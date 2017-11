Nửa triệu người di tản tránh bão Damrey

Người dân tại thị trấn Cần Thanh được đưa lên xe bus đến tránh bão ở các trường học. (VnExpress)



SÀI GÒN - Lần đầu tiên trong nhiều thập niên, người dân sống ven biển ở Sài Gòn đã được lệnh di tản trước khi bão Damrey đánh vào bờ. Bão Damrey (Con Voi), tức bão số 12 tại Việt Nam trong năm nay, được dự đoán sẽ đổ bộ vào một nơi nằm giữa tỉnh Phú Yên và Bình Thuận, gây ảnh hưởng bao trùm các tỉnh miền Nam Trung Bộ. Tính cho đến tối thứ Sáu, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ đã cho sơ tán hơn 250 gia đình với khoảng 1,000 người. Người già và trẻ em được vận chuyển bằng xe buýt đến các trường tiểu học, trung học trong huyện.

Cán bộ thị trấn đã đến từng nhà kêu gọi người dân di chuyển đến nơi an toàn. Gia đình nào ở nhà cửa tạm bợ, không có khả năng tránh bão được ưu tiên đi trước. Lãnh đạo huyện Cần Giờ cho biết nơi đây đã hoàn tất công tác đề phòng bão với gần 4,000 người đến nơi an toàn.

Tại miền Trung, có tới 400,000 người ở năm tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận được di tản.

Bão chưa tới, có ít nhất 5 người chết

QUẢNG NAM - Trong khi cơn bão số 12 trong năm đang hướng tới bờ biển Nam Trung Bộ, tỉnh Quảng Nam đã bị những đợt sóng to, mưa lớn. Tỉnh này đã có bốn người thiệt mạng. Ngày thứ Năm, 1/11, nước lũ làm hai người bị cuốn trôi và tử vong. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Triên, 73 tuổi, xã Quế Ninh, huyện Nông Sơn, và em Nguyễn Đình Quân, học sinh lớp 4, trường tiểu học Trương Hoành, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Một ngày trước, tàu câu mực của anh Lương Tấn Sỹ, Núi Thành, có 36 công nhân vào đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa, tránh áp thấp nhiệt đới. Trên đường đi tàu bị sóng đánh chìm khiến hai người thiệt mạng. Tại tỉnh Quảng Ngãi, một người chết do nước lũ cuốn trôi.

Tại tỉnh Ninh Thuận, người dân sống ven biển Đông Hải cho biết trong hơn 20 năm trở lại đây chưa có cơn bão nào đổ bộ vào nơi đây. Bão được dự trù có thể đánh tỉnh Ninh Thuận cuối tuần này.



Heo mới sanh có mặt giống voi

ĐỒNG THÁP - Một chuyện quái thai đang gây xôn xao dư luận miền Tây khi một con heo rừng sinh ra hai con heo có hình dáng khác biệt, trong đó một con có hình thù giống voi con.

Theo chủ nhân của đàn heo là bà Trần Thị Mai, ngụ tổ 13, ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, gia đình bà chăn nuôi đã lâu nhưng chưa bao giờ gặp tình trạng này.

Heo rừng mẹ có trọng lượng 70 kg, mỗi lứa sinh từ 10 đến 12 con. Trong lứa sinh thứ 11 vào khoảng 7 giờ sáng thứ Năm, heo mẹ sinh ra 9 con; trong đó có hai con heo trắng khác thường, thân không có lông.

Theo đó, một con có vòi hình dạng giống voi, hai mắt rất to nằm sát nhau, móng chân co quắp lại; một con khuôn miệng to hơn bình thường. Tuy nhiên, qua ngày thứ Sáu thì cả hai con heo trên đã chết. Sự việc này đã thu hút nhiều người địa phương tò mò đến xem.

Thả lưới đánh cá, học sinh chết đuối

QUẢNG NAM - Một học sinh lớp bốn đã mang lưới ra sông để bắt cá, nước dâng cao, không may em trai bị trượt chân xuống sông và chết đuối. Tai nạn xảy ra tại thôn Phiếm Ái 2, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.

Vào khoảng 5 giờ chiều thứ Tư, em Nguyễn Đình Quân, 9 tuổi, học sinh trường tiểu học Trương Hoành, xã Đại Nghĩa, cùng bạn học rủ nhau đi thả lưới ở khu vực triền sông bắt cá khi nước lũ vừa dâng lên ở sông Vu Gia.

Trong lúc thả lưới, em Quân không may bị trượt chân xuống một con lạch nhỏ. Vì con sông xa khu dân cư nên không ai hay biết để ứng cứu. Bạn học đi cùng Quân đứng trên bờ nên thoát nạn, nhưng do quá hoảng hốt nên em này chạy về nhà trốn.

Đến chiều tối, không thấy con về nhà cha em Quân là anh Nguyễn Đình Dũng cùng gia đình nhốn nháo đi tìm. Được sự chỉ dẫn của bạn đi cùng em Quân, gia đình đã tìm thấy thi thể em ngay tại nơi xảy ra tai nạn.



Hàng chục bò thả rông trên quốc lộ

HÀ TĨNH - Chủ nhân của mấy con bò đã bị ký giấy cam kết và bị tạm bắt hết đàn bò, vì bò được thả rông trên quốc lộ gây ra nhiều tai nạn trong thời gian qua. Ngày thứ Sáu, ông Trần Việt Hùng, phó chủ tịch thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cho biết trong ba ngày nay nhà chức trách đã bắt nhốt 35 con bò của nhiều hộ dân thả rông trên quốc lộ 1A.

Công an xã đã lập biên bản yêu cầu chủ gia súc tới ký giấy cam kết không được thả rông trâu bò trên quốc lộ, nếu tái phạm sẽ phạt Số bò người dân thả rông bị bắt nhốt nhưng chưa đến nhận và ký cam kết sẽ được chính quyền địa phương nhốt tạm ở khu vực nhà xe của thị trấn.

Từ đầu năm đến nay tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra 65 tai nạn liên quan trâu bò thả rông trên quốc lộ, khiến ba người chết, nhiều người bị thương. Các vụ tai nạn xảy ra dọc tuyến quốc lộ 1A chạy qua các huyện Nghi Xuân, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê.