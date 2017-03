Nông dân trồng nho khô ở California đang gặp khó khăn

Một bài viết của tác giả Andy Uhler đăng trên mạng MarketPlace.org ngày 8 tháng 3, 2017 mới đây cho thấy tình trạng khó khăn của dưới nông gia trồng nho để làm nho khô tại thung lũng miền Trung California. Tiền bán nho không đủ để trang trải các chi phí đang mỗi ngày một tăng cao hơn. Tác giả đã viết bài từ Selma, một nơi từng được xem là thủ phủ của nho khô (raisin) của California, và trong nay mai tiểu bang này sẽ không còn là nơi sản xuất nho khô nhiều nhất thế giới.





Ông John Paboojian, 80 tuổi, làm nghề trồng nho từ năm 4 tuổi, nói nhiều nông gia không thể kiếm sống bằng nghề này với giá thấp hiện nay. (Andy Uhler/ Marketplace)

Những thùng nho khô tại công ty American Raisins ở Selma, California. (Andy Uhler/ Marketplace)Nếu bạn lái xe lên phía bắc trên xa lộ 5 từ Los Angeles, trong khoảng một giờ bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy nhiều vạt đất nông nghiệp. Khoảng nửa đường giữa Los Angeles và San Francisco, bạn sẽ tới Selma, California, một nơi có dân số 24,000 người. Tương tự như tại nhiều thị xã khác ở Mỹ, Selma có một khu phố nhỏ ở trung tâm, nơi bạn sẽ thấy Phòng Thương Mại.Ông Robert Allen, giám đốc điều hành phòng này, ra đời ở Selma và sống ở thị xã ấy trong 72 năm.Ông nói, “Chúng tôi rất hãnh diện về sự việc chúng tôi vẫn sản xuất nho khô, và có thể tự xưng là thủ đô của nho khô thế giới.”Ông Allen không chỉ dùng danh hiệu ấy như để quảng cáo một ngành quan trọng cho thị xã. Đây là phương châm chính thức của thành phố Selma, và được ghi trên các bảng hiệu khi bạn vào và ra khỏi ranh giới thành phố. Nhưng theo ông nói, độ rày mọi sự đã khác đi, không còn như xưa.Ông nói, “Trước đây những trang trại rộng 20 mẫu cung cấp đủ lợi tức cho một gia đình sinh sống, họ không phải làm bất cứ điều gì khác nữa. Nhưng nay hầu hết các chủ trại nhỏ hơn có lẽ phải làm những việc bên ngoài trang trại chỉ để duy trì nó.”Một phần của vấn đề là những người trồng nho khô không nhận được giá bằng với mức trước đây họ nhận được cho sản phẩm của họ. Thung Lũng San Joaquin vẫn còn khoảng 165,000 mẫu đất nông nghiệp dành cho ngành trồng nho để làm nho khô, nhưng con số này chỉ bằng gần một nửa số diện tích cách đây 15 năm.Trong tháng qua, các nông dân và những người đóng gói đã đồng ý với mức giá $1,100 cho một tấn nho khô trong năm 2016, tức là giảm 31% so với năm ngoái. Những người đóng gói lấy những sản phẩm thô và chuẩn bị cho chúng được bán lẻ ra ngoài thị trường.Ông John Paboojian làm chủ khoảng 450 mẫu đất nông nghiệp, và cũng sở hữu một công ty đóng gói tên là American Raisins. Ông nói, “Họ không thể sống nổi với giá $1,100. Tất cả các nông dân này, họ đang rời ngành trồng nho vì họ không thể kiếm sống với giá đó.”Paboojian nói rằng ông không lo lắng về những hoạt động của ông. Ông lão này đã bước sang tuổi 80 trong tháng Hai vừa qua, và đã làm nghề nông từ khi lên 4 tuổi. Ông nói rằng cách đây một thế kỷ, khi ông nội của ông bắt đầu làm nghề trồng nho làm khô này, các nông dân không phải lo lắng về những quy định liên quan đến những thứ như hóa chất mà họ dùng, và những gì họ trả cho các công nhân. Lúc này thì họ phải lo lắng.Ông nói, “Hai thứ gây tổn thương cho nông dân ở đây là những quy định và tiền công. Tiền công của chúng tôi cứ tiếp tục tăng lên mỗi năm, và không có hồi kết thúc.”Lần đầu tiên, California sẽ không phải là nơi sản xuất nho khô đứng hàng đầu thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ sắp chiếm lấy danh dự đó, vì nho khô mà họ sản xuất ra có giá rẻ hơn cho các nhà đóng gói, so với các loại nho khô từ California.Càng ngày càng nhiều, các nông dân ở thung lũng San Joaquin đang nhổ bỏ những cây nho khô, và trồng những loại cây đem lại mức lợi nhuận cao hơn, như hạnh nhân hoặc cam clementine.Kalem Barserian, giám đốc điều hành Hiệp Hội Thương Lượng Nho Khô (ông là người thương lượng giá nho khô trong năm ngoái), đã làm việc trong ngành sản xuất nho khô trong hơn 50 năm. Ông nói ông thích công việc đó, nhưng ông sẽ không khuyên bạn bè cứ bám lấy công việc ấy trong tình trạng như thế này.Ông nói, “Bạn có thể kiếm được từ $25,000 tới $30,000 một mẫu cho 40 hoặc 80 mẫu Anh của bạn, vì vậy hãy bán nó đi. Hãy lấy tiền của bạn và rời khỏi nghề này.”Ông Barserian nói rằng những chủ trang trại lớn sẽ giành được miền đất ấy, và các trại lớn càng trở nên lớn hơn. Điều đó sẽ làm cho ngành này hoạt động hữu hiệu hơn, nhưng đó không là niềm an ủi cho những chủ trại nhỏ, những gia đình trồng trọt trên miền đất này trong hơn một thế kỷ.