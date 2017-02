Nordstrom ngưng bán hàng mang nhãn hiệu Ivanka Trump

Ivanka Trump (Getty Images) Ivanka Trump (Getty Images)



Vì dư luận không tốt về Tổng Thống Donald Trump, con gái của ông đã bị ảnh hưởng về mặt tài chánh. Vào ngày thứ Năm vừa qua, Nordstrom đã thông báo sẽ không tiếp tục bán quần áo, giày dép hay bất cứ các sản phẩm nào mang nhãn hiệu Ivanka Trump, tên của người con gái được xem là xinh đẹp và thông minh của ông Trump.



Sự ngưng bán là kết quả của chiến dịch tẩy chay những gì liên quan đến gia đình ông Trump kéo dài nhiều tuần qua, được tổ chức bởi “Grab Your Wallet” (Giữ Chặt Bóp Của Bạn), một nhóm hoạt động chống Tổng Thống Trump. Nhóm này đã vận động Nordstrom, một cửa hàng bách hóa khổng lồ, hãy chấm dứt hoạt động kinh doanh với tổng thống và gia đình của ông.

Một tiệm Nordstrom ở Chicago (Getty Images)



Trong một văn bản, người đại diện của Nordstrom nói rằng các sản phẩm của Ivanka Trump đang bị loại bỏ, vì không bán chạy. Văn bản ấy không nhắc tới nỗ lực tẩy chay của nhóm “Giữ Chặt Bóp Của Bạn.”

Văn bản nói, “Mỗi năm chúng tôi cắt giảm khoảng 10% trong tổng số các nhãn hiệu, và làm mới các thứ mặt hàng của chúng tôi bằng một khối lượng giống như vậy. Trong trường hợp này, căn cứ theo năng suất của nhãn hiệu ấy, chúng tôi đã quyết định không mua nó nữa trong mùa này.”



Công ty bán lẻ này có một số mặt hàng Ivanka Trump được tồn trữ, theo một người đại diện cho biết, và sẽ bán thông qua số lượng hàng tồn kho còn lại.



Trên trang web của công ty vào tối thứ Năm, các mặt hàng mang nhãn hiệu Ivanka Trump duy nhất có sẵn là bốn kiểu giày. Tất cả đang được bán giảm giá.



Bà Shannon Coulter, người giúp điều hành nhóm Grab Your Wallet, nói rằng số lượng ấy giảm mạnh từ đầu tháng 12, khi Nordstrom có 71 mặt hàng Ivanka Trump để bán.



Bà chúc mừng quyết định của Nordstrom, coi đó là một cột mốc quan trọng cho chiến dịch tẩy chay. Chiến dịch này bắt đầu vào tháng Mười, sau khi báo The Washington Post nhận được một cuộn video từ năm 2005. Đoạn phim cho thấy ông Donald Trump khoe khoang về việc mò mẫm phụ nữ, trong một buổi thâu hình “Access Hollywood.” Trong video đó, ông Trump khoe rằng ông có thể “chụp lấy p---y của họ.'' Ông dùng “p---y” là một từ ngữ thô tục để chỉ bộ phận sinh dục của phụ nữ.



Cách bốn ngày sau khi báo The Post kể chuyện này, vào ngày 11 tháng Mười, bà Coulter đăng một tin nhắn trên Twitter, chỉ trích việc Nordstrom làm ăn với cô Ivanka Trump. Bà nói rằng công ty bán lẻ này nên tách xa khỏi cô ấy, vì cô tiếp tục vận động tranh cử cho cha cô, sau khi cuộn băng được công bố.

Chiến dịch “Grab Your Wallet” hiện nay nhắm mục tiêu vào hơn 60 công ty. Nhóm công ty này bao gồm các sân golf và các khách sạn của ông Trump, những công ty bán hàng hóa mang nhãn hiệu Trump, và các doanh nghiệp khác mà những người đứng đầu đã ủng hộ ông Trump, hoặc hiến tặng cho cuộc vận động tranh cử của ông.



Ivanka Trump đã trở thành một mũi neo của nhãn hiệu Trump, thường cung cấp một quan điểm đối trọng không gây ra tranh cãi, cho sự hiện diện gây chia rẽ của cha cô là ông Donald Trump.



Bà Coulter nói, “Những người nào bỏ phiếu chống Donald Trump đều có thể bị thua ở thùng phiếu. Nhưng họ có thể thắng ở máy tính tiền. Nhóm này đã loại bỏ năm công ty ra khỏi danh sách, sau khi những công ty ấy ngừng bán hàng hóa của Ivanka Trump.



Hoạt động kinh doanh của Ivanka Trump bắt đầu với một bộ sưu tập đồ trang sức trong năm 2007, và đã phát triển để bao gồm quần áo, giày dép, nước hoa, túi xách, và những sản phẩm khác.