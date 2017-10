Nữ tiếp viên quán karaoke bị người tình giết trong khách sạn

– Đưa người tình là tiếp viên quán karaoke vào khách sạn để ‘tâm sự’ thì xảy mâu thuẫn, nam thanh niên đã ra tay sát hại…

Hôm nay, Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Phan Phước Hồ (25 tuổi, phường Mỹ Xuyên, TP Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Ảnh minh họa

Hồ là nghi can giết Từ Thu Thảo (22 tuổi, ngụ huyên Thoại Sơn, An Giang) – tiếp viên quán karaoke.

Theo thông tin ban đầu, trước đây Hồ là thanh niên không nghề nghiệp ổn định.

Khoảng 3 tháng trước đây, Hồ gặp Thảo và được nữ tiếp viên quán karaoke này giới thiệu làm chung.

Trong lúc làm nhân viên phục vụ, Hồ thường xuyên thấy Thảo trò chuyện vui vẻ với khách nên ghen tuông. Lúc này, Hồ và người tình xảy ra mâu thuẫn.

Chiều qua, Hồ chở Thảo vào một khách sạn ở thị Trấn Phú Hòa, Thoại Sơn “tâm sự”, với mong muốn hàn gắn cuộc tình.

Tại đây, Hồ và Thảo lại xảy ra mâu thuẫn. Tức giận, Hồ khống chế, bóp cổ người tình đến chết. Sau khi gây án, Hồ nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Thấy vị khách rời khỏi khách sạn có vẻ bất thường nên nhân viên lên phòng kiểm tra thì tá hoả phát hiện cô gái tử vong.

Công an khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng để phục vụ công tác điều tra.

Tối cùng ngày, nghi can Hồ đến công an đầu thú và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Duy Khang – H.Thanh