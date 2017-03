Obama bác bỏ cáo buộc nghe lén điện thoại của Trump trong giai đoạn tranh cử

Cựu Tổng Thống Obama và Tổng Thống Donald Trump trong ngày nhậm chức của ông Trump. (Hình: Getty Images)



HOA THỊNH ĐỐN - Phát ngôn viên của cựu Tổng Thống Obama đã bác bỏ một cách mạnh mẽ những lời cáo buộc vô căn cứ của Tổng Thống Donald Trump, sau khi ông Trump tuyên bố rằng Tổng Thống Obama đã nghe lén các cuộc điện thoại của tòa nhà Trump Tower trong thời gian diễn ra tranh cử.



“Một nguyên tắc quan trọng của chính phủ Obama là không viên chức Tòa Bạch Ốc nào được phép can thiệp vào các cuộc điều tra độc lập của Bộ Tư Pháp,” ông Kevin Lewis, phát ngôn viên của ông Obama, cho biết trong một thông cáo hôm thứ Bảy. “Và thực hiện đúng theo nguyên tắc này, cả Tổng Thống Obama và viên chức Tòa Bạch Ốc đều chưa bao giờ ra lệnh giám sát đối với bất kỳ công dân Hoa Kỳ nào. Bất kỳ thông tin nào trái ngược với nguyên tắc này đều là điều dối trá.”



Thông điệp của cựu tổng thống là nhằm trả lời cho một số lời bình luận trên Twitter vào sáng thứ Bảy của ông Trump, trong đó, tổng thống đương nhiệm của Hoa Kỳ cáo buộc ông Obama đã nghe lén các cuộc điện thoại tại Trump Tower tại thành phố New York, trong giai đoạn tranh cử. Ông Trump không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho tuyên bố của mình, và Tòa Bạch Ốc cũng chưa bình luận gì về sự việc.



Các đoạn “tweet” của tổng thống được đưa ra sau khi trang tin tức cực hữu Breitbart hôm thứ Sáu đăng một bài viết, nói rằng chính phủ Obama đã được cho phép nghe lén chiến dịch tranh cử của ông Trump.



Trong các lời viết của mình, ông Trump còn so sánh việc nghe lén với vụ tai tiếng Watergate dưới thời Tổng Thống Nixon. Ông cũng nói về khả năng sẽ thực hiện một hành động pháp lý về vụ nghe lén.



Cũng trong sáng thứ Bảy, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Obama, ông Ben Rhodes, đã trả lời trên Twitter rằng: “Không có tổng thống nào được ra lệnh nghe lén. Những quy định này được đặt ra để bảo vệ công dân khỏi những người như ông.” Ông Rhodes hiện vẫn đang tiếp tục làm cố vấn ngoại giao cho ông Obama trong giai đoạn “hậu-tổng thống.”