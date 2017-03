Nổ súng tại trường học ở Pháp, 4 người trúng đạn

Xe cảnh sát tại hiện trường vụ nổ súng. (Hình: Getty Images)



GRASSE - Vào trưa thứ Năm, giờ địa phương, một học sinh tuổi teen đã bước vào một trường trung học ở thành phố Grasse, miền nam nước Pháp, bắn bị thương các học sinh và vị hiệu trưởng. Tin cập nhập đêm thứ Năm cho biết có bốn người trúng đạn và 10 người khác bị thương, bao gồm một số người bị sốc tâm lý.



Sự việc xảy ra lúc gần 1 giờ trưa tại trường trung học Alexis de Tocqueville, thuộc thành phố Grasse, nơi có khoảng 50,000 dân. Nghi can được xác định là Killian Barbey, 16 tuổi. Động cơ của vụ tấn công hiện chưa được rõ. Những người bị thương không bị nguy hiểm đến tính mạng.



Nhà chức trách cho biết, thiếu niên đã dùng một khẩu súng trường đi săn, và có vẻ như cậu ta chỉ hành động một mình. Khi bắt nghi can, cảnh sát phát hiện cậu ta còn sở hữu nhiều loại vũ khí khác. Theo Bộ Nội Vụ Pháp, vụ tấn công không liên quan đến khủng bố, và tay súng 16 tuổi gần đây đã xem nhiều video về các vụ thảm sát tại các trường học ở Hoa Kỳ. Mọi trường học trong thành phố Grasse đều bị đóng cửa sau sự việc. Các vụ nổ súng trong trường học kiểu này vốn rất ít khi xảy ra tại Pháp.



Bộ Trưởng Giáo Dục Najat Vallaud-Belkacem đã đến thăm hiện trường ngay trong ngày thứ Năm, và gọi sự việc là “hành động điên rồ của 1 thiếu niên bị ám ảnh bởi súng đạn,” và nói rằng mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn rất nhiều. Vào xế trưa thứ Năm, Bộ Nội Vụ Pháp cho biết mọi học sinh khác trong trường đều an toàn.



Cũng trong ngày thứ Năm, một vụ tấn công khác đã xảy ra tại tòa nhà của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF tại Paris, khi một kiện hàng được gởi đến đây bỗng nhiên phát nổ, làm một người thư ký bị phỏng mặt và tay. Chủ tịch IMF Christine Lagarde đã gọi vụ gởi bom thư là “một hành động bạo lực hèn nhát.”



Hai vụ tấn công xảy ra trong cùng ngày đã khiến Thủ Tướng Pháp Bernard Cazeneuve phải hủy chuyến đi thăm tỉnh Somme, để ở lại giải quyết các tình huống khẩn cấp. Với cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra trong gần 6 ngày nữa, vụ tấn công trường học và vụ gởi bom thư cho IMF nhiều khả năng sẽ dẫn đến các cuộc tranh luận về vấn đề an ninh và nguy cơ khủng bố, vốn là các chủ đề lớn trong mùa bầu cử năm nay.