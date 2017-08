Nữ chủ tiệm thuốc tây bị kẻ bịt mặt đâm chết tại quầy

Khi đang bán thuốc ở quầy, nữ chủ tiệm thuốc tây ở Đồng Nai bị thanh niên bịt kín mặt xông vào cầm dao đâm tử vong. Bố nạn nhân cũng bị hung thủ đâm trúng người, phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin trên Tri thức trực tuyến, Pháp luật TP. Sài Gòn, tối 27/8, Công an huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) cho biết, đơn vị hiện đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu). Cơ quan công an cũng đang truy bắt nghi can để phục vụ điều tra.