Nước VN loạn: Nhiều bác sĩ bị đánh, chém

Bác sĩ trở thành bệnh nhân. BS Trần Văn Sơn đang được điều trị tại bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Đồng Hới. (Tuổi Trẻ)



HÀ NỘI - Chỉ trong ba ngày, từ 20 đến 23 tháng 10, có ít nhất hai ông bác sĩ bị đánh tại Việt Nam. Hai ông này làm việc ở tỉnh Quảng Bình và tỉnh Hà Tĩnh. Một trong hai ông đã bị chém, theo tin của báo Tuổi Trẻ

Bài báo cho biết đây chỉ là hai trong số nhiều vụ bác sĩ bị tấn công gần đây, khiến cho bà bộ trưởng Bộ Y Tế phải lên tiếng lời kêu gọi người dân hãy giúp bảo vệ các bác sĩ. Bộ trưởng không nhắc đến nguyên nhân khiến bác sĩ bị hành hung. Phải chăng vì giới y sĩ ở VN làm việc cẩu thả, thiếu khả năng, thiếu kiến thức, khinh thường bệnh nhân, hay đơn giản là thờ ơ, chẳng quan tâm đến người cần được chăm sóc.

Nguyễn Trọng Khoa, phó cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh thuộc Bộ Y Tế, cho biết những vụ bạo hành giới y sĩ xảy ra gần đây đều trong tình huống bác sĩ/nhân viên y tế đang trong ca trực, đang cấp cứu/điều trị cho bệnh nhân.



Một trường hợp điển hình là vào tháng 4, 2017, bác sĩ ở bệnh viện Thạch Thất, Hà Nội bị cha của một bệnh nhi ném ly nước vào đầu khiến bác sĩ bị u đầu và ngất xỉu.



Đến tháng 7, 2017, trong lúc đang cấp cứu một bệnh viên, bác sĩ Nguyễn Văn Long ở bệnh viện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đã bị người nhà bệnh nhân ném đồng hồ đo huyết áp vào đầu, khiến cho bác sĩ rác da đầu và bị khâu năm mũi.



Không chỉ nam bác sĩ, nữ bác sĩ cũng bị "quánh." Vào tháng 9, 2017, bác sĩ Hoàng Thị Minh bị đánh vào mặt trong khi đang tham gia cấp cứu bệnh nhân tại bệnh viện Nhân Dân 115, tỉnh Nghệ An.



Hai vụ mới đây nhất xảy ra ngày thứ Sáu 20/10 và thứ Hai 23/10. Nạn nhân là nữ bác sĩ Trần Thị Thanh Hải, phó trưởng Trạm Y Tế xã Hương Long, tỉnh Hà Tĩnh, bị chém và bị nhiều vết thương, và bác sĩ Trần Thanh Sơn bị đánh rách mi mắt trái lẫn giác mạc tại bệnh viện Việt Nam - Cuba ở Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.



Trước những vụ hành hung bác sĩ xảy ra liên tục, Bộ Y Tế đã gởi thư đến các bệnh viện. Nhưng thay vì đưa ra giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên y tế, Bộ Y Tế yêu cầu các bệnh viện phải tự có cách giải quyết để bảo vệ các bác sĩ.



Tại cuộc tọa đàm với chủ đề "Hãy vào cuộc mạnh hơn vì sự an toàn của nhân viên y tế" (tổ chức cuối tháng



9), một chuyên gia đã cho rằng có hai nguyên nhân khiến bác sĩ bị đánh: Trước hết là từ bệnh nhân/người nhà bệnh nhân.



Họ mệt mỏi, bệnh tật hoặc phải chăm sóc người bị bệnh tật, lại thiếu kiên nhẫn do tác động của bệnh tật nên khi đến bệnh viện luôn muốn được chăm sóc, điều trị trước, trong khi khả năng của cơ sở y tế chưa thể đáp ứng dịch vụ cho bệnh nhân cụ thể đó.



Thứ hai là do thiếu nhân lực nên mỗi y, bác sĩ phải khám, điều trị cho nhiều bệnh nhân/ngày.

Theo nhận xét của một bác sĩ: sự thấu hiểu và thông cảm là điều hiếm thấy ở bệnh viện công cộng.

Chẳng hạn mới đây, khi đưa con đến bệnh viện St. Paul, Hà Nội cấp cứu, ông B.H. tỏ ra bực mình khi nói, "Trong khi gia đình rất lo lắng thì cả một êkip trực lại thờ ơ, đủng đỉnh đi lại."

Vậy đây có phải là một trong những lý do khiến bác sĩ bị hành hung?