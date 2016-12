(VienDongDaily.Com - 20/12/2016)

PHƯỚC ĐỒNG – Khi đến nơi để thực hiện công tác cấp cứu, lực lượng đào bới đã thấy cánh tay chới với giơ lên bên trên khối đất bùn. Lúc đó là đã sau nhiều giờ từ khi xảy ra tai họa núi lở ở thôn Phước Lộc, xã Phước Đông, nằm dọc đường nối từ thành phố Nha Trang đến phi trường Cam Ranh.





Ông Nguyễn Văn Đệ còn kinh hoàng khi kể lại chuyện ông ôm vợ con chạy ra ngoài và tham gia cứu năm người hàng xóm vào sáng sớm thứ Ba. (Zing)



Cánh tay chới với là của một trong bốn nạn nhân bị chôn vùi trong vụ núi lở xảy ra vào sáng sớm thứ Ba. Bốn nạn nhân tử nạn gồm hai phụ nữ, một thiếu niên và một em bé.



Một người đàn ông có hai nạn nhân bị mắc kẹt dưới lấp đất bùn cho biết vào đêm thứ Hai chỉ có hai mẹ con ở nhà, người chồng đi lái xe ở Nha Trang. Đến 5 giờ sáng ông Phạm Công Dũng, 46 tuổi, gọi điện thoại về nhà nhưng không thấy vợ cầm máy trả lời. Ông sinh nghi có chuyện chẳng lành. Đến 8 giờ sáng về tới nhà thì người đàn ông này đã bàng hoàng thấy cảnh tượng ngôi nhà của anh cùng vài nhà khác đã bị vùi lấp. Núi đã bị sạt lở sau những trận mưa lớn trong tuần qua.



Các nhân viên cấp cứu đang làm việc tại nơi xảy ra sạt lở ở chân núi tại xã Phước Đồng, Nha Trang trưa thứ Ba. (VnExpress)



Vào khoảng 3 giờ sáng thứ Ba, đất đá từ trên núi ở xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang bất ngờ đổ sập, đè lên 10 ngôi nhà. Năm nhà bị hư hại nặng, năm nhà khác bị vúi lấp hoàn toàn. Vụ sạt lở khiến 10 người bị chôn vùi, sáu người được cứu ra, bốn người bị thiệt mạng. Khu vực bị sạt lở nằm sát đại lộ Nguyễn Tất Thành.

Tỉnh Khánh Hòa đã huy động hơn 300 người, cùng máy móc đến hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Những người sống xung quanh được yêu cầu di tản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngoài việc dùng máy múc, máy cắt, hàng trăm nhân viên cứu hộ phải lật những mảng bê tông tìm nạn nhân.



Sau hơn 10 giờ tìm kiếm, trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa thi thể bà Phạm Thị Hoa, 43 tuổi, và con trai 18 tuổi ra ngoài. Họ là vợ con của người đàn ông vắng nhà trong đêm xảy ra tai họa. Trước đó, lực lương cấp cứu đã mang xác của một bà cụ trên 70 tuổi cùng cháu trai 4 tuổi bị chôn vùi ra khỏi khối đất đá.



Một trong những người sống sót và góp tay cứu người khác là ông Nguyễn Văn Đệ, 42 tuổi. Ông đã cứu được năm người hàng xóm.



Ông Đặng Văn Có buồn bã khi nói về việc không thể cứu một phụ nữ hàng xóm và con trai 18 tuổi của bà. (VnExpress)



Ông cho biết trước khi biết có núi lở, cả nhà ông đang ngủ say thì nghe tiếng nổ đùng đùng. Thế rồi chỉ trong tích tắc hàng trăm khối đất đá đổ ập từ trên núi cao xuống, trong xóm vang lên những tiếng kêu cứu thất thanh. Trong hoàn cảnh sự sống treo trên sợi tóc, những người dân nhà ở cạnh nhau đã bất chấp nguy hiểm lao vào trận lở đất để cứu người.



“Tôi biết chuyện chẳng lành nên vội ôm hai đứa con nhỏ, hô to vợ chạy, chạy đi, đất đá tràn xuống rồi,” ông Đệ kể lại với báo Zing.



Lúc thấy nhà bốn người an toàn, nhìn sang nhà bên cạnh, đất đá vẫn đang tràn xuống rất nhanh.

“Trong đêm đen, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng khóc và kêu cứu, Có ai không cứu tôi với, bà con ơi cứu tôi với. Lúc đó, tôi nhắm thẳng chỗ những tiếng thét mà lao đến,” ông Đệ kể.



“Anh Đệ ơi, cứu em với, em chết mất. Anh chạy vào nhà đưa con em ra với, chứ em không làm được gì nữa rồi,” anh Đệ nhớ lại tiếng kêu cứu lúc hoảng hốt.



Bà Lê Thị Mùi khóc khi biết mẹ trên 70 tuổi đã chết cùng cháu nội. (Zing)



“Tôi không nghĩ mình còn sống, vì khi đưa được người ra khỏi cánh cửa đang bị đất bóp vẹo, những tiếng nổ ầm ầm,” ông kể thêm.



Trong khoảng 30 phút, ông Đệ cùng vài người khác đã cứu được năm người ra khỏi đống đất đá.

“Có những tảng đá to như cái nhà, không thể chạy vào để vào cứu. Nhiều người la hét lắm, nhưng tôi đành bất lực. Lúc lao vào nhà hàng xóm, tôi nghĩ mình sẽ chết, nhưng không cứu không được. Tôi hoàn toàn kệt sức,” ông cho biết.



Một trong những người rất đau khổ là bà Lê Thị Mùi. Bà khóc ngất khi biết tin mẹ tử vong trong vụ sạt lở đất kinh hoàng.



Đứng nhìn ngôi nhà của em trai bị đất đá vùi lấp, bà Mùi khóc thảm thiết, “Mẹ sao không nói với con điều gì vậy mẹ.”



Mẹ của bà Mùi là bà cụ Phạm Thị Cư, 71 tuổi, và cháu nội là Lê Anh Khang, 4 tuổi, đã được tìm thấy thi thể sáng nay.



Một trong những người may mắn sống sót khi căn nhà bị đất đá sạt lở vùi lấp là anh Nguyễn Đình Tú. Anh bị trầy xước khắp cơ thể, chân phải bó vết thương. Sau nhiều giờ được cứu, ông vẫn chưa hết sợ hãi, nói với báo VnExpress, “Tôi nghĩ mình vừa trải qua một ngày thật tệ, song may mắn vẫn còn mỉm cười với gia đình.”

Khuya qua vợ chồng anh cùng hai con trai và cha ngủ trong nhà. Đang say giấc Tú bỗng nghe tiếng “rầm” rất lớn.



“Trời đất như sụp đổ, tôi thấy mình bị vùi trong đống đất đá và có vật gì đè lên khiến toàn thân đau nhức, cử động rất khó,” anh kể lại với VnExpress.



Từng lớp đất đá và mảng tường bêtông tầng 2 của căn kế bên đổ dồn dập, đè sập căn nhà cấp 4 của gia đình ông. Căn phòng ngủ hơn 15 mét vuông bị tấm bêtông chắn ngang, chia cắt hai vợ chồng mỗi người một nơi.

“Tôi đẩy đứa lớn vào sát tường và ôm chặt bé nhỏ 2 tuổi, cố lấy thân che cho chúng. Đứa nhỏ ngủ say nên không biết gì, còn đứa lớn khóc thét sợ hãi, đòi mẹ,” anh Tú kể và cho biết, nhờ có tấm bêtông và chiếc giường che chắn, nên chỗ ba cha con vẫn còn khoảng trống đủ xoay trở.



Trời mưa giông, bên ngoài tối om, lâu lâu có chút ánh sáng lóe qua chỗ họ nằm. Âm thanh đổ vỡ, tiếng người la ó vọng vô khiến anh lo sợ. Gần một giờ vùi dưới đất đá, hai đứa bé kiệt sức, còn anh cảm giác tê buốt và đau nhức ở chân. “Tôi tự trấn an bản thân, mình phải sống để cứu hai con.”



Đang bất lực cứu hai con và không biết vợ và cha thế nào, anh nghe những tiếng búa va vào đá vang lên, rồi ánh đèn chiếu trực diện vào mặt. “Nhiều người đang đập bêtông, cầm xà beng, búa đục lớp đất cát tiến vào nơi tôi bị kẹt,” anh nói và cho biết đã cố lấy hết sức thét lên để họ biết, tới cứu.



Gần 30 phút sau, ba cha con được đưa ra ngoài. Hai con trai anh chỉ bị xây xát phần mềm, được đưa tới bệnh viện chăm sóc.



Nhìn thấy vợ đã được cứu, nhưng cha vẫn còn kẹt bên trong, anh Tú chỉ vị trí để mọi người tiếp tục đào bới. Hơn một giờ sau, họ tìm được cha của anh, nằm lọt giữa các bức tường, vách bị sập, cơ thể đầy thương tích nhưng còn sống.



Cũng bị chấn thương ngoài da thịt, vợ anh Tú cho biết, lúc ngôi nhà đổ sập, chị bị hất văng vào một góc, không thấy chồng và hai con. Sau nửa giờ hoảng loạn, chị loay hoay gỡ từng mảnh vỡ trong đống đổ nát để có khoảng trống kêu “cứu, cứu.” Lúc sau, chị được mọi người phát hiện, kéo ra ngoài.



Không may mắn như gia đình anh Tú, vợ chồng anh Lê Văn Vang đã mất mẹ và con trai 4 tuổi trong vụ sập nhà. Mẹ anh là bà cụ Phạm Thị Cư, 71 tuổi, và con anh là bé Khang. Vợ chồng anh cũng bị nhiều vết thương sau khi được cứu ra từ đống đổ nát.



Nằm trên giường bệnh, anh buồn bã cho biết, khuya qua khi phát hiện nhà đổ sập, anh ẵm con trai, kéo vợ và mẹ ra ngoài. Chạy được đoạn, anh bị đất đá đè lên, khiến đứa bé bị tuột khỏi tay. “Hàng xóm tìm mọi cách nhưng chỉ cứu được tôi và vợ. Còn mẹ và con bị chôn vùi nhiều giờ,” người đàn ông đau đớn nói với VnExpress.



Một người sống sót là ông Đặng Văn Có, 46 tuổi. Ông nói rằng chưa bao giờ thấy cảnh đổ nát như tối vừa qua. Ông cho biết, vợ chồng đang ngủ thì nghe tiếng động lớn, căn nhà rung chuyển. Ông bật dậy, gọi hai con trai đưa cháu tháo chạy trước khi ngôi nhà cấp 4 đổ ầm xuống.



“Những ngôi nhà cận kề cũng sập. Bêtông, đất đá nằm ngổn ngang. Từ xa, hàng xóm nhốn nháo, tiếng kêu cứu, cứu vọng lại, vang lên trong ngôi nhà của anh Tú,” ông Có nhớ lại.



Lần theo tiếng gọi, ông cùng hàng chục người khác xúc đất, bê từng mảnh tường vỡ ra thì thấy vợ anh Tú. Nhiều người tiếp tục gọi nhau, rọi đèn lật những mảng bêtông vỡ tìm kiếm các nạn nhân khác trước khi cảnh sát cứu hộ có mặt.



Theo ông Có, khi mọi người cố gắng cứu người nhà anh Tú và anh Vang thì hay tin bà Phạm Thị Hoa, 43 tuổi, nhà hàng xóm cùng con trai 18 tuổi cũng không thoát được ra ngoài. Ông và các thanh niên khác chia nhau đào bới, song mọi nỗ lực cứu hai mẹ con bất thành.



“Ngôi nhà chị ấy bị vùi lấp hầu như không còn thấy gì, chúng tôi tìm rất lâu nhưng không phát hiện được họ,” ông Có đau xót.



Ông Phạm Công Dũng, 46 tuổi, có vợ con bị chôn vùi cho biết, gia đình có bốn người, con trai lớn đang ở Sài Gòn. Tối hôm trước ông đi làm nên ở nhà chỉ có vợ với con trai út bị nạn.