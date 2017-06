Nữ nghị sĩ California được chú ý trong vụ điều trần về Trump

Nghị Sĩ Kamala Harris từ California đang chất vấn một viên chức của chính phủ Trump trong buổi điều trần ngày thứ Tư, 7 tháng Sáu, 2017. (Chip Somodevilla/ Getty Images)SAN FRANCISCO – Trước những thắc mắc của dư luận, bà Kamala Harris nhấn mạnh rằng bà không nghĩ đến việc ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên không có mấy ai tin điều đó, vì họ nhận thấy bà đã xuất hiện một cách năng động trong các cuộc điều trần tại quốc hội, được truyền hình trên toàn quốc trong tuần này.Bà Kamala Harris, một người mang hai dòng máu Ấn Độ và Phi Châu, đã đắc cử năm ngoái và giữ chức nghị sĩ liên bang đại diện California trong nhiệm kỳ đầu tiên. Trước đây bà thường được mô tả là người rất thận trọng, nhưng nay dường như ba đang tìm cách lột bỏ ấn tượng, và chấp nhận một vai trò là một trong những nghị sĩ chỉ trích chính phủ Trump kịch liệt nhất.Vì vậy người ta suy đoán sâu rộng hơn về triển vọng của bà cho năm 2020. Xu hướng nổi bật hiện nay trong Đảng Dân Chủ là tìm kiếm sự tươi tắn, mới mẻ và thú vị, trút bỏ những thứ cũ kỹ, thường tình và cố hữu.Sau mấy giờ đồng hồ bà hung găng chất vấn Giám Đốc Tình Báo Quốc Gia Danao Coats, và Giám Đốc Cơ Quan An Ninh Quốc Gia Mike Rogers, vào ngày thứ Tư, bà Harris đã được nhiều người ủng hộ khi họ cảm thấy bất bình trước lời khuyên bảo mà cũng là khiển trách của Nghị Sĩ Richard Burr, chủ tịch Ủy Ban Tình Báo, rằng bà hãy “nói năng lịch sự” trong khi bà chất vấn các viên chức tình báo. Cảnh tượng gây lúng túng ấy giữa hai nghị sĩ đã lan truyền ào ạt trên mạng, làm dấy lên nhiều câu hỏi về vấn đề có phải vì bà là phụ nữ nên mới có phản ứng như vậy từ ông Burr.Sáng thứ Năm hôm sau, bà Harris có được một lần xuất hiện được đánh giá cao, trong chương trình “Today” của đài NBC, trước buổi điều trần của ông James Comey. Lúc đó, bà nhấn mạnh rằng bà phải đặt những câu hỏi hóc búa, vì bà từng là bộ trưởng tư pháp California chuyên truy tố những kẻ phạm tội, và bà phải nói lớn về việc ông Trump yêu cầu một cách “không thích hợp” rằng ông Comey phải cam kết trung thành với tổng thống.Bà nói, “Khi tôi nghĩ về điều đó (sự trung thành), tôi là một biện lý địa hạt của San Francisco, người đứng đầu cơ quan thực thi công lực của California, và bây giờ là nghị sĩ liên bang. Tôi đã tuyên thệ nhiều lần. Lời tuyên thệ luôn luôn là với Hiến Pháp Hoa Kỳ, không phải là với một cá nhân.”Từ những ngày đầu tiên tại quốc hội, bà Harris đã nhận được sự ca tụng chúc mừng từ những người cấp tiến, khi bà trở thành một trong số 11 nghị sĩ bỏ phiếu chống lại việc chuẩn nhận Tướng John Kelly làm người đứng đầu Bộ Nội An. Là người đại diện cho một tiểu bang nơi có khối di dân bất hợp lệ lớn nhất nước Mỹ, trong buổi điều trần để chuẩn thuận ông Kelly, bà Harris đã yêu cầu ông Kelly đừng dùng những mẫu đơn DACA để trục xuất những người được gọi là DREAMers, tức là những di dân đến Mỹ không có giấy tờ khi còn là trẻ sơ sinh.Bà Harris đã bỏ phiếu chống lại 18 người được Tổng Thống Donald Trump đề cử. Việc đó làm cho bà trở nên là một đối thủ đáng gờm nhất của chính phủ cho đến nay.Qua vụ khiển trách tại cuộc điều trần hôm thứ Tư, những người ủng hộ bà Harris đã khéo léo nắm lấy hình ảnh đang nổi lên của bà, gửi đi một bức thư gây quỹ với tựa đề “Họ bảo tôi nên lịch sự.”Bà tuyên bố, “Đây không phải là lần đầu tiên Đảng Cộng Hòa làm điều này. Chúng ta đừng quên khi họ bịt miệng người bạn và đồng nghiệp của tôi là (Nghị Sĩ) Elizabeth Warren, vì bà muốn đọc một bức thư từ bà Coretta Scott King về ông Jeff Sessions. Vâng đây là sự thật: Tôi sẽ không bị làm cho im tiếng. Chúng ta sẽ không bị bịt miệng. Dân chúng Mỹ, những người xứng đáng biết sự thật, sẽ không bị làm cho im lặng. Điều đó không thể chấp nhận khi niềm tin và sự toàn vẹn của nền dân chủ của chúng ta bị đe dọa.”Những người ủng hộ lập luận rằng hình ảnh được chú ý nhiều của bà Harris ở thủ đô đã chứng minh rằng lối tiếp cận căn bản của bà không thay đổi, từ những ngày bà đứng đầu cơ quan tư pháp tiểu bang, khi bà hãnh diện nhấn mạnh rằng bà là người “không sợ hãi, đúng; liều lĩnh, sai.”Nhưng ngay cả khi bà được chú ý nhiều trên toàn quốc, được xem là một trong những ngôi sao đang lên của đảng bà, Nghị Sĩ Harris vẫn không thuyết phục được một số người lâu năm theo dõi nền chính trị tiểu bang, để họ tin rằng những hành động của bà là một sự bùng nổ thực sự trên mặt trận lập pháp và khả năng lãnh đạo.Bà Sherry Bebitch Jeffe, nhà phân tích chính trị kỳ cựu ở California, nói rằng trong quá khứ bà Harris được xem là rất cẩn thận trong việc kiểm soát ấn tượng chính trị của mình, đến nỗi “Tôi không biết bà ấy nổi tiếng (là ngưới nói mạnh miệng) ở California.”Tờ L.A. Times, tờ báo lớn nhất của tiểu bang ủng hộ bà Harris, nhưng than phiền rằng bà dương như “tập trung nhiều hơn vào sự nghiệp chính trị của bà, chứ không phải là vào công việc,” và thường “quá thận trọng và không muốn đánh liều một lập trường về những vấn đề gây tranh cãi.”