Nữ sinh bị xe tải cán tử vong trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn

Điều khiển xe máy trong cơn mưa lớn ở Sài Gòn, cô gái không may ngã xuống đường và bị xe tải từ phía sau lao tới cán tử vong.

Theo báo Tri thức trực tuyến, Dân trí, Khám phá, khoảng 17h30 chiều 26/7, cô gái điều khiển xe gắn máy biển số 37D1-519.40 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng An Sương đi quận Thủ Đức.

Khi vừa qua giao lộ Vườn Lài khoảng 500 mét (thuộc địa bàn phường An Phú Đông, quận 12), chiếc xe máy do cô gái điều khiển bị trượt ngã do đi vào đoạn đường đang sửa chữa.



Hiện trường vụ tai nạn.



Đúng lúc này, chiếc xe tải biển số 51C-452.98 từ phía sau lao tới đã tông trúng khiến cô gái tử vong tại chỗ.