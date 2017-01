(VienDongDaily.Com - 09/01/2017)

“Tuy Helen đã có tên tuổi tại Đài Loan sau 10 năm hoạt động nghệ thuật nhưng phim ảnh không có, mỗi năm chỉ có một bộ phim thôi. Ở Việt Nam thì mình có thể có đa dạng vai diễn, ở bên đây chỉ toàn đóng vai cô dâu Việt Nam,” cô nói với báo Thanh Niên.



ĐÀI BẮC – Cô Helen Thanh Đào, một nữ tài tử Đài Loan gốc Việt được mệnh danh là “Lâm Chí Linh Việt Nam, đã gây xôn xao dư luận tại Đài Loan, khi thú nhận về những thông tin sai lệch do cô cung cấp về cuộc đời trong quá khứ của cô trong những năm qua. Một trong những tin gây chấn động là cô không thật sự độc thân như người ta tưởng, mà cô đã có chồng cả chục năm nay.





Helen Thanh Đào khóc trong cuộc họp báo ngày Chủ Nhật vừa qua. (Taiwan News)





Người chồng ngày cũng đã xuất hiện cùng Helen Thanh Đào trong cuộc họp báo ngày Chủ Nhật vừa qua tại thủ đô Đài Bắc.



Cô đã bất ngờ xuất hiện tại buổi họp báo với tâm trạng mệt mỏi, luôn khóc khi trình bày về sự thật với báo chí. Cô nói, “Tôi muốn chia sẻ với mọi người về một câu chuyện cũ.”



Ngay sau đó, nữ diễn viên nổi tiếng qua phim “Đô La Trắng” cho biết cô rất ân hận khi đã nói dối về đời tư. Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, cô luôn khẳng định mình là một phụ nữ còn “độc thân.”

Thế nhưng trên thực tế, cô đã kết hôn từ 18 năm trước với một người đàn ông Đài Loan tên là Đại Phát Khôi. "Tôi đã kết hôn và từng sinh non," cô tâm sự trong nước mắt.



Đúng lúc Helen Thanh Đào nhỏ lẹ, người đàn ông đứng cạnh trong suốt buổi họp báo bỗng lên tiếng, “Tôi là chồng cô ấy.”



Sau đó anh Khôi đã cúi đầu xin lỗi mọi người trước khi kể về cuộc hôn nhân được cặp vợ chồng giấu kín suốt nhiều năm qua.



Đại Phát Khôi cho biết anh gặp Helen Thanh Đào trong một lần tới Việt Nam vào năm 1999. Cô là người Việt Nam 100%, không phải mang hai dòng máu Việt - Đài Loan như thông tin được công bố.

Nữ diễn viên cũng tự thổi phồng bằng cấp của bản thân. Theo anh chồng Khôi, Helen phải nói dối về nguồn gốc để tiện bề hoạt động tại ngành giải trí Đài Loan.

Nói về lý do bất ngờ công bố sự thật sau nhiều năm giấu kín, chồng Helen Thanh Đào cho biết đây là việc "cực chẳng đã."



Trong những ngày qua, mẹ ruột Thanh Đào liên tục đe dọa công bố sự thật về con gái nếu như không được chu cấp khoản tiền lớn. Vì thế, vợ chồng cô quyết định lên tiếng trước.



Thông tin mẹ nữ diễn viên còn sống và khỏe mạnh khiến giới truyền thông ở xứ Đài rất ngạc nhiên. Trước đây, trong một cuộc phỏng vấn vào tháng Sáu, 2014, Helen Thanh Đào tâm sự mẹ đã qua đời vì tai nạn giao thông. Em trai cô tự tử sau đó một năm.



"Tôi muốn thành công trong sự nghiệp để khiến cha mẹ và em trai ở suối vàng được hãnh diện về tôi,” cô nói hồi năm 2014.



Việc Helen Thanh Đào nói dối gây ra làn sóng tranh luận tại Đài Loan. Một số trang tin đưa ra phỏng đoán, nữ diễn viên khai gian tuổi. Trong hồ sơ, cô ghi sinh năm 1983, tức là năm nay được 34 tuổi. Nhưng một số người nghi ngờ cô có thể già hơn mấy tuổi.



Helen Thanh Đào có tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Đào, từng được chú ý nhờ các phim sản xuất tại Việt Nam như Đô La Trắng, Ván Cờ Tình Yêu.



Ở Đài Loan, cô từng được đề cử tại giải thưởng phim truyền hình uy tín Đài Loan - Kim Chung vào năm 2012 nhờ phim Hương Sen. Helen Thanh Đào xin lỗi báo giới tại Đài Loan, nói rằng cô che giấu xuất thân hơn 10 năm qua nhằm mục đích tạo một tương lai vững chắc trong làng giải trí xứ Đài.



Theo thông tin mà chính Helen Thanh Đào chia sẻ trước đây, nay là không đúng sự thật, thì cô là con lai hai dòng máu Đài Loan và Việt Nam, sinh năm 1983 tại một quận phía bắc của thành phố Hoa Liên (Đài Loan) và còn độc thân.



Tại cuộc họp báo, nữ diễn viên cùng chồng cúi đầu xin lỗi công chúng, thú nhận rằng cô là người Việt Nam 100% thay vì như chia sẻ trước đó là con lai giữa cha Đài và mẹ Việt. Đào và Khôi nói rằng thông tin mẹ cô mất vì tai nạn giao thông từng được kể với báo chí tại Việt Nam cũng không chính xác. Tuy nay cho biết bà mẹ này đang đòi tiền cấp dưỡng nhiều hơn trước, vợ chồng chưa cho biết mẹ của Helen Thanh Đào là ai.



Nói với báo Thanh Niên, Helen Thanh Đào cho biết cô là người Việt 100%, theo học Trường đại học dân lập Hồng Bàng tại Sài Gòn trước khi được mai mối, kết hôn và di cư sang Đài Loan. Theo Helen Thanh Đào, việc dựng hồ sơ là con lai, tốt nghiệp Đại Học California ở Los Angeles (UCLA) là cách để nhận được nhiều sự ủng hộ khi bước vào môi trường hoạt động nghệ thuật tại Đài Loan. Tuy nhiên mọi việc không suôn sẻ như cô kỳ vọng.



Sau vụ tai tiếng này, nữ diễn viên cho biết cô sẽ cố gắng hơn và nhất quyết không từ bỏ sự nghiệp điện ảnh. Tuy nhiên, điều làm công chúng khó hiểu là việc nữ diễn viên qua mặt truyền thông tại Việt Nam với "tiểu sử" khá bi thảm là chịu nỗi đau mất mẹ và em trai. Về điều này, cô không nói gì thêm.



Với gương mặt xinh đẹp và đóng rất tự nhiên, ngay vai diễn đầu tiên, Helen Thanh Đào đã nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc, được yêu thích trên màn ảnh Việt Nam với giải nữ diễn viên phụ HTV được yêu thích năm 2006. Sau đó, cô tham gia các phim Hai Mảnh Đời (2006), Giá Mua Một Thượng Đế (2006), Ván Cờ Tình Yêu (2007), Luật Giang Hồ (2007), Cuộc Chiến Hoa Hồng (2008), Sóng Gió Thương Trường (2008), Tiếng Dương Cầm Trên Biển (2009) và Định Mệnh (2009).



Tại Đài Loan, cô đóng các phim như Nhớ Mùi Hương Đu Đủ, Chia Tay Với Anh. Với hai tác phẩm truyền hình này, Helen Thanh Đào bắt đầu được khán giả Đài Loan biết đến và trở thành một trong những gương mặt mới được báo chí săn đón khi tham gia phim Dạ Liên Hương (My Little Honey Moon) của đạo diễn Trịnh Hữu Kiệt. Ngoài ra, Helen Thanh Đào còn là một MC, được chọn làm Đại Sứ Du Lịch Việt - Đài, đưa nhiều đoàn khách Đài Loan về Việt Nam làm ăn.