Nổ súng tại cơ sở UPS, 3 người chết

SAN FRANCISCO – Ba người đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương, trong vụ nổ súng vào sáng thứ Tư tại một cơ sở của hãng vận chuyển UPS tại San Francisco. Hung thủ cũng tự sát sau sự việc và chết tại hiện trường. Cảnh sát San Francisco đến hiện trường nổ súng lúc 8:55 sáng. Chi nhánh UPS nằm gần góc đường 17 và đường San Bruno. Khi đến nơi, cảnh sát xác định nghi can đang ở trong tòa nhà và bắt đầu ra lệnh di tản.

Một cảnh sát sau đó tìm thấy nghi can. Vào lúc này, nghi can cũng lập tức chĩa súng vào đầu và tự sát. Hai khẩu súng đã được tìm thấy tại hiện trường. Động cơ gây án hiện chưa được xác định, nhưng cảnh sát tin rằng sự việc không liên quan đến khủng bố. Khi gây án, nghi can mặc đồng phục của hãng UPS, nhưng cảnh sát vẫn chưa xác nhận người này có phải là nhân viên UPS hay không. Hãng UPS đã ra thông cáo cho biết hãng đang hợp tác với cảnh sát để hỗ trợ điều tra. Chi nhánh nơi xảy ra vụ nổ súng là một trung tâm phân loại hàng hóa và giao hàng.

Quỹ dự trữ liên bang tăng lãi suất

WASHINGTON DC – Quỹ Dự trữ liên bang (Fed) hôm thứ Tư đã tăng lãi suất lần thứ 3 trong vòng 6 tháng, cho thấy cơ quan này tin rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển - tuy chậm - nhưng rất ổn định. Fed cũng công bố kế hoạch bắt đầu cắt giảm dần tỷ lệ dự trữ trái phiếu vào cuối năm nay – một hành động có thể khiến lãi suất dài hạn tăng lên. Việc Fed tăng lãi suất ngắn hạn thêm 0.25%, lên mức 1.25%, có thể sẽ làm chi phí vay nợ đối với người tiêu thụ và các hãng xưởng, đồng thời đem lại tiền lời cao hơn chút ít cho những người gởi tiền tiết kiệm.

Cùng với các dự đoán của Fed, một số dấu hiệu khác cho thấy nền kinh tế Hoa Kỳ đang phát triển ổn định bao gồm, tỷ lệ lạm phát vẫn đang nằm dưới mức 2%, và tỷ lệ thất nghiệp là 4.3%, thấp nhất trong vòng 16 năm qua. Fed dự đoán sẽ có thêm 1 đợt tăng lãi suất trong năm nay, nhưng không cho biết việc này sẽ diễn ra khi nào. Quyết định tăng lãi suất của Fed được phê chuẩn với tỷ lệ bỏ phiếu 8-1. Người duy nhất phản đối là ông Neel Kashkari, đứng đầu ngân hàng Minneapolis của Fed. Ông Kashkari cho rằng lãi suất nên được giữ nguyên.

Fed đã bắt đầu mua lại trái phiếu vào sau cuộc đại suy thoái, nhằm làm giảm bớt lãi suất cho vay dài hạn. Chương trình này khiến tỷ lệ dự trữ trái phiếu của Fed tăng lên gấp 5 lần, với trị giá $4.5 ngàn tỷ Mỹ kim. Vào hôm thứ Tư, Fed cho biết sẽ để một số trái phiếu hết hạn mà không thay thế, để giảm dần lượng dự trữ trái phiếu, từ đó làm tăng lãi suất dài hạn.

Tù nhân bắn chết quản giáo rồi bỏ trốn

GEORGIA – Hai tù nhân có vũ trang đang đào tẩu tại tiểu bang Georgia, sau khi những kẻ này bắn chết 2 nhân viên quản giáo của nhà tù tiểu bang. Sự việc xảy ra hôm thứ Ba, trên xe bus chuyển tù nhân sang trại giam khác. Một nhân viên quản giáo đang lái xe, và người thứ 2 ngồi ở ghế trước. Hai tù nhân Donnie Russel Rowe và Ricky Dubose đã phá được cổng bảo vệ, cướp súng của các cảnh sát, và bắn chết họ. Cả hai sau đó rời xe và cướp một xe hơi dừng lại phía sau để bỏ trốn. Rowe và Dubose là tù nhân của nhà tù tiểu bang Baldwin. Hiện chưa rõ ai trong số 2 tù nhân này là kẻ chính tay giết người.

Khi sự việc xảy ra, trên xe bus còn có 31 tù nhân khác. Những người này được đưa tới một trung tâm y tế để kiểm tra, và đã cung cấp lời khai cho cảnh sát. Nhà chức trách Putnam County mô tả những kẻ đào tẩu là “vô cùng nguy hiểm.” Vào trưa thứ Ba, Rowe và Dubose bị nghi đã gây ra một vụ trộm cướp gia cư. Ngôi nhà bị lục lọi và bị mất thức ăn cùng một số quần áo.

Nhà chức trách cho biết, Rowe bị kết án tù chung thân không ân xá từ năm 2002, còn Dubose bắt đầu thi hành án tù 20 năm kể từ năm 2015. Chúng đều bị giam vì tội cướp có vũ khí và nhiều tội danh khác. "Nỗi lo lớn nhất của tôi là chúng sẽ giết thêm ai khác", cảnh sát trưởng Georgia Howard Sills cho biết. Ông khẳng định cả hai tù nhân bỏ trốn đang mang theo khẩu súng lấy từ các quản giáo bị giết. Cơ quan điều tra liên bang FBI và Cảnh sát Tư pháp đã tham gia cuộc truy lùng 2 tù nhân. Nhà chức trác đã treo thưởng $60,000 Mỹ kim cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ Rowe và Dubose.

Bé trai thiệt mạng vì bị bỏ quên trong xe nóng

ARKANSAS – Bộ Y Tế Arkansas đang điều tra vụ một bé trai 5 tuổi thiệt mạng sau khi bị bỏ quên trong xe nóng trong nhiều tiếng đồng hồ. Em Christopher Gardner được phát hiện bất tỉnh trong một xe van, đậu bên ngoài trung tâm giữ trẻ Ascent tại West Memphis, Arkansas. Trung tâm này chuyên chăm sóc cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Một nhân viên của trung tâm đã đến đón Christopher để đưa em đến trường vào sáng thứ Hai. Nhưng cậu bé đã không được đưa xuống xe. Nguyên nhân chính xác của sự việc hiện vẫn đang được điều tra. Nhiệt độ ngoài trời vào trưa thứ Hai tại West Memphis lên đến gần 100 độ F. Theo quy định của trung tâm Ascent, tài xế xe và nhân viên chăm sóc trẻ em được yêu cầu phải đi xuống cuối xe để kiểm tra từng hàng ghế. Trung tâm lẽ ra cũng phải so sánh danh sách học sinh được đón đến trường, với số học sinh có mặt trong lớp, để bảo đảm mọi trẻ em đều được điểm danh. Bộ Y Tế Arkansas đã thông báo sự việc với cảnh sát địa phương để hợp tác điều tra.

Chồng cướp ngân hàng để tránh vợ, được án treo

KANSAS – Người đàn ông 70 tuổi, từng cướp ngân hàng để được ngồi tù và khỏi gặp mặt vợ, đã giải thích rằng ông hành động như vậy là vì bị trầm cảm. Quan tòa liên bang hôm thứ Ba đã tuyên án quản thúc tại địa phương, đối với ông Lawrence Ripple, cư dân Kansas City, tiểu bang Kansas. Vào tháng 9 năm ngoái, ông Ripple đi đến Ngân hàng Lao Động – chỉ cách sở cảnh sát 1 con đường – và đưa 1 tờ giấy cho nhân viên ngân hàng, nói rằng ông có súng và yêu cầu đưa tiền.

Sau khi nhận tiền, ông Ripple bình tĩnh ngồi lại ngân hàng để chờ cảnh sát đến bắt giữ. Theo hồ sơ tòa án, ông Ripple đã viết tờ giấy đòi tiền ngay trước mặt vợ, và nói với bà rằng ông thà ngồi tù còn hơn là ở nhà với bà. Được biết, ông Ripple đã giải thích với quan tòa rằng ông từng phải phẫu thuật tim, và các đợt trầm cảm sau đó đã khiến ông tự bất mãn với mình, dẫn đến ý định đi cướp ngân hàng.

CEO Yahoo sẽ nhận gần $260 triệu khi rời công ty

CALIFORNIA - Cuối tuần trước, hãng công nghệ Yahoo nổi tiếng một thời chính thức được bán cho hãng viễn thông Verizon, với giá $4.48 tỷ Mỹ kim, sau nhiều lần trì hoãn. CEO Yahoo – bà Marissa Mayer - sau đó cũng nhận được một thỏa thuận để rời công ty, với gần $260 triệu Mỹ kim. Theo các báo gần đây của Uỷ ban Chứng khoán Hoa Kỳ, bà Mayer hiện sở hữu 4.5 triệu cổ phiếu Yahoo, bao gồm các quyền chọn và cổ phiếu hạn chế. Nhờ đó, tổng giá trị cổ phiếu Yahoo mà bà Mayer sở hữu là hơn $236 triệu Mỹ kim, khi giá cổ phiếu hãng này đạt khoảng $52.5 Mỹ kim trong phiên giao dịch hôm thứ Ba.

Ngoài ra, CEO Yahoo sẽ nhận được thêm khoản đền bù trị giá $23 triệu khi rời công ty. Bà Mayer sẽ không làm việc với Verizon. Yahoo và AOL - mảng truyền thông của Verizon - đang được sáp nhập thành Oath. Phần còn lại của Yahoo, chủ yếu là cổ phần tại Alibaba và Yahoo Nhật Bản, sẽ được hợp thành một công ty mới có tên Altaba.

Nhiều người cho rằng, bà Mayer không giỏi như những gì được ca ngợi sau thành công tại Google. Bà Mayer đã không tập trung phát triển Yahoo mạnh hơn trên thiết bị di động và mạng xã hội. Bà mắc sai lầm lớn khi quyết định mua lại mạng xã hội Tumblr với giá $1 tỷ Mỹ kim. Ngoài ra, Yahoo còn bị ảnh hưởng vì dính líu đến những vụ vi phạm dữ liệu lớn. Tuy nhiên, 5 năm trước, bà Mayer đã nhận vị trí lãnh đạo Yahoo trong bối cảnh hãng này đang phải vất vả giải quyết các sai lầm của 2 cựu CEO là Terry Semel và Carol Bartz. Hiện tại, trách nhiệm phát triển công ty đời sau của Yahoo – hãng Oath – sẽ thuộc về ông chủ của AOL, kiêm CEO Oath, Tim Armstrong.