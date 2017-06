Nóng, cháy rừng ở miền Bắc

HÀ NỘI – Có it nhất hai vụ cháy rừng đã xảy ra tại miền Bắc trong ngày thứ Hai. Nắng nóng trên 100 độ F đã giúp lửa lan tràn mạnh và gây khó khăn cho lực lượng cứu hỏa.Khoảng 1:30 trưa thứ Hai, đám cháy bùng phát tại khu vực rừng thông phòng hộ xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trời nắng nóng và gió hanh khô nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Nhiều diện tích rừng bị thiêu rụi.Đến 9 giờ tối, nhà chức trách đã phong tỏa toàn khu vực lớn để chữa cháy rừng, khống chế ngọn lửa không cháy lan sang khu vực khác. Hơn 500 người đã tham gia công tác dập tắt vụ cháy rừng này.Một vụ cháy rừng khác cũng đã xảy ra tại khu vực xã Hoàng Nông, La Bằng và Quân Chu của huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Theo ước tính ban đầu, diện tích rừng bị cháy khoảng 13 mẫu hecta. Nơi bị cháy là rừng phòng hộ thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo.Đám cháy nay bắt đầu khoảng 1 giờ trưa thứ Hai. Xã đã huy động hơn 200 người chống lửa để cứu rừng. Do lửa cháy to, lan nhanh và thời tiết nắng nóng, đám cháy tiếp tục lan sang cánh rừng thuộc xóm Tiến Thành, xã La Bằng. Vì thời tiết nắng nóng trên 40 độ C trong nhiều ngày qua nên việc dập tắt đám cháy gặp nhiều khó khăn.TOKYO – So với chuyến đi Mỹ tuần qua, lần này Phúc “công tác” khá hơn tại Nhật. Chiều thứ Hai, nhân chuyến thăm Nhật Bản, thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe đã dự Hội Nghị Xúc Tiến Đầu Tư Việt Nam với hơn 1,600 doanh gia, trong đó có 200 giám đốc đại diện cho công ty Việt Nam.Một trong những sinh hoạt đáng chú của hội nghị là hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao hàng loạt hợp đồng, giấy chứng nhận, thỏa thuận hợp tác đầu tư trị giá $22 tỷ Mỹ kim. Trong tuần qua Phúc chỉ ký được $8 tỷ Mỹ kim với chính phủ Donald Trump.Trong các hợp đồng với người Nhật, có dự án phát triển đô thị Nhật Tân - Nội Bài giữa thành phố Hà Nội và hai công ty BRG và Sumitomo của Nhật. Ngoài ra còn có thỏa thuận chiến lược giữa VietJet với Mitsubishi UFJ Lease & Finance - hỗ trợ tài chính $348 triệu mua ba phi cơ hàng không; công ty FECON ký với hai công ty Nhật để hợp tác trong đầu tư phát triển các dự án hạ tầng giao thông.HÀ NỘI - Ngày thứ Hai, Phạm Văn Tài, Nguyễn Anh Tuấn và Nguyễn Huy bị tòa xử về tội mua bán ma túy. Trong thời gian sống tại Nga, Tài quen biết người đồng hương Việt Nam tên Khánh. Năm 2013, Tài trở về Việt Nam và cùng Khánh hình thành đường dây mua bán ma túy sang nước Nga.Mỗi khi nhận được yêu cầu của Khánh, Tài tìm mua các loại ma túy, rồi cất giấu vào các thùng hàng nhu yếu phẩm để chuyển sang Nga theo đường hàng không. Ngày 14/5/2015, Tài giấu gần 200 viên thuốc lắc vào hộp cà phê gửi sang Nga thì bị nhà chức trách Nga phát giác.Đến ngày 27/3/2016, trên phố Chùa Láng, quận Đống Đa, cảnh sát cũng bắt quả tang Anh Tuấn và Huy đi xe máy chở chiếc nồi cơm điện, giấu gần 200 gram ma túy đá. Tài đã cầm đầu cả hai vụ mua bán, vận chuyển số ma túy nói trên.Tòa đã tuyên phạt Tài 20 năm tù, Anh Tuấn 18 năm, Huy 17 năm và Nguyễn Văn Tuấn 30 tháng tù.HÀ TĨNH – Sau 3 giờ chiều thứ Hai, xe tải do tài xế Nguyễn Việt Dũng, 35 tuổi, ở xã Song Lộc, huyện Can Lộc, lái trên đường Phan Kính hướng từ thị xã Hồng Lĩnh về xã Thuận Lộc bỗng dưng bị lạc tay lái rồi lao thẳng xuống mương nước bên đường.Cú đâm mạnh khiến cabin xe bẹp dúm, nhưng rất may tài xế chỉ bị xây xước nhẹ, còn một người đàn ông và một người phụ nữ bị mắc kẹt trong ca bin. Người dân cứu hai nạn nhân ra khỏi cabin xe đưa đi cấp cứu.Danh tính hai nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Anh Thập, 68 tuổi, và bà Nguyễn Thị Tuyết, 65 tuổi, cả hai đều ở xóm 4 xã Song Lộc, huyện Can Lộc.