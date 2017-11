Nữ cán bộ bị bắt quả tang vào khách sạn với sếp nói, Tôi và anh ấy như hai thằng đàn ông

Bà Phan Thị Thương Hoài nằm bệnh viện sau khi bị chồng đánh vào đêm thứ Tư, 8 tháng 11 vừa qua. (Người Lao Động)QUẢNG NAM – Một phụ nữ đã cãi bướng, một ông chồng đã “ăn vụng,” và một người vợ đã bị đánh vào bệnh viện. Ba người này dính líu với nhau trong một vụ ngoại tình.Sáng thứ Hai vừa qua, công an huyện Phú Ninh đã triệu tập ông Vương Đình Trung, 35 tuổi, đến “làm việc.” Họ mở hồ sơ để có thể xử lý trường hợp của ông trong thời gian tới.Ông Trung này là cán bộ giữ chức Bí Thư Đảng Ủy xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh. Công an muốn nói chuyện với ông Trung vì vợ của ông ta là chị Phan Thị Thương Hoài, 32 tuổi, đã làm đơn tố cáo chồng tội ngoại tình và tội vũ phu.Nhân vật thứ ba là một nữ cán bộ cũng làm việc cho chính quyền xã Tam Lộc. Bà Phan Thị Thương Hoài tố cáo bà cán bộ này đã có quan hệ tình cảm với chồng. Một chi tiết là bà cán bộ xã này không phải là gái nhí, mà đã 37 tuổi, tức lớn tuổi hơn ông Trung lẫn bà Thương Hoài (chưa tới ngàn năm).Khi bị công an tra hỏi, bà cán bộ 37 tuổi được giấu tên cho biết đơn tố cáo của Thương Hoài không có cơ sở, hoàn toàn không đúng sự thật.Bà cán bộ xã nói, theo ghi nhận của báo Người Lao Động, “Nếu như mình có chồng có con cái thì bây giờ sẽ như thế nào? Có thể mình không chịu nổi dư luận thì hậu quả sẽ thế nào. Đừng làm như vậy, tội một con người! Khi muốn tố cáo ai đó cần phải xác minh rõ ràng, có bằng chứng đã, làm thế tội, đặc biệt là một người phụ nữ như mình. Mình sống như thế nào ở đây với anh em đều biết. Mình sống rất cởi mở với tất cả anh em chứ không riêng anh Trung. Với tư cách là anh em bạn bè, đồng nghiệp, đồng chí."Như vậy bà cán bộ cho thấy bà “sống rất cởi mở với tất cả anh em chứ không riêng anh Trung.”Về chuyện vào khách sạn với bí thư xã đầu tháng Hai, nữ cán bộ này nhìn nhận là có vào phòng ngủ nhưng không phải như người ta nghĩ.Bà cán bộ cho biết rằng vào khoảng thời gian đó bà có ra Đà Nẵng vì việc riêng, nhân tiện mời "sếp" đi ăn tối. Ăn xong khoảng 8 giờ tôi thì ông Trung chở bà cán bộ “cởi mở” này về khách sạn. Khi hai người đang ngồi nói chuyện (hay tâm sự gì đó) ở phòng tiếp tân của khách sạn thì bà Thương Hoài bỗng xuất hiện.Bà cán bộ noi rằng sự việc viết trong đơn tố cáo của bà Thương Hoài là đúng về các dữ kiện, nhưng sự suy nghĩ kèm theo “của chị ấy là quá lố," bà cán bộ xã nhận xét.Theo nữ cán bộ xã, sau khi bị bắt gặp ở khách sạn thì bà lên phòng nghỉ, còn ông Trung (đành) ra về với vợ. Sau sự việc đó, bà không biết và không quan tâm gì đến việc bà Thương Hoài ghen tuông, cũng như sự việc gia đình của sếp bị lục đục, cho tới khi đọc báo mới thấy quá ngạc nhiên.Bà đọc báo và được biết chiều hôm đó ông Trung có nhắn tin nói với vợ rằng ông mệt và cần đi ngủ sớm, nhưng rồi ông Trung lại đi ăn với nữ cán bộ xã rồi cùng bà ấy vào khách sạn.Khi được hỏi từ xưa đến nay giữa hai người có tình cảm yêu đương không, bà cán bộ cho biết bà và ông Trung là hai người thân nhau nhiều năm, có tình cảm bạn bè nhưng thân hơn bạn bè bình thường, có gì cũng trao đổi với nhau từ công việc cho đến chuyện gia đình, giống như hai người đàn ông."Trước khi anh Trung quen và cưới chị Hoài, hai bên gia đình thấy hai đứa thân nhau như vậy có đặt vấn đề tiến tới hôn nhân nhưng hai đứa trả lời là tình cảm của hai anh em chỉ dừng lại ở mức độ như là hai cái thằng thôi. Tôi và anh ấy như hai thằng đàn ông. Thực sự cả hai có đến nhà chơi nhiều lần nhưng chưa bao giờ chở nhau đi một lần và lần đầu tiên chở nhau đi thì lên báo," bà cán bộ xã cho biết.Khi được hỏi giữa hai người thân nhau như vậy, bà có thể đứng ra để giải thích rõ ràng, hàn gắn tình cảm của vợ chồng ông Trung không, thì bà cán bộ xã nói rằng không cần thiết vì "chồng họ không tin làm sao tin tôi."Nữ cán bộ nói rằng nếu bà Thương Hoài biết trân trọng, giữ hạnh phúc gia đình thì ít nhất cũng nên gặp bà một lần để tháo gỡ những thắc mắc trong lòng, như thế mới là khôn ngoan nhưng bà Hoài đã không làm chuyện đó.Nữ cán bộ xã nói sau khi mọi chuyện xảy ra, bà dè dặt hơn, nhân viên ra nhân viên, sếp ra sếp, không còn tâm sự, không trao đổi chuyện gì nữa.Bà cán bộ cũng nhìn nhận, "Mình nghĩ vô tư hồn nhiên nhưng lại gây ra họa. Bây giờ mình nghĩ cái sự vô tư của mình quá trớn thôi chứ không chi hết. Nói ân hận thì không phải, mà là khó diễn tả, hiện mình trở thành kẻ bị hại quá nặng nề, quá thê thảm.”Trước đó, vào đầu tháng Hai, khi ông Trung đang đi học ở Đà Nẵng, bà Hoài ra thăm chồng nhưng không báo trước “để tạo sự bất ngờ.” Đứng trước cổng học viện chờ đợi, bà Hoài nhận được tin nhắn của ông Trung với nội dung: “Khi trưa anh có uống với lớp vài ly, giờ buồn ngủ quá anh đi ngủ đây.”Trong lúc đang có mặt gần cổng học viện, bà Hoài thấy chồng đón taxi, liền sinh nghi. Ông Trung lên xe taxi chạy đến chỗ bà cán bộ xã đứng đợi rồi hai người chở nhau đi ăn nhà hàng, rồi đưa nhau về khách sạn mà không biết có tính chuyện “hú hí” hay không. Thấy chồng và nữ cán bộ xã vào khách sạn, bà Hoài không thể kiềm chế cảm xúc nên đã vào bên trong để "bắt quả tang," và rồi bà bị ông Trung dọa đánh trước mặt bà cán bộ.Trong mấy tháng sau thì ông có đánh vợ ở nhà. Trong vụ đánh mới nhất xảy ra vào đêm thứ Tư vừa qua, 8 tháng 11, bà Hoài phải vào bệnh viện. Bà cho biết hai vợ chồng tiếp tục lục đục vì bà cán bộ “cởi mở” vẫn liên lạc với chồng.Trả lời báo Người Lao Động, ông Trung nhìn nhận có đánh vợ nhưng không nhận có ngoại tình, hay theo cách nói của mấy cán bộ cộng sản, là ông không có “quan hệ ngoài luồng.”Sáng Chủ Nhật vừa qua, bà Thương Hoài có nói với nhà báo, "Tôi không ngờ chồng mình lại bạc bẽo, cạn tình cạn nghĩa như vậy. Đánh đến nỗi tôi phải bỏ chạy trong đêm nhưng mấy ngày nay chẳng hề liên lạc xem vợ sống chết thế nào."Bà Hoài nói là phụ nữ thì ai cũng mong muốn có một mái ấm hạnh phúc, được chồng thương yêu chiều chuộng. Mấy hôm nay, dù đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần nhưng bà vẫn thầm mong chồng đến thăm, thậm chí gọi điện hoặc nhắn tin nhưng những mong muốn nhỏ nhoi của chị là thứ quá xa vời.Bà Hoài nói trong đau khổ, "Người phụ nữ họ yếu mềm lắm, dù chồng có sai trái thế nào nhưng nếu biết nói lời xin lỗi thì sẽ rộng lòng tha thứ. Ai cũng muốn vun vén hạnh phúc gia đình chứ không ai muốn phá vỡ. Tuy nhiên, đến thời điểm này, tôi đã quyết định sẽ kết thúc để bớt đau khổ. Tôi đã chịu quá nhiều đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác rồi."Bà không hề biết chồng mình là người nóng tính, vũ phu như vậy. Bà cũng không hề hay biết "chuyện tình" giữa chồng mình với bà cán bộ xã chưa chồng.Sau vụ bắt quả tang chồng ở khách sạn, bà tha thứ chồng nhưng tiếp tục phát hiện giữa hai người vẫn qua lại, có những tin nhắn, cuộc gọi tình tứ với nhau. Bà nhắc nhở chồng thì nhiều lần bị ông Trung đánh phải chạy sang hàng xóm kêu cứu.Vào đêm thứ Tư tuần qua, bà Hoài bị ông Trung khóa trái cửa.Bà kể, "Sau khi hai vợ chồng nói chuyện với nhau thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên tôi vào phòng ngủ. Chồng tôi đùng đùng vào phòng khóa trái cửa, đánh tới tấp rồi còn bóp cổ tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho em gái và cô bạn thân cầu cứu thì bị chồng giật điện thoại đập vỡ. Phải chờ đến khoảng 4 giờ sáng hôm sau, khi chồng ngủ say tôi mới lẻn ra cửa sau trốn thoát sau đó phải nhập viện điều trị. Cha mẹ nuôi tôi khôn lớn cưng như cưng trứng, chẳng bao giờ làm rơi một sợi tóc, nhưng tôi không ngờ lại lấy một người chồng vũ phu như vậy."Tới thời điểm này, bà Hoài nói bà không còn lựa chọn nào khác ngoài gửi đơn ly dị. Bà cũng muốn huyện Phú Ninh xử lý nghiêm hành vi của chồng mình và hy vọng rằng lãnh đạo huyện Phú Ninh sẽ không bao che cấp dưới.