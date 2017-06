NS Janet Nguyễn, Thượng Viện California vinh danh Cựu Quân Nhân VNCH

Nghị Sĩ Janet Nguyễn với các em học sinh gốc Việt tại hội chợ Tết năm 2015. (Hình của Janet Nguyễn)



Từ văn phòng ở Garden Grove, Quận Cam, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đại diện Địa Hạt 34 đã gởi thông báo dưới đây vào ngày thứ Năm:



Trong tinh thần tri ơn đối với những sự hy sinh của các cựu chiến sĩ VNCH, Nghị Sĩ Janet Nguyễn xin trân trọng thông báo Thượng Viện California vừa thông qua Nghị Luật SCR 61. Nghị Luật này do Nghị Sĩ Janet Nguyễn là tác giả để vinh danh và tưởng niệm Ngày 19 Tháng Sáu là Ngày Quân Lực VNCH trong Tiểu Bang California.



“Sự chọn lựa đặc biệt này là để tỏ lòng kính trọng và ghi ơn các Cựu Quân Nhân VNCH đã chiến đấu can đảm cùng với các Chiến sĩ Hoa Kỳ để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ cho người dân trong cuộc chiến Việt Nam,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Tôi rất hân hạnh có được sự ủng hộ của các đồng viện tại Thượng Viện trong việc thông qua nghị luật này để vinh danh Ngày 19 Tháng Sáu là ngày mà toàn thể cư dân California tưởng nhớ đến những đóng góp và hy sinh của các quân nhân rất đáng được vinh danh này.”



Trong cuộc chiến Việt Nam, quân đội Hoa Kỳ và VNCH đã cùng chiến đấu bên nhau để đánh bại các lực lượng Cộng Sản. Trong cố gắng của lực lượng đồng minh này, khoảng 58,000 chiến sĩ Hoa Kỳ và 250,000 chiến sĩ VNCH đã hy sinh. Hơn 300,000 quân nhân Hoa Kỳ và hơn 1 triệu quân nhân VNCH cũng bị thương trong lúc chiến đấu để bảo vệ nền Tự Do Dân Chủ cho miền Nam Việt Nam.



Sau khi SàiGòn bị rơi vào tay Cộng Sản, hàng ngàn cựu chiến sĩ VNCH đã đuợc định cư trên đất nước Hoa Kỳ tự do này. Riêng tại California có khoảng 100,000 cựu chiến sĩ VNCH. Ngày nay, những cựu quân nhân này là thành viên hoạt động tích cực của các tổ chức cựu chiến sĩ khắp Tiểu Bang California.



“Ngoài những cống hiến trên chiến trường, Cựu Quân Nhân VNCH đã sát cánh cùng với các cựu chiến sĩ đồng minh Hoa Kỳ để bảo vệ và ủng hộ các mục đích của cựu chiến binh trong Tiểu Bang California,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn phát biểu. “Với nghị luật này, chúng ta không chỉ vinh danh sự hy sinh và dấn thân của những quân nhân dũng cảm, mà đây còn là một cơ hội để thế hệ mai sau hiểu được ảnh hưởng tốt đẹp của việc phục vụ quân sự và cuộc chiến Việt Nam.”



Với nghị luật trên, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng muốn bày tỏ sự kính trọng và tri ơn đối với các chiến sĩ đã hy sinh, cũng như các nạn nhân trong cuộc chiến Việt Nam. Sau khi được Thượng Viện thông qua, Nghị Quyết SCR 61 sẽ được chuyển sang Hạ Viện để biểu quyết.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn được đa số cử tri Địa Hạt 34 của California bầu chọn qua một cuộc bầu cử vào năm 2014. Với chiến thắng này, Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn trở thành phụ nữ đầu tiên đại diện Địa Hạt 34 và là người Việt Nam đầu tiên trong lịch sử được bầu vào Thượng Viện California. Bà hiện cũng là dân cử gốc Việt cao cấp nhất tại California.