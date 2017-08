Nổ súng trên phố Hà Nội, bắt thêm 2 nghi phạm

– Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can là Bùi Văn Hùng và Chu Văn Mạnh do liên quan đến vụ nổ súng tại hiệu sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu.

Liên quan đến vụ nổ súng tại tiệm sửa xe máy trên đường Hồ Tùng Mậu (quận Cầu Giấy) ngày 25/8, Phòng CSHS (Công an TP Hà Nội) phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp Bùi Văn Hùng (32 tuổi, trú huyện Yên Thủy, Hòa Bình) và Chu Văn Mạnh (42 tuổi, trú khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, quận Đống Đa, Hà Nội).

Lực lượng công an thu giữ từ những người này 1 súng AK cưa báng, 1 hộp tiếp đạn cùng 33 viên đạn, 1 súng dài loại súng săn cưa nòng (súng gây án), gần 900 gam bột ma túy tổng hợp.

Cửa hàng xe máy nơi xảy ra sự việc

Trước đó, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đã bắt giữ nghi can Đào Văn Tùng (28 tuổi, trú xã Lệ Xá, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên). Sau đó, cơ quan điều tra cũng triệu tập một nữ thiếu tá công an là PV của kênh ANTV, truyền hình Công an nhân dân để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án này.

Vào khoảng 14h15 ngày 18/8, Đào Văn Tùng đi xe máy BKS 29H1-6779 đến cửa hàng sửa chữa xe máy số 105 Hồ Tùng Mậu, dùng súng tự chế nhằm bắn hai phát vào anh Nguyễn Hoàng Long (48 tuổi, trú tổ 2, phường Mai Dịch) khi anh này đang ngồi đợi sửa xe.

Phát đạn đầu tiên của Tùng không nổ, phát thứ hai không trúng vào anh Long mà bắn trúng vào phía vùng sườn bên phải của anh Nguyễn Văn Mùi (25 tuổi, trú huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhân viên cửa hàng sửa xe máy.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

