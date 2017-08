Nữ Việt kiều kiện Công an TP.Sài Gòn đòi 1,5 tỷ đồng

–Vừa từ Đức về Việt Nam, nữ Việt kiều bị cảnh sát bắt giữ và yêu cầu nộp 137 ngàn USD (tương đương 1,5 tỷ đồng) dù chồng bà đã trả hết nợ. Một năm sau CQĐT quyết định đình chỉ vụ án nhưng không hoàn lại số tiền đã thu.

TAND TP.Sài Gòn cho biết, vừa thụ lý đơn khởi kiện về vụ án “tranh chấp đòi tài sản” giữa nguyên đơn là bà Jahn Kim Liên (quốc tịch Đức) và bị đơn là Cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn.

Theo đơn khởi kiện, ngày 22/10/2010, khi bà vừa từ Đức về Việt Nam thì bị Cơ quan CSĐT về trật tự xã hội (nay là Phòng Cảnh sát hình sự – PC45) Công an TP.Sài Gòn bắt giữ. Cũng trong ngày, PC45 đã ban hành quyết định phục hồi điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” đối với bà Liên. Đến ngày 28/10/2010, PC45 tiếp tục ra Quyết định cấm bà Liên đi khỏi nơi cư trú.

Theo bà Liên, nguyên nhân dẫn tới việc bà bị bắt là do, năm 1990, cửa hàng của vợ chồng bà (hiện chồng bà Liên đã mất) ký hợp đồng trao đổi 300 tấn hạt điều với Công ty XNK hạt điều và nông sản TP.Sài Gòn (Vinalimex) để lấy 100 tấn bột ngọt. Năm 1992, bà Liên qua Đức định cư cùng các con. Do vợ chồng bà Liên còn nợ Vinalimex 137.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng) nên năm 1993, CQĐT đã khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Cũng theo bà Liên, năm 1994, PC45 đã ra quyết định đình chỉ khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì lúc này chồng bà đã trả hết nợ.

Trong đơn khởi kiện bà Liên cho hay, sau khi bị bắt bà bị CQĐT yêu cầu nộp 1,5 tỉ đồng vì cho rằng bà đang nợ Vinalimex theo hợp đồng vào năm 1990. Vì vậy, bà đã nộp 200 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của điều tra viên Trần Thanh Dũng theo yêu cầu của ông Dũng, số tiền còn lại bà nộp vào tài khoản của Đội 8, PC45.

Tháng 5/2011, đại tá Phan Anh Minh (Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn) ký quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với bà Liên vì “hậu quả đã được khắc phục và đã hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự”; và quyết định hủy bỏ lệnh cấm bà Liên đi khỏi nơi cư trú vì quyết định phục hồi điều tra bà Liên không đúng quy định. Tuy nhiên, với yêu cầu trả lại 1,5 tỉ đồng của bà Liên, Cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn không đồng ý vì cho rằng họ đã xử lý vật chứng đúng.

Không đồng ý với quyết định của phía Công an TP.Sài Gòn, bà Liên đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng. Sau đó, ngày 4/2/2016, Viện Kiểm sát nhân dân TP.Sài Gòn (VKSND) kết luận: “Do sơ suất trong thao tác tố tụng, trước đây, cơ quan điều tra đã không ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can và thông báo việc truy nã đối với bà Liên, dẫn đến hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự để phục hồi điều tra, truy tố, xét xử. Do đó, cần xem xét lại quyết định thu giữ vật chứng và xử lý vật chứng của cơ quan điều tra”.

Đồng thời, VKSND TP.Sài Gòn ra quyết định hủy bỏ quyết định xử lý vật chứng của Cơ quan CSĐT Công an TP.Sài Gòn và yêu cầu cơ quan điều tra thu hồi lại 1,5 tỉ đồng đã giao cho đại diện Công ty Vinalimex để chờ xử lý theo quy định pháp luật.

Trước quyết định của VKSND TP.Sài Gòn, CQĐT đã gửi bản tự khai, theo đó, do vụ án đã đình chỉ điều tra nên cơ quan CSĐT không thể tiến hành thủ tục tố tụng hình sự ra quyết định thu giữ theo yêu cầu của VKSND TP.Sài Gòn. Ngoài ra, cơ quan điều tra đã có thông báo yêu cầu đại diện Vinalimex nộp lại 1,5 tỉ đồng theo yêu cầu của VKSND TP.Sài Gòn nhưng phía Vinalimex chưa thực hiện.

CQĐT cho rằng, quyết định của VKSND TP.Sài Gòn chỉ yêu cầu cơ quan điều tra thu hồi tiền để chờ xử lý mà không yêu cầu trả lại số tiền cho bà Liên, nên cơ quan điều tra không thể trả lại 1,5 tỉ đồng như bà Liên yêu cầu theo đơn khởi kiện.

Hơn nữa, bà Liên tự nguyện nộp tiền khi đang được tự do thân thể, không hề có quyết định thu giữ trái pháp luật của cơ quan CSĐT nên không có cơ sở quy kết lỗi và buộc cơ quan điều tra trả lại.

Đoàn Nga