NS Janet Nguyễn yêu cầu TT Trump thảo luận nhân quyền với CSVN, nêu hai trường hợp Mẹ Nấm và Y Yich

Nghị Sĩ Janet Nguyễn (YouTube)



GARDEN GROVE - Trong nỗ lực đẩy mạnh sự tôn trọng nhân quyền tại Việt Nam, Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã gởi thỉnh nguyện thư đến Tổng Thống Donald Trump, yêu cầu ông đòi hỏi nhà cầm quyền CSVN phải tôn trọng nhân quyền và lập tức thả tất cả các tù nhân lương tâm.



Thỉnh nguyện thư của Nghị Sĩ Janet Nguyễn được viết nhân chuyến công du sắp tới của Tổng Thống Trump đến Việt Nam. Theo Tòa Bạch Ốc cho biết, ông Trump sẽ công du đến Nhật, Nam Hàn, Trung Quốc, Việt Nam, và Phi Luật Tân từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 11, và sẽ tham dự nhiều buổi họp, bao gồm Hội Nghị Thượng Đỉnh Hợp Tác Kinh Tế Châu Á-Thái Bình Dương, tổ chức tại Đà Nẵng.





Blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh



Trong thư dành cho báo chí, bà Janet Nguyễn nói, “Trong thời gian qua, Hoa Kỳ ngày càng gia tăng phát triển mạnh mẽ đối tác kinh tế với Việt Nam, nhưng những quan hệ này có ảnh hưởng rất ít đối với hồ sơ nhân quyền của Việt Nam. Chính quyền Cộng Sản Việt Nam tạo ra một môi trường thù nghịch đối với sự tự do phát biểu, hội họp, và tôn giáo, thường xuyên đàn áp, đe dọa, và bắt giam những ai mạnh dạn lên tiếng chống lại chính quyền.”



Trong lá thư gởi tổng thống, Nghị Sĩ Janet Nguyễn cũng đưa ra chi tiết các vụ vi phạm nhân quyền đang xảy ra tại Việt Nam, về hàng chục nhà hoạt động bị mất quyền tự do cá nhân, và nhấn mạnh trường hợp của Blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức “Mẹ Nấm” bị bắt từ tháng 10 năm 2016, bị án 10 năm tù, và bị giam tại Khánh Hòa.



Bà Janet Nguyễn cũng nêu trường hợp ông Y Yich, một mục sư người Ba Na ở miền Trung Việt Nam. Ông Yich bị bắt lần đầu năm 2007 và bị truy tố tội “phá hoại sự đoàn kết dân tộc.” Ông bị kết án sáu năm tù. Vào ngày 27 tháng Chín, 2013, ông Yich lại bị bắt lần thứ nhì với tố cáo tương tự, và bị kết án 12 năm tù. Hiện tại, ông đang bị giam tại nhà tù An Phước, tỉnh Bình Dương, trong tình trạng sức khỏe ngày càng suy yếu trầm trọng, vì ông bị bệnh gan, cao máu nặng, yếu thận, và bị viêm khớp.



“Những trường hợp như cô Như Quỳnh và ông Yich cho thấy sự vi phạm nhân quyền trắng trợn của chính quyền Cộng Sản Việt Nam, và do đó, chúng ta ở đất nước tự do Hoa Kỳ phải lên tiếng đòi hỏi tự do cho những người này ngay lập tức,” Nghị Sĩ Janet Nguyễn tuyên bố. “Tôi hy vọng khi Tổng Thống Trump gặp các giới chức Cộng Sản để bàn việc hợp tác kinh tế, Tôi mong rằng Ông đưa ra điều kiện căn bản bảo vệ nhân quyền và thả ngay cô Như Quỳnh, Ông Yich, và hàng chục tù nhân lương tâm khác trước khi thảo luận bất cứ thỏa thuận nào mà Ông dự định ký với chính quyền Cộng Sản Việt Nam.”