Nữ thủ tướng xinh đẹp trẻ tuổi nhất thế giới là người như nào?

Theo The Guardian, kết quả kiểm phiếu bầu cử Quốc hội New Zealand hôm 23/9 cho thấy đảng Quốc gia (của đương kim Thủ tướng Bill English) chiếm 56/120 ghế trong Quốc hội. Trong khi đó, liên minh đảng Xanh và đảng Lao động (của nữ chính trị gia Jacinda Ardern) giành 54/120 ghế. Trước tình thế này, đảng New Zealand Thứ nhất với 9 ghế buộc phải lựa chọn liên kết với một trong hai đảng/nhóm đảng trên để tập hợp đủ số ghế quá bán, từ đó giành quyền thành lập chính phủ.

Sau gần một tháng đàm phán căng thẳng, Chủ tịch đảng New Zealand Thứ nhất – ông Winston Peters hôm 19/10 chính thức tuyên bố ủng hộ kế hoạch liên minh với đảng Lao động của bà Jacinda Ardern.

Điều này đồng nghĩa với việc đảng Lao động của bà Ardern sẽ có đủ điều kiện để lập ra một chính phủ liên minh với 63/120 ghế trong Quốc hội, và bà Ardern sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của New Zealand.

Bà Ardern sẽ kế nhiệm ông Bill English, người trở thành Thủ tướng New Zealand năm 2016 sau khi người tiền nhiệm John Key bất ngờ từ chức. Trong cuộc bỏ phiếu vừa qua, đảng Quốc gia của đương kim Thủ tướng Bill English chỉ giành 56 ghế.

Bà Ardern là nữ Thủ tướng thứ ba, và là nữ Thủ tướng trẻ nhất của New Zealand trong vòng 150 năm qua.

Đam mê chính trị từ nhỏ

Tân Thủ tướng Jacinda Arden sinh ngày 26/7/1980 ở Hamilton, là con thứ hai trong gia đình có 2 cô con gái. Bố mẹ bà Ardern cho biết, từ nhỏ, bà đã bộc lộ sở thích và năng khiếu chính trị. Thậm chí, năm bà 6 hay 7 tuổi, một bạn học còn viết trong lưu bút rằng Ardern của chúng tôi được định sẵn trở thành Thủ tướng New Zealand.

Thời học trung học, Ardern là một học sinh gương mẫu. Thời gian đó, cô ruột Marie Ardern đã khuyến khích bà đi theo con đường chính trị khi đăng ký cho bà tham gia tình nguyện cho chiến dịch tái tranh cử của Nghị sỹ đảng Lao động Harry Duynhoven năm 1999. Đó là bước đệm cho đam mê chính trị của bà Ardern.

Sự nghiệp xuất chúng

Bà Ardern bắt đầu tham gia Công Đảng năm 17 tuổi và được bầu vào Quốc hội năm 2008, có công lớn vực dậy Đảng này, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

2017 là một năm thành công vượt bậc của bà Ardern, khởi đầu bằng cuộc biểu tình của phụ nữ New Zealand phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump và tiếp theo là 2 chiến thắng bầu cử.

Trước khi cuộc tổng tuyển cử diễn ra, bà Ardern mới chỉ lãnh đạo đảng Lao động khoảng 80 ngày. “Hiện tượng” của bà Jacinda Ardern được ví với sự thay đổi lãnh đạo thế hệ mới, trẻ và táo bạo như ở Canada, Pháp, Áo.

Trước đó, bà Ardern đã từng làm việc cho cựu lãnh đạo Công Đảng Phil Goff, ở Văn phòng Nội các vương quốc Anh cũng như Ban quản lý xí nghiệp và doanh nghiệp. Ngoài ra, bà cũng từng là chủ tịch Liên hiệp quốc tế các tổ chức thanh niên xã hội, tổ chức quản lý hơn 150 phong trào tiến bộ của giới trẻ trên toàn cầu.

Được lòng dân

Tân Thủ tướng New Zealand rất được lòng công chúng. Bà được miêu tả là một người phụ nữ xinh đẹp, trẻ trung, tài năng, gần gũi, thân thiện và nụ cười luôn thường trực trên môi. Sự hâm mộ của cử tri dành cho bà thể hiện qua việc báo chí gọi bà là “Jacinda-mania” (tức “Cuồng Jacinda”).

Bà thậm chí còn được so sánh với các chính trị gia vốn được coi là được lòng giới truyền thông như cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Canada Justin Trudeau.

Có sở thích dùng mạng xã hội và chơi DJ

Tân Thủ tướng New Zealand thường xuyên đăng tải các hình ảnh và hoạt động của mình lên mạng xã hội để tiếp cận người dân. Đó cũng là một phần lý do khiến bà được rất nhiều người dân New Zealand hâm mộ.

Ngoài ra, bà Ardern chia sẻ, bà không thích uống café và thường chơi DJ mỗi khi rảnh rỗi.

Tư tưởng tiến bộ

Bà Ardern phát biết trước Quốc hội: “Tôi dành hầu hết thời gian để nói chuyện với các doanh nghiệp nhỏ, chính quyền địa phương, thậm chí cảnh sát địa phương, để cố hiểu cách thức tối ưu cân bằng giữa môi trường giúp doanh nghiệp, tổ chức công cộng phát triển trong khi vẫn bảo vệ quyền lợi người dân. Một nền kinh tế mạnh sẽ giúp tăng cường dịch vụ công, tạo ra một xã hội công bằng cho mọi người”.

Bà Ardern đã cam kết giải quyết các vấn đề xã hội như: Miễn học phí bậc đại học, hợp pháp hóa việc phá thai, hạn chế nhập cư, làm cho các con sông trong sạch trở lại (đến mức có thể bơi được) trong vòng 10 năm. Bà cũng lên tiếng ủng hộ nữ quyền, quan tâm đặc biệt tới vấn đề dân sinh, giáo dục, chất lượng sống và vấn đề sức khỏe tâm thần.

Báo giới so sánh bà Ardern giống với thủ tướng Canada Justin Trudeau, còn về chính sách nhập cư lại giống Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Theo Khánh Hằng

