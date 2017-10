Niềm mong mỏi người thân cháu bé bị tai nạn ở trường mầm non

Trường Mầm non Thái Hưng, nơi xảy ra sự việc.

Sự việc đau lòng

Theo lời kể của chị Nguyễn Hoài Thu (SN 1989, mẹ cháu Bảo): Chiều 23/9, chị nhận được điện thoại của cô D (giáo viên dạy cháu Bảo) thông báo cháu Bảo bị nôn ra người nên đề nghị gia đình mang quần áo đến thay. Khi đến trường, chị Thu thấy trên trán cháu Bảo có một vết tím. Theo lời cô D, sau khi ngủ dậy, cháu Bảo ra ngóng mẹ và không may bị đập đầu vào thành cửa sổ. “Do thấy con mệt nên gia đình đưa cháu Bảo về nhà nghỉ ngơi. Về đến nhà, gia đình phát hiện nửa đầu bên phải cháu Bảo phập phồng như bong bóng, cháu tiếp tục nôn, da mặt tím tái và có dấu hiệu hôn mê. Trước tình thế nguy kịch, gia đình chuyển cháu Bảo đến Bệnh viện Hưng Nhân (huyện Hưng Hà). Các bác sĩ chẩn đoán cháu Bảo bị xuất huyết não, máu chảy trong não và yêu cầu gia đình chuyển gấp cháu sang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để điều trị.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán 1/4 não của cháu bé tụ máu đang có dấu hiệu hôn mê và yêu cầu gia đình ký giấy mổ để cứu tính mạng. Sau khi mổ xong cho con trai, chị Thu tìm gặp cô D để hỏi ngọn ngành. Tuy nhiên, lúc thì giáo viên này nói cháu Bảo bị đập vào thành cửa sổ, khi lại nói cháu đập vào cửa ra vào lớp, lúc thì lại bảo cháu ngã lật ra đằng sau… Gia đình tôi đã làm đơn đề nghị Công an xã Thái Hưng, Công an huyện Hưng Hà vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân nào khiến cháu bị chấn thương sọ não”, chị Thu cho biết.

Mong sự việc rõ ràng và có trách nhiệm

Cháu Bảo được mổ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Đ.Tùy

Anh Đào Văn Quân (SN 1988, bố cháu Bảo) cho hay, khi mới nhập viện, cô giáo D và đại diện nhà trường có đến thăm hỏi và nói sẽ có trách nhiệm trong vụ việc này. Khi đó, nhà trường gửi 5 triệu đồng, cô giáo D đưa 20 triệu đồng nói là thăm cháu. “Thực sự chúng tôi cũng không muốn làm to chuyện, nhưng do nhà trường không nhận trách nhiệm khiến gia đình rất bức xúc. Điều mà gia đình tôi quan tâm nhất lúc này không phải vấn đề vật chất mà muốn biết chính xác nguyên do cháu bị như vậy để có phương hướng chữa trị nhưng các cô cứ vòng vo.

Anh Quân cho biết thêm, hiện cháu Bảo vẫn mệt mỏi, không tự đi lại được, vẫn được các bác sĩ theo dõi thường xuyên. Theo phác đồ điều trị, 4 tuần sau khi mổ, cháu Bảo sẽ được khám lại và sau một năm phải đi phẫu thuật lấy nẹp của cháu ra để cố định lại. Đặc biệt, trong khoảng từ 3- 6 tháng mới biết được việc xuất huyết não, tụ máu 1/4 sọ não có để lại di chứng hay không.

Để làm rõ những thông tin phản ánh của gia đình anh Quân, chúng tôi đã làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Thái Hưng (huyện Hưng Hà). Tại buổi làm việc, lãnh đạo nhà trường thừa nhận có sự việc cháu Bảo bị chấn thương sọ não. Khi hỏi nguyên nhân thì Ban Giám hiệu nhà trường từ chối cung cấp thông tin và cho rằng sẽ cố gắng để giải quyết tình cảm với gia đình cháu Bảo vì không muốn sự việc đi quá xa.

Trong khi đó, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Văn Đãng – Chủ tịch UBND xã Thái Hưng cho biết, toàn bộ sự việc cháu Bảo bị chấn thương sọ não ông đã nắm được. Do hai bên không tìm được sự đồng thuận nên gia đình cháu Bảo đã gửi đơn lên Công an huyện Hưng Hà. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra xác minh. Ông Đãng nói: “Chúng tôi đã chỉ đạo nhà trường phải họp lại để xác định sự việc này. Nếu thực sự cháu bị ngã tại trường, nhà trường phải tạo điều kiện cho cô giáo nghỉ cùng gia đình chăm sóc cháu ở bệnh viện. Đồng thời, hỗ trợ gia đình cháu về mặt tinh thần và cả vật chất để cháu yên tâm chữa trị”.

Ông Hoàng Văn Đãng, Chủ tịch UBND xã Thái Hưng cho biết: “Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo các cơ quan chức năng, phòng ban chuyên môn. Hiện Công an huyện Hưng Hà cũng về điều tra, bước đầu xác định vụ việc này không có dấu hiệu vi phạm hình sự”.

Đức Tùy

