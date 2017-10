Ôm nỗi oan giết cha xuống mồ

Trao đổi với phóng viên, bà Đặng Thị Nga cho biết, do tuổi cao, hay đau ốm, bà rất yếu. Bà vẫn nhớ như in sự việc cách đây gần 30 năm khi vừa mang nỗi đau mất chồng, lại thêm nỗi thống khổ vì oan khuất. Bà kể lại: “Tới sáng ngày thứ 3, tôi nghĩ cứ để họ đánh thì mình chết ở đây, không ai minh oan cho mình và con nên nhận tội. Khoảng hơn 10h sáng, tôi được gặp các con để bàn bạc, thằng lớn bảo thôi mẹ nhận tội đi rồi về nuôi các em để bọn con đi tù… Tôi đành nhận tội”. Phần mình, anh Dương cho biết, do không chịu được miệng tiếng thiên hạ, anh phải bỏ xuống miền xuôi kiếm sống.