LOS ANGELES – Phòng Pháp Y Los Angeles cho biết, cái chết của Chyna, cựu nữ võ sĩ môn đất vật tự do (wrestling), bắt nguồn từ một phản ứng kết hợp của việc uống rượu và dùng nhiều loại thuốc. Chyna, 46 tuổi, có tên thật là Joan Laurer, được phát hiện đã chết tại căn chung cư của cô ở Redondo Beach, vào ngày 20 tháng 4. Nhà chức trách cho biết, Laurer đã chết bất ngờ vì phản ứng kết hợp của rượu và thuốc. Theo kết quả xét nghiệm, các loại thuốc có trong cơ thể Laurer gồm valium, oxycodone, và thuốc giảm đau có chất gây nghiện oxymorphone.Chyna là nữ võ sĩ rất nổi tiếng của liên đoàn đấu vật World Wrestling Federation (WWF) trong thời gian từ 1997 đến 2001. Cô bắt đầu tập tạ từ năm 15 tuổi, khi còn ở quê nhà Rochester, New York, và từng được cho nâng được tạ nặng đến 325 pound. Chyna từng nói rằng cô lớn lên trong một gia đình có người nghiện rượu, và bản thân cô cũng bị nghiện dùng thuốc giảm đau.ORANGE – Vào sáng sớm thứ Năm, 60 nhân viên từ nhiều Sở cứu hỏa khác nhau đã phải mất 3 giờ đồng hồ mới dập tắt được đám cháy tại nhà hàng Spicy Thai Restaurant trên đường Chapman. Sở cứu hỏa Orange nhận được tin báo đầu tiên về “khói dày đặc và lửa” lúc 2 giờ sáng. Tuy nhiên, khi lực lượng cứu hỏa đến nơi, toàn bộ tòa nhà đã chìm trong lửa và công việc chữa cháy trở nên phức tạp hơn rất nhiều. “Khoảng 40 phút sau vụ cháy, tòa nhà bắt đầu sập, làm bể đường ống gas và gây ra một đám cháy do khí gas ở gần tòa nhà,” Chỉ huy cứu hỏa Casey Fieldhouse cho biết.Ngọn lửa được khống chế trong vòng 2 giờ, và phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ nữa mới được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hỏa đã ngăn không cho ngọn lửa lan ra các tòa nhà xung quanh. Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra. Hiện chưa có ước tính về tổn thất. Không có ai bị thương trong sự việc.

Đấu thủ poker chuyên nghiệp bị 8 năm tù vì cướp tài sản

LONG BEACH – Một tay chơi bài poker chuyên nghiệp đã bị kết án 8 năm 8 tháng tù vào hôm thứ Tư, về tội đã bám theo nhiều phụ nữ từ sòng bài về nhà và cướp tiền của họ. Bị cáo Dominick Blair Roberson, 27 tuổi, cư dân Paramount, bị kết tội vào ngày 31 tháng 10, vì đã thực hiện các vụ cướp xảy ra vào cuối năm 2015. Theo cáo trạng, vào những thời điểm khác nhau, Roberson đã bám theo các phụ nữ chơi bài ở sòng bài Hawaiian Garden khi họ về nhà, cướp $1,000 Mỹ kim tiền mặt và túi xách của 1 phụ nữ 50 tuổi sống tại Long Beach, cướp $3,100 Mỹ kim tiền mặt và túi xách của 1 phụ nữ 41 tuổi ở Westminster, và cướp ít nhất $2,000 Mỹ kim của một phụ nữ 51 tuổi sống tại La Puante.

Ngoài ra, Roberson còn bám theo một phụ nữ từ sòng bài Hollywood Park ở Inglewood về nhà của bà ở Torrance, và cướp ít nhất $6,000 tiền mặt của nạn nhân. Bị cáo còn định cướp tiền của 1 cư dân Westminster sau khi bám theo ông này từ sòng bài Hawaiian Gardens, tuy nhiên, nạn nhân đã trốn thoát. Công tố viên cáo buộc Roberson là một tay chơi bài poker chuyên nghiệp, và thường dùng tiền hắn cướp được để đánh bài tại các casino. Roberson bị bắt tại một sòng bài ở Gardena vào tháng 11, 2015.

Hành khách xe bus bị thương vì thuốc lá điện tử phát nổ

FRESNO – Một người đàn ông đã phải vào bệnh viện vào trưa thứ Tư, sau khi điếu thuốc lá điện tử của anh ta phát nổ trong túi quần, khi người này đang ngồi trên xe bus. Theo lời nhân chứng, một người đàn ông đi xe bus đã lấy thuốc lá điện tử ra hút trên xe, và bị tài xế yêu cầu tắt thuốc. Người đàn ông sau đó bỏ điếu thuốc vào túi quần, nhưng không hiểu sao điếu thuốc lá điện tử bỗng nhiên bùng cháy. Người đàn ông nhảy ra khỏi chỗ ngồi và la hét kêu cứu. Người này sau đó được đưa vào bệnh viện với những vết thương không đe dọa đến tính mạng. Không có ai khác bị thương trong sự việc.

Gói hàng gắn máy GPS giúp bắt giữ băng trộm hàng hóa

ARCADIA – Cảnh sát thành phố Arcadia đã dùng một thùng hàng (tất nhiên không phải thùng có chứa hàng hóa thật) làm mồi nhử, để bắt giữ những kẻ chuyên lấy cắp hàng hóa giao trước nhà, trong bối cảnh nạn lấy cắp hàng đã tăng mạnh trong mùa lễ. Một thùng hàng “mồi nhử” có gắn máy định vị GPS đã được đặt trước cửa nhà của một ngôi nhà trên đường N. Highland Oaks.

Thùng hàng bị đánh cắp vào ngày 8 tháng 12, và cảnh sát dùng tín hiệu GPS để tìm ra các nghi can không lâu sau đó, trong bãi đậu xe của một khu thương mại trên đường Huntington, thành phố Monrovia. Ngoài việc tìm được “thùng hàng” bị lấy cắp, cảnh sát còn phát hiện ma túy, thư từ bị lấy trộm, dụng cụ cạy cửa, mặt nạ trượt tuyết, và súng điện, trên chiếc Honda Accord của các nghi can. Chiếc xe này sau đó được phát hiện là xe đã bị báo mất trộm vào 2 ngày trước.

Nhà chức trách đã bắt giam 3 nghi can trong sự việc. Trong một vụ án khác, cảnh sát Arcadia cũng dùng thùng hàng “mồi nhử” và bắt được 2 nghi can trộm cắp vào ngày 16 tháng 12.

Bé 2 tuổi lang thang một mình ra công viên

VICTORVILLE – Một bé trai 2 tuổi, mặc mỗi chiếc tã dơ, đã được tìm thấy dưới trời mưa trong một công viên ở Victorville, bao quanh là một đàn chó. Cảnh sát thành phố Victorville đã được điều đến công viên Brentwood vào lúc 10 giờ sáng thứ Tư, sau khi nhận tin báo về một em bé đang được bao quanh bởi một đàn chó. Người cảnh sát đầu tiên đến hiện trường tìm thấy cậu bé, chỉ mặc tã, được bao quanh bởi khoảng 7 con chó. Viên cảnh sát cho biết, đàn chó không nguy hiểm và đang cố sức bảo vệ em bé.

Nhà chức trách sau đó tìm được ngôi nhà của bé trai, chỉ cách công viên một góc đường. Khi đến ngôi nhà, cảnh sát nhìn thấy cửa trước mở rộng, và đàn chó họ nhìn thấy trong công viên cũng sống tại đây. Người mẹ của cậu bé, Cassandra Bustamante, 26 tuổi, và 2 trẻ nhỏ khác được tìm thấy trong nhà. Bustamante đang ngủ và không biết rằng con trai đã rời khỏi nhà. Ba trẻ em sau đó được giao cho người cha, còn Bustamante bị bắt và bị giam tại nhà tù High Desert vì tội ngược đãi trẻ em. Cơ quan Kiểm soát động vật cũng đã tạm giữ đàn chó.