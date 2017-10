Nỗi đau của người cha già khi con bị sát hại tại quán karaoke

Ông Chẩy lặng người sau cái chết của con trai út. Ảnh: Đ.Tùy

Án mạng lúc nửa đêm

Những ngày qua, việc anh Đặng Đình Tiệp (SN 1983, trú tại thôn Vĩnh Lại, xã Vĩnh Tuy, huyện Bình Giang, Hải Dương) bị một nhóm người sát hại trước cửa quán karaoke ở thôn Tràng Kỹ (xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) khiến nhiều người thương xót. Anh Đặng Đình Hạnh (anh trai cả nạn nhân) nghẹn ngào: “Chưa khi nào gia đình tôi sống trong những tháng ngày đau đớn và tuyệt vọng đến vậy. Từ khi xảy ra sự việc đến nay không đêm nào tôi cùng người thân ngủ được, càng nghĩ đến em, tôi càng không hiểu tại sao nhóm người kia lại ác tâm đến vậy, trong khi Tiệp là trụ cột gia đình”.

Theo Công an tỉnh Hải Dương, khoảng 20h30 tối 19/10, Phạm Đình Cường (SN 1993, trú tại xã Lương Điền, huyện Cẩm Giàng) cùng Phạm Văn Thao, Nguyễn Văn Thủy, Đào Huy Phong, Vũ Đình An và anh Tiệp rủ nhau đi uống rượu tại chân cầu vượt Phúc Điền (thuộc thôn Lê Xá, xã Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng). Khi ăn xong, cả nhóm đi hát karaoke. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, khi nhóm xuống thanh toán tiền ở quầy thì xảy ra mâu thuẫn giữa Phong và anh Tiệp. Tại đây, Phong nói không có tiền để anh Tiệp phải trả hết số tiền hát karaoke. Sau đó Phong và anh Tiệp tiếp tục cãi nhau và được mọi người can ngăn.

Thấy vậy, Cường kéo anh Tiệp ra ngoài quán và Phong đi theo sau thì bị anh Tiệp dùng tay đấm vào mặt. Thấy vậy, Thủy dùng tay ghì cổ anh Tiệp khiến nạn nhân cúi gập người và đối tượng Thao cùng Phong lao vào đấm, đá vào mặt anh Tiệp. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Cường lấy con dao dạng gập bằng kim loại (dài 9cm) mang theo bên người bất ngờ đâm vào mạng sườn bên phải anh Tiệp. Sau đó, Cường cất dao vào túi rồi tiếp tục dùng chân tay đấm đá anh Tiệp.

Chưa dừng lại, Cường, Thao, Phong và Thủy kéo anh Tiệp ra đường đánh tiếp. Lúc này, Thao cầm thanh gỗ dài khoảng 80cm đánh nạn nhân. Thấy bạn đi cùng bị đánh, anh An đã lao vào can ngăn thì bị Thao dùng thanh gỗ đánh vào đầu dẫn đến thương tích. Thấy anh Tiệp gục ngã xuống đường, Cường và Thủy chở nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng. Do vết thương nặng, anh Tiệp được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cấp cứu và tử vong tại đây.

Tại cơ quan cơ quan công an, Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nỗi đau người thân

Thắp nén hương lên bàn thờ người con trai út xấu số, ông Đặng Đình Chẩy (70 tuổi, bố nạn nhân) kể, Tiệp là con trai út trong gia đình. Con trai ông là người thông minh, học giỏi. Tuy nhiên, do gia cảnh khó khăn cho nên khi học hết lớp 12, anh Tiệp học trung cấp cơ điện và sau hai năm học, anh ra trường xin vào một công ty ở Hải Dương gần nhà làm.

Làm được ít năm, anh lên Hà Nội và mở xưởng điện tử, điện lạnh và cũng tại đây anh quen, sau đó kết hôn với vợ (quê Thanh Hóa). Do các anh chị xây dựng gia đình và ở riêng nên anh bàn với vợ về quê sinh sống, lập nghiệp. Lúc về quê, vợ chồng anh xin vào công ty ở khu công nghiệp làm. Những lúc rảnh rỗi, anh Tiệp nhận thêm công việc sửa chữa điện tử, điện lạnh để có thêm phần trang trải gia đình. Cách đây khoảng 3 tháng, vợ anh đi xuất khẩu lao động và hiện tại chưa có con.

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Chẩy cho hay, bản thân ông là bộ đội chống Mỹ được công nhận là bệnh binh. Đến nay, khi cả hai vợ chồng đều tuổi cao, sức yếu không làm được việc gì thì kinh tế phụ thuộc vào con trai út. Nhưng hiện tại, chỗ dựa đó cũng không còn khiến vợ chồng ông buồn chán. Ông Chẩy tâm sự: “Lúc tuổi già mong được dựa vào các con, sống những tháng ngày êm ấm cũng không được trọn vẹn. Khi con tôi bị sát hại, đó là nỗi đau và sự mất mát không thể nào bù đắp được”.

Tuy hậu sự của anh Tiệp đã được hoàn tất, nhưng gia đình nạn nhân vẫn đau đáu cho rằng có những tình tiết cần làm sáng tỏ. Theo ông Chẩy, trước lúc xảy ra án mạng, con trai ông có điện thoại cho một người bạn mời đi hát karaoke và nói có khả năng bị nhóm bạn này đánh. Tuy nhiên, người bạn đó bận công việc không đi được. Đặc biệt, sau khi xảy ra sự việc, gia đình ông có đến hiện trường thì người dân thông tin, nạn nhân nằm gục xuống đường một lúc sau mới được nhóm bạn này mới đưa đi cấp cứu. Nếu họ không cố ý giết anh Tiệp mà chỉ là mâu thuẫn nhất thời thì đã đưa anh đến bệnh viện ngay, trong khi Bệnh viện Đa khoa huyện Cẩm Giàng cách chỗ nạn nhân nằm khoảng 200m (?).

Anh Hạnh cho biết: “Kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu cho thấy, em tôi bị một vết bầm tím ở trán, hai bên trong mắt có đọng máu, phía đuôi mắt phải bị rách một ít và trên mặt, người có nhiều vết bầm tím do bị đánh. Riêng bên sườn phải có một vết đâm dài khoảng gần 3cm xuyên lên gan sâu 4cm, bề mặt rộng vết thương 3cm”.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Đặng Đình Nhượng, Trưởng thôn Vĩnh Lại (xã Vĩnh Tuy) thông tin, gia đình anh Tiệp từ trước đến nay không có mâu thuẫn với bất kỳ ai trong địa phương, đặc biệt bản thân nạn nhân chịu khó lao động chí thú làm ăn. Cho nên, khi xảy ra sự việc, người dân trong địa phương ai cũng đau đớn và xót xa.

Ông Đặng Đình Chẩy cho biết: “Hiện tại gia đình tôi mất người, mất con đã xót xa lắm rồi, nhưng chúng tôi mong cơ quan điều tra sớm làm rõ nguyên nhân sự việc và bắt những đối tượng gây ra cái chết cho con trai tôi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật”.

Đức Tùy

