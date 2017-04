Nước sông tràn bờ tại Colombia, 193 người thiệt mạng

Những người này đứng xem sự thiệt hại do nước sông tràn vào bờ gây ra sau những cơn mưa lớn tại Mocoa, Putumayo, miền nam Colombia ngày thứ Bảy. (Luis Robayo/ Getty Images)MOCOA – Một trận lũ dữ dội từ ba con sông tràn bờ đã quét qua một thành phố nhỏ của Colombia trong đêm, phá hủy nhà cửa, cuốn trôi xe cộ, và giết chết ít nhất 193 người. Trận thiên tai xảy ra vào nửa đêm thứ Sáu, tại thành phố Mocoa với khoảng 40,000 dân, nằm giữa các dãy núi gần biên giới Colombiavà Ecuador.Dòng nước bùn đã nhanh chóng tràn vào các con đường của thành phố, làm sập nhà cửa, nhổ bật gốc cây cối, và cuốn hàng tấn đất đá xuống cuối nguồn. Rất nhiều người dân đã không có đủ thời gian để thoát thân.Theo tổ chức Hồng Thập Tự, 202 đã bị thương và 220 người đang mất tích. Tổng Thống Juan Manuel Santos đã đến khu vực thiên tai và tuyên bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời cho biết số người thiệt mạng có thể sẽ tăng cao. Vào cuối ngày thứ Bảy, ông Santos cho biết số người chết là 193 người.Một số nhân chứng kể rằng, họ cảm thấy nhà cửa rung lên khi trận lũ bắt đầu, nhưng không có đủ thời gian để thoát thân. Khi trời sáng, các người dân hoàn toàn không còn nhận ra khu dân cư mà họ từng sống. Lực lượng cứu nạn và quân đội đã được điều đến hỗ trợ người bị nạn tại Mocoa. Sức nước mạnh đến mức làm sập 2 cây cầu, nhổ bật gốc cây cối, và quét sạch nhà cửa tại 17 cộng đồng dân cư của Mocoa.Các bệnh viện địa phương đang lâm vào tình trạng quá tải, và không còn đủ lượng máu dự trữ để cấp cứu cho bệnh nhân. Một số nhân viên bệnh viện vẫn cố gắng đến nơi làm việc, dù bản thân họ cũng có thân nhân đang mất tích. Nhà chức trách tin rằng vẫn còn rất nhiều thi thể bị vùi dưới nước bùn.Hội Hồng Thập Tự đã lập một đơn vị đặc biệt tại Mocoa vào thứ Bảy, để giúp người dân tìm kiếm thân nhân. Nhân viên Hồng Thập Tự cho biết tình trạng vào sáng thứ Bảy hoàn toàn hỗn loạn, do có quá nhiều người mất tích.Tổng Thống Santos cho biết, thời tiết bất thường là nguyên nhân gây ra thiên tai lần này. Trong vòng 1 đêm, thành phố Mocoa đã nhận lượng mưa bằng với lượng mưa trung bình tại nơi này trong toàn tháng 3. Do mùa mưa tại Colombia chỉ mới bắt đầu, ông Santos yêu cầu các cơ quan khẩn cấp quốc gia và địa phương cần phải nỗ lực gấp đôi để ngăn chận các thảm kịch tương tự.Sự việc đêm thứ Sáu là một trong những thiên tai tồi tệ nhất tại Colombia trong lịch sử cận đại, dù quốc gia này từng chứng kiến một thiên tai kinh hoàng hơn. Vào năm 1985, 25,000 người đã thiệt mạng khi núi lửa Nevado del Ruiz bùng nổ, phun ra một lượng lớn tro bụi và đất đá, chôn vùi thị trấn Armero.