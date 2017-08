Nỗi sợ của đứa trẻ sống sót sau vụ cháy làm 8 người chết ở Hà Nội

Em Nguyễn Duy Tiến và Nguyễn Văn Tiến Anh (xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) là 2 nạn nhân may mắn sống sót trong vụ cháy xưởng bánh làm 8 người chết ở Hoài Đức (Hà Nội) cách đây gần 1 tháng. Hiện tại, cả hai đã qua cơn nguy kịch. Em Nguyễn Tiến Anh dù đã tỉnh nhưng cơ thể còn rất yếu, vết bỏng ở tay và phần đùi có dấu hiệu hoại tử. Đặc biệt, cơ thể em còn xuất hiện tình trạng bị nấm máu, thời điểm hiện tại Tiến Anh vẫn phải lọc máu liên tục. So với Duy Tiến thì Tiến Anh bị bỏng nặng hơn.

Trong phòng bệnh, cậu bé Nguyễn Duy Tiến đang cúi người, tay khẽ sờ vào phần da bị bỏng ở chân, tay. Mặt em buồn, hễ có người đến thăm Tiến chỉ cũng chỉ lặng lẽ chào rồi lại ngồi thu mình ở góc giường.

Năm nay, Tiến 16 tuổi, thân hình gầy gò. Do ảnh hưởng của vụ hỏa hoạn khiến cơ thể em càng trở nên tiều tụy hơn. Tiến bị tổn thương ở phần bụng, 2 đùi và một bên má bị bỏng nhẹ. Hàng ngày, em được các bác sĩ hướng dẫn bài tập cơ bản rèn luyện đôi chân với mong muốn có thể tự đi lại trong thời gian sớm nhất.

Bà Kiều Thị Duyên, 46 tuổi (mẹ Tiến) kể lại, Tiến tỉnh lại sau 6 ngày hôn mê. Lúc tỉnh dậy em hoảng loạn, hét lớn, liên tục đòi bố mẹ cho về nhà vì cảm thấy sợ hãi khi ở bệnh viện.

Từ ngày em tỉnh, cả bác sĩ và gia đình đều không ai dám hỏi em về ký ức vụ cháy. Các bác sĩ giải thích là thần kinh hiện tại của em rất nhạy cảm, vụ cháy gây ra những chấn động tâm lí mạnh khiến lúc tỉnh dậy em mới có những biểu hiện như vậy. Chính vì vậy, điều tốt nhất là giúp em quên đi ký ức đáng sợ đó.

Bản thân Tiến, trước đây là cậu bé ngoan ngoãn, vui vẻ, cởi mở khi nói chuyện với mọi người. Còn thời điểm hiện tại, em khép mình, ít chia sẻ với mọi người, khi cơ thể đau đớn người thân cũng chỉ thấy Tiến chau mày.

“Em vẫn còn đau, nhiều đêm vết bỏng hành hạ vừa ngứa vừa đau khiến em không ngủ được”, Tiến trả lời ngắn gọn với những câu hỏi thăm sức khỏe của người đến thăm dành cho mình.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Kiều Thị Duyên cho biết: “Vợ chồng tôi vay anh em bên ngoại rất nhiều tiền để chữa bệnh cho con. Hàng ngày, riêng tiền thuốc men, chữa bệnh mất hơn 8 triệu. Phổi cháu bị tổn thương nặng nên phải tiến hành điều trị. Cháu Tiến biết bố mẹ phải chạy vạy tiền để chữa trị cho mình nên cậu buồn. Những lúc như vậy gia đình lại phải động viên, trấn an tình thần cháu”.

Bà Duyên cũng cho biết thêm, cũng từ ngày con gặp nạn vợ chồng bà không đi làm được việc gì. Hàng ngày, bố mẹ thay nhau chăm sóc con.

Hôm qua, chồng bà tranh thủ về quê lo thủ tục vay mượn tiền để lấy kinh phí chữa bệnh cho con. Vì em Nguyễn Duy Tiến không có bảo hiểm y tế nên chi phí chữa bệnh gia đình phải chịu hoàn toàn.

Vợ chồng bà Duyên sinh hạ được 3 người con, Tiến là con trai thứ 2. Kinh tế gia đình bà trước đây cũng khó khăn. Cũng chính vì muốn đỡ đần bố mẹ nên Duy Tiến mới đi làm sớm. Hàng tháng khi nhận lương em đều gửi tiền về cho gia đình để trang trải cuộc sống.

Mặc dù khó khăn chồng chất nhưng với bậc làm cha làm mẹ, bà Duyên ước mong con trai khỏe mạnh, đi lại bình thường như trước đây. Bà bảo, chi phí chữa bệnh rất tốn kém, quá sức với điều kiện của gia đình nhưng vợ chồng bà thống nhất với nhau đi vay mượn bà con, họ hàng để chữa trị cho con.

Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khoảng 10h30 ngày 29/7 tại xưởng sản xuất bánh ở xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức. Vụ cháy đã khiến 7 người tử vong tại chỗ, 1 nạn nhân tử vong trên đường đến bệnh viện. Hai người khác bị bỏng nặng, được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia chữa trị.

Ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bắt khẩn cấp đối với Kiều Tiến Vinh (SN 1986, trú tại cụm 2, xã Long Xuyên, Phúc Thọ, Hà Nội) để điều tra làm rõ vụ cháy. Theo điều tra ban đầu, ngày 29/7, Vinh dùng máy hàn để hàn các thanh sắt vào khung giường trong phòng ngủ trên gác xép tại xưởng sản xuất bánh, dẫn đến việc các muội hàn bắn vào các thùng xốp để gác xép gây cháy.

Công an xác định, Kiều Tiến Vinh là thợ hàn nhưng không có chứng chỉ về công việc hàn điện, chưa được huấn luyện về an toàn lao động, chưa cấp thẻ an toàn, không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy.