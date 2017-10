Ông cụ Việt đi xe đạp bị tông thiệt mạng

Góc đường Center St. và First St. (đường Bolsa nối dài) ở Santa Ana, nơi xảy ra tai nạn. (Google Maps)



SANTA ANA - Một tai nạn đã xảy ra liên quan đến người Việt Nam.

Theo tường trình của cảnh sát, vào trưa thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017, lúc 12:51 trưa, cảnh sát đã đến điều tra một tai nạn xảy ra ở góc đường First Street (Bolsa nối dài từ Westminster qua Santa Ana) và đường Center Street.



Cảnh sát được biết có một người đi xe đạp và bị xe đụng, đang nằm giữa đường. Xe cứu thương cũng được gọi đến. Họ đã sơ cứu ông cụ bị thương và chở ông đến bệnh viện. Một thời gian sau, bệnh viện thông báo nạn nhân đã qua đời.



Vào đêm thứ Bảy, sau khi liên lạc được với người thân, cảnh sát cho biết nạn nhân là ông Hà Hữu Liên, 87 tuổi, cư ngụ tại Santa Ana.



Các nhân chứng cho biết cụ Hà Hữu Liên đã đạp xe trên đường First về hướng tây, tức là hướng đến Westminster. Xe đạp của cụ chạy bên mạn bắc của đường First. Đến ngã ba đường Center, chiếc xe đạp băng qua đường để chạy bên mạn nam của First. Đúng lúc đó, một chiếc xe chạy về hướng đông trên đường First đã tông vào xe đạp.



Tài xế của chiếc xe hơi đã dừng lại, chờ đợi cảnh sát đến điều tra. Cảnh sát cho biết tài xế này không say rượu hoặc có chất kích thích trong người khi tai nạn xảy ra.



Cảnh Sát Santa Ana khuyến khích những ai chứng kiến tai nạn và có thể cung cấp thêm chi tiết thì hãy gọi số (714) 245-8200 của ban điều tra.