Nữ tài xế gây tai nạn, du khách Pháp bị thương

LÂM ĐÔNG - Trưa thứ Sáu, trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Phú Hội, huyện Đức Trọng đã xảy ra một ụ tai nạn hàng loạt khiến hai người bị thương nặng, trong đó có một người mang quốc tịch Pháp.

Vào khoảng 2 giờ trưa cùng ngày, xe hơi do một phụ nữ lái theo hướng Đức Trọng - Đà Lạt với tốc độ nhanh, bị lạc tay lái và đâm vào một xe gắn máy rồi tiếp tục đâm vào cột mốc bên đường.

Không dừng lại tại đó, xe hơi tiếp tục đâm vào ông Ka Sa Ha Rương, 60 tuổi, ngụ tại xã Phú Hội, Đức Trọng, đang đi bộ dọc theo vỉa hè, khiến ông bị văng ra xa. Chiếc xe chỉ dừng lại khi đâm trúng một đống đất đá bên đường. Tai nạn khiến một du khách Pháp chưa rõ danh tính, đi xe máy và ông Ka Sa Ha Rương bị thương nặng.

Một ông tẩm xăng tự thiêu trên đồi Gò Mã

QUẢNG NAM - Ông Nguyễn Văn Điệp, 55 tuổi, đạp xe lên khu vực đồi Gò Mã rồi tẩm xăng tự thiêu. Một số người dân đi đường chạy đến dập lửa thì ông Điệp đã phỏng nặng, chết vào khoảng 5 giờ sáng thứ Sáu. Vụ này xảy ra tại xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh.

Vào đêm thứ Năm ông Điệp ở thôn Đàn Hạ đạp xe lên khu vực đồi Gò Mã, thôn Đàn Trung để tự tử. Mặc dù người dân nhanh chóng đưa ông Điệp đến bệnh viện cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết vào sáng thứ Sáu. Một người thân trong gia đình nói rằng ông Điệp mắc bệnh nan y mấy năm nay, có thể vì sợ phải làm khổ vợ con nên đã tẩm xăng tự thiêu.





Sâm Ngọc Linh sắp trở thành sâm VN

QUẢNG NAM - Thủ tướng CSVN đã quyết định đưa sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia thuộc Chương Trình Phát Triển Sản Phẩm Quốc Gia đến năm 2020. Và sâm này sẽ được gọi là sâm Việt Nam.

Cùng với sâm Ngọc Linh, hai sản phẩm khác cũng được vào là tôm nước lợ, gồm tôm sú và tôm thẻ chân trắng, và cà phê Việt Nam... chất lượng cao.

Sâm Ngọc Linh là một trong năm loại sâm quý trên thế giới có hợp chất saponin Dammaran. Trên thế giới chỉ có ở Việt Nam và chỉ có hai tỉnh Kon Tum và Quảng Nam có loại sâm Ngọc Linh này. Tỉnh Quảng Nam và huyện Nam Trà My đã thực hiện chương trình bảo tồn và phát triển cây dược liệu quý này, với ngân sách đầu tư gần $420 triệu Mỹ kim.



Úc điều tra VN bán phá dây cuộn thép

HÀ NỘI - Tin từ Bộ Công Thương cho biết Ủy Ban Chống Bán Phá Giá Úc, ADC, đã khởi xướng điều tra chống bán phá giá sản phẩm dây thép dạng cuộn từ Nam Dương, Nam Hàn, và Việt Nam.

Sản phẩm phẩm thép dạng cuộn này đang không bị đánh thuế khi xuất cảng sang Úc.

Biên độ bán phá giá theo cáo buộc của nguyên đơn đối với sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam 31%; từ Nam Dương: 31%; từ Nam Hàn: 43%. Tuy nhiên theo tính toán sơ bộ của ADC, biên độ dự kiến với các nước bị điều tra như Việt Nam, 21%, Nam Dương 30%, Nam Hàn 21%.

Doanh nghiệp khởi kiện là công ty OneSteels. Theo nguyên đơn, dung lượng thị trường Úc với thép dây cuộn khoảng 600,000 tấn. Đối với Việt Nam, nguyên đơn cáo buộc là có tồn tại “tình huống thị trường đặc biệt,” đối với mức thuế của hai nguyên liệu đầu vào chính nên không sử dụng giá bán tại Việt Nam để tính toán trị giá thông thường mà sử dụng chi phí của một công ty sản xuất sản phẩm tương tự để xây dựng chi phí.

Ba cục phó bị trượt tín nhiệm làm cục trưởng hải quan

SÀI GÒN - Bộ Tài Chính CSVN cho biết đã ngưng bổ nhiệm Cục trưởng Cục Hải Quan tại Sài Gòn vì không đủ 50% số phiếu tín nhiệm đối với Ðinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hải Quan hiện nay. Đáng chú ý, qua các lần lấy phiếu tín nhiệm, cả ba cục phó đương nhiệm đều “trượt” tín nhiệm.

Bộ Tài Chính đã tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm bổ nhiệm chức danh Cục trưởng đối với ba Phó Cục trưởng đương nhiệm là Ðinh Ngọc Thắng, Phan Minh Lê, Phạm Quốc Hùng.

Tuy nhiên, cả ba phó cục trưởng đều chỉ đạt mức tín nhiệm dưới 50%. Từ năm ngoái đến nay, Bộ Công An đã điều tra một số vụ việc liên quan hoạt động hải quan của Cục Hải Quan Sài Gòn. Vì vậy việc tìm một ông hay bà lên làm “cục” trưởng đã gặp khó khăn, do không tìm ra người liêm chính, không dính tham nhũng.

Xác nữ công nhân phân hủy trong phòng trọ

BÌNH DƯƠNG - Chiều thứ Sáu, ngửi mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ căn phòng trọ khóa cửa của cô Trần Thị M., 28 tuổi, ở phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, người dân báo công an. Khi họ phá cửa vào bên trong thì thấy M. nằm chết trên tấm nệm được phủ chiếc chăn, sàn nhà có nhiều vết máu khô.

Một số người sống trong khu trọ cho biết chiều thứ Hai 5/6, có người vẫn thấy chị M. ở trong phòng và có một thanh niên là bạn trai của cô này đến chơi. Từ sáng thứ Ba thì căn phòng khóa cửa ngoài. Người dân không thấy chị M. ở phòng cho đến chiều thứ Sáu thì thấy xác chết. Nạn nhân làm công nhân tại công ty chuyên sản xuất linh kiện điện thoại.

Cũng tại Bình Dương, sáng cùng ngày, thứ Sáu, người thân đã phát hiện cô Phan Thị Nh., 31 tuổi, quê Bà Rịa – Vũng Tàu, nằm chết trong phòng trọ trên đường Nguyễn Văn Trỗi thuộc khu phố Đông Tân, thị xã Dĩ An. Nh. mới ly dị chồng và chuyển tới phòng trọ trên sống chung với một người bạn. Tối thứ Năm, bạn trai mới của chị này tới chơi và ngủ lại qua đêm.

Đến sáng thứ Sáu, khi anh này gọi Nh. dậy đi làm thì thấy cô ta nằm bất động không trả lời, kiểm tra thì thấy cơ thể ngưng thở nên hoảng hốt báo những người xung quanh.



Hai thanh niên đánh bà chủ xe khách

NGHỆ AN - Công an huyện Yên Thành đã quyết định khởi tố Lê Văn Hùng, 39 tuổi, trú tại xã Diễn Đồng, huyện Diễn Châu, và Trương Đăng Công, 31 tuổi, trú tại xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, về tội đánh đập dã man bà chủ nhà xe trước đó.

Trước đó, các trang mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh được camera an ninh của gia đình nhà xe Hùng Hường ở xã Nam Thành ghi lại cảnh một nhóm người lạ mặt xông vào gia đình bà Nguyễn Thị Hường, 43 tuổi, chủ nhà xe Hùng Hường, vào ngày 30/5. Đoạn video thể hiện hai người đã đấm vào người, mặt của bà Hường một cách dã man. Thậm chí có thời điểm nạn nhân đã gục xuống những người này vẫn không buông tha.

Trước sự hung hãn của nhóm đối tượng trên nạn nhân chỉ biết van lạy, xin tha. Những người xung quanh cũng không dám vào can ngăn. Sau khi hành hung bà Hường khiến nạn nhân nằm bệt dưới nền nhà những người này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Theo người nhà, nguyên nhân là do tranh chấp trong hoạt động kinh doanh xe khách.