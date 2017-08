Obama đăng tấm ảnh nhận được nhiều "like" nhất trong lịch sử Twitter

Bức hình do nhiếp ảnh gia Pete Souza của Tòa Bạch Ốc chụp ông Obama thăm hỏi các em bé tại một vườn trẻ ở tiểu bang Maryland được đưa lên Twitter ngày Chủ Nhật. Tính đến chiều thứ Tư, hình này đã có trên 3.8 triệu lượt “like,” nhiều nhất trong lịch sử của TwitterMột lần nữa, cựu Tổng Thống Barack Obama lại tạo lịch sử, và lần này ông để lại dấu ấn trong thế giới Twitter, qua một thông điệp đi kèm với bức ảnh mà ông đăng vào hôm Chủ Nhật, bày tỏ ý kiến trước những cuộc biểu tình bạo động chết người vào cuối tuần qua ở Charlottesville, tiểu bang Virginia.“Không ai được sinh ra mà thù ghét một người khác vì màu da, bối cảnh thân thế, hoặc tôn giáo của người ấy.”Đó là thông điệp của ông Obama, trích dẫn lời của ông Nelson Mandela, là một nhà tranh đấu cho dân quyền và sau trở thành tổng thống da đen đầu tiên tại Nam Phi, trong cuốn tiểu sử “Long Walk to Freedom” được phát hành vào năm 1994.Câu nói đó được đính kèm bằng một tấm ảnh chụp cảnh ông Obama chào hỏi một nhóm trẻ em thuộc các chủng tộc khác nhau, tại cửa sổ của một trung tâm chăm sóc trẻ em.Câu “Không ai được sinh ra mà thù ghét một người khác vì màu da, bối cảnh thân thế, hoặc tôn giáo của người ấy,” theo công ty Twitter Inc. cho biết, mục đăng được “like” (thích) nhiều nhất trong lịch sử. Tính cho đến lúc chiều thứ Tư, 16 tháng Tám, 2017, bức hình ông Obama với trẻ em đa chủng đã có trên 3.8 triệu lượt “thích,” và được chuyển đi tiếp (retweet) hơn 1.6 triệu lần.Theo mục Need to Know (Cần Biết) trên báo MarketWatch cho hay, trước đây mục đăng được nhiều người yêu thích nhất trong lịch sử Twitter là từ ngôi sao nhạc pop Ariana Grande, với hơn 2.7 triệu lượt “thích.”Tweeter nói với MarketWatch rằng mục Twitter đó cũng hiện là tin nhắn được đăng lại nhiều nhất trên Twitter, đứng hàng thứ năm tính từ trước đến nay.