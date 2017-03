Nữ chủ tịch phường cũng ra quân dẹp vỉa hè

Bảng hiệu đang tháo bỏ trên đường Tên Lửa tại phường Bình Trị Đông B chiều thứ Hai.SÀI GÒN - Từng bắt chức ông phó chủ tịch quận 1 khi tuyên bố "không quản được vỉa hè sẽ từ chức," bà Trương Thị Minh Tín đã “xuống đường” chiều ngày thứ Hai với một đoàn công tác trật tự đô thị tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Sau đó bà ta chứng kiến một số cấu trúc bị tháo gỡ ra khoảng vỉa hè.Bà Tín là chủ tịch phường Bình Trị Đông B, và bà đã kiểm tra trên các hàng quán trên đường Tên Lửa lớn.Theo tin của báo VnExpress, tại thẩm mỹ viện số 511, thấy bảng hiệu lấn chiếm vỉa hè - đã được phường nhắc nhở hai tuần trước nhưng không tháo dỡ - bà Tín yêu cầu lực lượng trật tự cắt bỏ ngay lập. Một khách sạn ở đường số 33 cũng bị cắt bảng hiệu. Chủ hai cơ sở kinh doanh còn bị viết biên bản xử phạt.Ngoài hành động mạnh tay, bà cán bộ cấp lãnh đọa phường này còn gõ cửa từng cơ sở kinh doanh dọc đường, yêu cầu họ dọn dẹp bảng hiệu, mái che, cây cảnh lấn chiếm vỉa hè. Đoàn liên ngành yêu cầu họ cam kết phải thực hiện trong vòng ba ngày, nếu không sẽ bị cưỡng chế, xử phạt.Qua lời bà Tín, người ta cho biết khoảng 200 hộ dân đã tỏ ra sợ hãi, cam kết thi hành ngay lập tức. Bà chủ tịch phường dọa rằng mỗi tuần bà sẽ cùng lực lượng công an, quân đội, tổ quản lý trật tự đô thị thực hiện giải tỏa lòng lề đường khoảng hai hoặc ba lần.Phường Bình Trị Đông B có trên 100 con đường, 193 ngõ hẻm với hơn 60,000 dân. Khu vực này khá hỗn tạp vì giới buôn bán đã lấn chiếm vỉa hè, gây mất trật tự đô thị, thiếu an toàn giao thông.Tại hội nghị thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị do thành ủy tổ chức sáng thứ Bảy, bà Tín đã tuyên bố, "Nếu tôi không làm được chức năng quản lý vỉa hè, tôi sẽ dừng lại để đồng chí khác thay."Đây là lần đầu tiên một nữ chủ tịch phường thể hiện quyết tâm lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè cho người đi bộ.Hai nhóm thường vi phạm luật cấm buôn bán trên vỉa hè là người thuê hoặc có mặt bằng trong quá trình kinh doanh đã lấn chiếm; và thành phần thứ hai người nghèo có xe đẩy, hàng rong mượn tạm vỉa hè, lòng đường để buôn bán. Họ phần lớn buôn bán nhỏ, hàng rong bám vào vỉa hè, và đa số biết mình vi phạm nhưng vẫn cứ “ì” ra theo kiểu “tới đây hay tới đó.”Trong mấy tuần qua, nhân vật Hải tại quận 1 đã gây chú ý trên toàn quốc qua hành động quyết liệt làm sạch vỉa hè ở quận 1.