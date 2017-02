Những tin thú vị về Super Bowl Houston 2017

Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, không riêng gì người hâm mộ Mỹ mà hàng trăm triệu tín đồ của môn banh cà-na (football) không rời mắt khỏi vận động trường NRG của thành phố Houston, tiểu bang Texas, theo dõi trận đấu Super Bowl lần thứ 51.

Super Bowl 51, diễn ra tại Houston vào chiều Chủ Nhật, 5 tháng 2.





Thời gian: Chủ Nhật 5 tháng 2, lúc 4:30 pm giờ California.

Đài chiếu trực tiếp: Fox, với phóng viên Joe Buck và Troy Ailman trên khán đài; Erin Andrews và Chris Myers ở hai bên lề.



Địa điểm: vận động trường NRG là sân nhà của đội Houston Texans. Cách đây 12 năm, Super Bowl lần thứ 38 cũng được tổ chức tại đây, và New England Patriots đánh bại Carolina Panthers 32-29, giành chiếc cúp vô địch. Năm 1974, thành phố Houston cũng tổ chức Super Bowl lần thứ 8 tại sân vận động Rice.

Hai đội: New England Patriots (14-2) tranh tài với Atlanta Falcons (11-5). Patriots bốn lần đoạt cúp vô địch, lần mới nhất là cách đây hai năm. Trong khi đó, đây là lần thứ nhì Falcons lọt vào vòng chung kết. Năm 1999, Falcons thua Denver Broncos 34-19.



Quarterback: Theo thống kê, quarterback của hai đội được cho là hai cầu thủ giỏi nhất của mùa giải này. Tom Brady 39 tuổi, được xếp hạng nhì về khả năng chuyền banh cho đồng đội. Matt Ryan 31 tuổi, được xếp hạng nhất. Brady có số lần bị cướp banh rất ít, thành tích là 2 trên 432 lần chuyền banh. Ryan bị cướp banh 38 lần trong 534 lần chuyền banh.







Matt Ryan (trái) của Atlanta Falcons tranh tài cùng Tom Brady (phải) của New England Patrios, tại Super Bowl 51.



Cầu thủ tấn công: Ngôi sao tấn công hàng đầu của Patriots là cầu thủ chạy banh LeGarrette Blount, và mục tiêu ưa thích của tay ném Brady là tay chụp banh Julian Edelman. Anh dẫn đầu danh sách vì thực hiện nhiều touchdown nhất. Ngôi sao tấn công hàng đầu của Falcons là anh running back Devonta Freeman, và mục tiêu ưa thích của Ryan là wide receiver Julio Jones. Anh là cầu thủ duy nhất trong hiệp hội NFL chụp banh được trung bình nhiều hơn 100 yards mỗi trận đấu trong bốn mùa đấu khách nhau.

Những ngôi sao khác: Linebacker Donta Hightower, safety Devin McCourty và Matthew Slater là những người tạo nên một thành trì vững chắc cho Patriots. Center Alex Mack, linebacker Vic Beasley và kicker Matt Bryant là những người mang lại tên tuổi cho Falcons.



Hàng tấn công: Cả hai đội đều có khả năng thực hiện những đợt tấn công hiệu suất cao, tuy nhiên, Falcons có vẻ lấn lướt hơn, xếp hạng nhất nhờ những đợt tấn công chính xác, tính toán kỹ lưỡng từng mét trên sân cũng như từng đường ném banh. Trong khi đó, Patriots được xếp hạng ba cho chiến thuật tấn công.



Hàng hậu vệ: Ngược lại, Patriots được xếp hạng nhất với hàng hậu vệ vững chắc và chặt chẽ. Trong khi đó, hàng hậu vệ của Falcons không những không tốt mà còn là mối lo ngại của người hâm mộ, vì được xếp xuống hạng 27.



Huấn luyện viên: Huấn luyện viên của hai đội đều khởi đầu sự nghiệp thi đấu tại những câu lạc bộ nhỏ. Bill Belichick là huấn luyện viên của Patriots, chơi cho Wesleyan, còn Dan Quinn của đội Falcons chơi cho Salisbury State. Ông Belichick cũng từng là vận động viên môn bóng vợt (lacrosse) và bóng quần (squash). Còn ông Quinn từng là vận động viên môn ném búa.



Sau khi rời khỏi đội Cleveland Browns (vì đội chuyển sân nhà tới Baltimore), ông Belichick đầu quân cho Patriots vào năm 2000 và giúp đội giành được bốn chiếc cúp vô địch Super Bowl. Ngược lại, sự nghiệp của ông Quinn có phần truân chuyên hơn. Ông trải qua hơn nửa chục câu lạc bộ khác nhau, cuối cùng dừng chân tại Falcons bắt đầu từ năm ngoái. Trên thực tế, ông Quinn từng giúp Seattle Seahawks đoạt cúp vô địch Super Bowl năm 2013 và năm 2014.



Chủ câu lạc bộ: Robert Kraft là chủ nhân Patriots. Ông bắt đầu sự nghiệp làm chủ các câu lạc bộ từ thập niên 1970, đầu tiên là câu lạc bộ Boston Lobsters. Đội này giải tán sau vài năm hoạt động. Arthur Blank là chủ nhân đội Falcons. Hiện nay 74 tuổi, ông cũng là một trong những người đồng sáng lập chuỗi tiệm bán lẻ Home Depot.



Trọng tài: Đây là lần đầu tiên Carl Cheffers nhận làm trọng tài một trận Super Bowl. Ông nổi tiếng là người ra án phạt penalty nhiều hơn bất cứ trọng tài nào khác. Sau nhiều lần bị chỉ trích, mùa thi đấu này, số lần ông ra án phạt penalty giảm xuống còn trung bình.



Người tung đồng tiền: Cựu tổng thống George Bush (cha) và cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush sẽ là người tung đồng tiền cho hai đội. Patriots được ưu tiên chọn trước, và họ luôn chọn mặt ngửa (head).

Giải trí: Vào giữa hiệp, ca sĩ Lady Gaga bước lên sân khấu nối gót đàn anh, đàn chị Madonna, Bruce Springsteen, Prince và U2. Ngoài ra còn có ban nhạc New Kids on the Block, Up With People và một ảo thuật gia có màn trình diễn đầy ấn tượng: Elvis Presto. Ca sĩ được mời hát quốc gia là Luke Bryan. Trước khi trận đấu bắt đầu, Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry và Jasmine Cephas Jones (các diễn viên trong vở kịch Hamilton) sẽ đồng ca bài hát "America the Beautiful."