tây khi chế biến. Tuy nhiên, vỏ khoai tây có nhiều lợi ích hơn so với khoai tây. Vỏ khoai tây có chứa chất xơ khoảng một nửa so với một củ khoai tây. Vứt bỏ nó đồng nghĩ bạn đang vứt bỏ canxi, vitamin B, vitamin C, sắt…

Vì vậy, khi nấu khoai tây bạn hãy nấu cả vỏ nhưng phải rửa sạch cẩn thận và ngâm trong nước ấm. Bạn có thể lấy vỏ khoai tây rửa sạch xay nhuyễn nấu ăn để giúp hạ huyết áp.

Vỏ kiwi

Đa số mọi người cho rằng vỏ kiwi nhiều lông, không thể ăn được. Đây là suy nghĩ sai lầm. Cũng giống như quả đào hay táo, phần vỏ kiwi khá mềm và rất tốt cho sức khỏe. Vỏ kiwi chứa nhiều vitamin C, đặc biệt nhiều chất xơ hơn cả phần thịt bên trong. Tuy nhiên, do phần vỏ khá thô ráp nên sẽ khó ăn nếu bạn cho trực tiếp vào miệng.

Vậy nên, nếu muốn tận dụng hết lợi ích ở phần vỏ thì hãy cho tất cả vào máy xay, bạn sẽ không nhận ra được có vỏ bên trong khi uống.

Vỏ các loại trái cây có múi

Những loại trái cây có múi như bưởi, quýt, cam, chanh… có phần vỏ rất nhiều dinh dưỡng. Bạn đừng vứt bỏ vỏ đi, thay vào đó bạn rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho vào trà, salad hoặc ép cùng các thực phẩm khác sẽ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mùi hương của vỏ chanh giúp kích hoạt trí não, tăng cường khả năng tập trung, giảm mệt mỏi, vỏ và ruột bưởi giúp hạ đường huyết hiệu quả, rất tốt cho người bị đái tháo đường, vỏ quýt giúp đề phòng bệnh viêm gan…

Thay vì vứt vỏ đi, bạn có thể rửa sạch, cắt nhỏ rồi cho vào trà, salad, bất kỳ món ăn nào nếu bạn thấy thích. Hoặc đơn giản là cho vào máy và ép cùng các thực phẩm khác đều mang lại lợi ích tối ưu cho sức khỏe. Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng vỏ quýt, cam, chanh làm mứt và vỏ bưởi dùng để nấu chè rất ngon.

Vỏ dưa hấu

Khi ăn dưa hấu, mọi người thường chỉ ăn phần thịt đỏ và bỏ phần vỏ. Nhưng bạn nên biết rằng, trong phần vỏ trắng dưa hấu có chứa chất có tác dụng giúp cải thiện tuần hoàn và tăng lưu lượng máu, cải thiện sức khoẻ tim và làm giảm đau mỏi cơ.

Ngoài ra, phần vỏ trắng dưa hấu cũng có chứa vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả, tốt cho người bị bệnh huyết áp cao và bệnh tiểu đường. Bạn có thể làm sinh tố bằng cách ép với phần ruột bên trong hoặc có thể chế biến: Dưa ngâm muối, dưa xào ớt xanh, món rau trộn với vỏ dưa hấu, vỏ dưa hấu xào thịt, vỏ dưa làm nhân bánh…

Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là khi dùng vỏ dưa hấu chế biến thành món ăn chỉ thì nên cao bỏ phần vỏ xanh bên ngoài nhé, chỉ ăn phần cùi trắng bên trong thôi.

Châu Anh (th)