Ông cụ người Việt được tìm thấy

Ông Từ Tài









SANTA ANA – Cảnh sát đã tìm thấy một ông cụ gốc Việt 84 tuổi, sống tại Santa Ana, bị mất tích vào sáng sớm thứ Ba. Ông Từ Tài, sống một mình tại khu nhà số 900 đường 1st, không có mặt tại nhà khi người chăm sóc ghé qua căn chung cư của ông lúc 8:50 sáng. Camera giám sát cho thấy ông Tài rời khu chung cư lúc 12:30 sáng. Ông Tài bị chứng lãng trí rất nặng và cần phải uống thuốc. Ông cao khoảng 5 feet 1, nặng 115 pound, và chỉ nói tiếng Việt. Trong lần cuối cùng được nhìn thấy, ông đang mặc một chiếc áo thun trắng ngắn tay có họa tiết màu xanh lá cây, và mặc quần ngắn màu xanh dương. Đến 2:30 chiều thứ Ba, cảnh sát khám phá ông trong một bệnh viện trong vùng. Vì không biết ông là ai, các nhân viên bệnh viện chỉ gọi ông bằng tên chung là “John Doe” và báo cảnh sát.

Tòa Bạch Ốc muốn khôi phục dự luật cải tổ y tế

WASHINGTON DC – Nỗ lực của Tòa Bạch Ốc trong việc khôi phục dự luật cải tổ y tế của đảng Cộng Hòa đã nhận những phản ứng khác nhau vào hôm thứ Ba, cho thấy tương lai của dự luật này vẫn còn nhiều bất ổn. Phó Tổng Thống Mike Pence và các viên chức hàng đầu trong chính phủ đang đề nghị cho phép các tiểu bang được xin miễn trừ khỏi lệnh bắt buộc bảo hiểm y tế, theo đạo luật của Tổng Thống Barack Obama. Các chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng Hòa Hạ Viện, thuộc cả 2 trường phái ôn hòa và bảo thủ, dự định sẽ gặp gỡ Phó Tổng Thống Pence để thảo luận về mục tiêu chung. Tuy nhiên, xác suất thành công của các cuộc họp này vẫn rất thấp.

Tại Tòa Bạch Ốc, ông Pence nói, ông và Tổng Thống Donald Trump “tự tin rằng bằng cách hợp tác với Quốc Hội, chúng ta sẽ xóa bỏ và thay thế Obamacare.” Theo đề nghị của Tòa Bạch Ốc, các tiểu bang có thể yêu cầu liên bang miễn trừ khỏi 1 quy định của Obamacare, vốn bắt buộc các hãng bảo hiểm phải nhận bảo hiểm cho các “nhu cầu y tế thiết yếu,” bao gồm cả bệnh tâm thần, dịch vụ thai sản, và các dịch vụ giúp cai nghiện ma túy và các chất tương tự. Dự luật cải tổ y tế hiện thời của đảng Cộng Hòa sẽ xóa bỏ yêu cầu này, và để các tiểu bang được tự do lựa chọn có nên áp dụng quy định này hay không. Tuy nhiên, chi tiết này đang bị phản đối bởi một số nhà lập pháp Cộng Hòa ôn hòa.

Nghi can gốc Trung Quốc đóng tiền tại ngoại $70 triệu

HILLSBOROUGH – Một phụ nữ sống tại Hillsborough, California, bị truy tố trong một vụ án giết người, dự kiến sẽ đóng tiền bảo lãnh tại ngoại trong tuần này. Số tiền tại ngoại của cô ta, $35 triệu Mỹ kim, là một trong những mức tiền cao nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nghi can này còn đáp ứng tốt hơn nữa, khi đóng tiền cao gấp đôi số lượng yêu cầu của nhà chức trách. Mức tiền tại ngoại $35 triệu Mỹ kim của nghi can Tiffany Li là mức tiền cao thứ 8 từng được đặt ra bởi 1 tòa án tiểu bang, tính trên toàn Hoa Kỳ.

Phòng công tố San Mateo County nói rằng, sự việc này là ví dụ tốt nhất cho thấy hệ thống tiền bảo lãnh tại ngoại có lợi như thế nào đối với những người giàu. Nghi can Tiffany Li bị truy tố tội sát hại Keith Green, bạn trai cũ của cô ta và là cha của 2 người con chung của họ. Tiền tại ngoại của Li không được nộp bằng tiền mặt, mà nộp bằng tài sản địa ốc. Gia đình của Li rất giàu có và có thế lực tại Trung Quốc. Mẹ của cô ta sở hữu rất nhiều nhà cửa tại California, bao gồm cả dinh thự sang trọng tại Hillsborough, nơi Li sinh sống. Tòa nhà này cũng là nơi nạn nhân Green bị giết hại. Hai đồng phạm khác của Li, gồm bạn trai hiện tại Kavyeh Bayat, và 1 người tên Oliver Adella, cũng bị giam và bị truy tố tội giết người.

Cơ quan công tố từng yêu cầu tòa án không cho Li đóng tiền tại ngoại, vì sợ cô ta sẽ trốn về Trung Quốc, tuy nhiên, yêu cầu này không được tòa chấp nhận. Hai bên công tố và biện hộ đã đồng ý về một số biện pháp giám sát Li sau khi được thả, bao gồm việc sử dụng một số dụng cụ giám sát điện tử 24/7.

Knotts Berry Farm bắt đầu dùng máy dò kim loại

BUENA PARK – Khu giải trí Knotts Berry Farm đã bắt đầu sử dụng máy dò kim loại để kiểm tra du khách, trở thành công viên giải trí mới nhất tại Nam California phải tăng cường các biện pháp an ninh. Các máy dò kim loại đã được gắn tại lối vào Knotts Berry Farm từ vài tuần trước, trong chương trình lớn tập trung vào việc nâng cấp an ninh trong công viên. Các biện pháp tương tự đã được thực hiện tại các khu giải trí như Disneyland, Disney California Adventure, Universal Studios, và Six Flag Magic Mountain.

Đa số du khách tại Knotts cũng đồng ý với biện pháp an ninh này. Trước tình trạng các vụ khủng bố đang xảy ra trên khắp thế giới, các biện pháp an ninh như việc dùng máy dò kim loại đang dần dần trở thành cảnh tượng quen thuộc ở khắp nơi.

Một người chết vì thi ăn bánh doughnut

COLORADO – Một người đàn ông đã bị nghẹn chết vì cố gắng ăn nửa pound bánh doughnut trong vòng 80 giây, khi tham gia một cuộc thi ăn bánh tại một cửa hàng ở Denver, Colorado. Đây là cái chết thứ 2 trong dịp cuối tuần qua, liên quan đến việc bị nghẹn thức ăn. Ông Travis Malouff, 42 tuổi, qua đời vào sáng sớm Chủ Nhật vì bị ngạt thở, sau khi bị thức ăn bịt kín khí quản, theo cơ quan pháp y cho biết. Các nhân chứng cho biết, ông Malouff đã tham gia một cuộc thi ăn bánh ở tiệm Voodoo Doughnuts, trong đó, người thắng cuộc sẽ được ăn bánh miễn phí và được nhận một biểu tượng xác nhận chiến thắng cuộc thi ăn.

Được biết, ông Malouff đang ăn nửa cái bánh doughnut thì bị nghẹn, mặt đổi màu tím tái, và té xỉu. Hai khách hàng đã cố gắng đỡ ông Malouff và tìm cách giúp ông cho tới khi nhân viên y tế đến nơi. Tuy nhiên, ông Malouff đã qua đời ngay tại tiệm bánh. Cái chết của ông Malouff xảy ra cùng ngày với ca tử vong của một sinh viên 20 tuổi, cô Caitlin Nelson. Cô Nelson đã bị sặc và bị nghẹt thở trong một cuộc thi ăn bánh pancake diễn ra vào 1 ngày trước đó, tại đại học Sacred Heart ở Fairfield, Connecticut.

Máy bay hạ cánh trong bãi đậu xe, phi công bị bắt

WHITTIER – Phi công của một máy bay nhỏ đã bị bắt vì tội lái máy bay khi không tỉnh táo, sau khi máy bay của ông bị cạn nhiên liệu và phải hạ cánh trong bãi đậu xe của một khu thương mại ở thành phố Whittier, California. Darrell Roberts, 58 tuổi, cư dân Winchester, bị bắt giam sau khi chiếc máy bay Piper của ông hạ cánh vào tối thứ Hai, tại khu vực số 3700 đường Workman Mill.

Ông Roberts bị giam vì tội lái máy bay khi không tỉnh táo, và bị giam với mức tiền tại ngoại là $1,000 Mỹ kim. Người này sẽ phải ra tòa vào ngày 5 tháng 7. Roberts đi một mình trên máy bay và không bị thương. Ông đang trên đường từ Temecula đến San Diego thì máy bay hết xăng, buộc phải hạ cánh. Chiếc máy bay không bị hư hại.

Thiếu niên nhận tội âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng

NEW JERSEY – Một thiếu niên sống tại New Jersey đã nhận tội hỗ trợ vật chất cho khủng bố, trong một âm mưu ám sát Đức Giáo Hoàng Francis vào năm 2015, khi Ngài tổ chức thánh lễ ngoài trời tại Philadelphia. Bị cáo Santos Colon, 17 tuổi, thừa nhận tại tòa liên bang ở Camden, New Jersey rằng, cậu ta định âm mưu hợp tác với một tay xạ thủ để bắn Đức Giáo Hoàng khi Ngài đến Philadelphia, và cho nổ các khối bom được gắn ở khu vực xung quanh.

Colon liên lạc với 1 người mà cậu ta tin là xạ thủ, từ ngày 30 tháng 6 đến 14 tháng 8, 2015, tuy nhiên, người này thực tế là cảnh sát chìm của FBI. Vụ tấn công không xảy ra và nhân viên FBI bắt giữ Colon vào năm 2015. Công tố viên cho biết, Colon đã yêu cầu người cảnh sát chìm đi mua vật liệu để chế tạo bom. Colon bị truy tố như người trưởng thành vào hôm thứ Hai, về tội định cung cấp hỗ trợ vật chất cho khủng bố, và đang đối mặt với 15 năm tù giam. Công tố viên cho biết, Colon đã thừa nhận âm mưu khủng bố này lấy cảm hứng từ tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo.

Người bắn chết 3 kẻ trộm sẽ không bị truy tố

OKLAHOMA – Công tố viên tại Oklahoma hôm thứ Hai cho biết, người thanh niên 23 tuổi bắn chết 3 kẻ xâm nhập gia cư sẽ không bị truy tố. Tuy nhiên, người phụ nữ lái xe chở 3 kẻ trộm này sẽ bị truy tố tội sát nhân mức độ 1. Theo lời nhà chức trách, anh Zachary Peters đang ở nhà một mình khi anh bắn chết các nghi can Maxwell Cook, Jacob Redfern, và Jakob Woodruff bằng súng trường AR-15 vào ngày 27 tháng 3, tại nhà riêng ở khu ngoại ô Tulsa.

Cảnh sát cho rằng, Peters đã hành động hợp lý khi sử dụng vũ khí sát thương để bảo vệ bản thân và ngôi nhà. Các nghi can bị bắn chết là các thiếu niên trẻ tuổi, từ 15 đến 18 tuổi. Cảnh sát tìm thấy mặt nạ, áo khoác có nón trùm đầu, găng tay, nắm đấm sắt, và dao, trên người các kẻ trộm bị bắn chết. Nhóm này đã đến khu vực này trước đó trong cùng ngày để trộm rượu và một số dụng cụ điện tử, sau đó lại quay lại để lấy trộm thêm các đồ đạc khác.

Oklahoma là một trong 24 tiểu bang cho phép người dân được bắn bất kỳ ai, nếu họ bị đe dọa đến sự an toàn của bản thân. Người phụ nữ chở các thiếu niên đi ăn trộm, Elizabeth Rodriguez, 21 tuổi, cư dân Oologah, bị truy tố 3 tội sát nhân và 2 tội trộm cắp, và đang bị giam không cho bảo lãnh tại ngoại. Theo luật Oklahoma, một người sẽ bị truy tố tội sát nhân nếu tham gia vào một vụ phạm tội mà trong đó có người bị giết, cho dù người này không trực tiếp tham gia vào việc giết người.