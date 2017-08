Ông gốc Việt bị hai thanh niên da đen bắn thiệt mạng

Chiếc xe bị trúng đạn tại nơi xảy ra án mạng đêm thứ Sáu.



DENVER - Một vụ nổ súng gần công viên thành phố City Park ở Denver đã làm thiệt mạng một người cha gốc Việt. Ông đã có bảy đứa con. Vụ bắn súng xảy ra lúc khoảng 8 giờ tối thứ Sáu, ở gần đường 28th Avenue và đường Albion Street.





Hình Nguyễn Tân An trên trang quyên góp trợ giúp GoFundMe.



Nạn nhân được xác định là Nguyễn Tân An, được gia đình mô tả là “một người cha, người chồng, anh em, bà con, chú, cháu, và người bạn mà bất cứ ai cũng đều có thể nhờ cậy.”



Theo cảnh sát Denver cho biết, ông An bị nhiều vết thương do súng bắn. Ông được đưa đến bệnh viện Denver Health và qua đời ở đó.

Cảnh sát vẫn còn đang tìm động lực đưa đến án mạng.

Các nhân chứng mô tả hai nghi can với nhà chức trách rằng cả hai đều là thanh niên da đen khoảng 18 tuổi. Một người được mô tả là cao chừng 5 feet 5 inch, vóc người gầy còm, và nặng từ 135 đến 140 pound. Họ nhìn thấy anh ta mặc một chiếc áo khoác rằn ri màu nâu và màu xanh lá cây.



Nghi can thứ nhì được mô tả là cao từ 5 bộ 5 tới 5 bộ 7, vóc dáng trung bình, và nặng từ 160 đến 170 pound. Lần cuối cùng anh ta được nhìn thấy mặc một chiếc áo khoác bằng vải denim màu trắng, và có một khẩu súng lục.



Gia đình ông An hiện giờ đang chuẩn bị tổ chức tang lễ, và đang xin giúp đỡ để tài trợ cho việc đó. Họ lập một trương mục trên mạng GoFundMe để lạc quyên. Tính cho đến chiều thứ Tư, 23 tháng Tám, gia đình quyên được hơn $2,500 Mỹ kim. Họ cần khoảng $8,000 để trang trải các chi phí hậu sự.



Cảnh sát cho biết họ cần thông tin liên quan đến vụ này. Tiền thưởng là$2,000 cho ai cung cấp manh mối dẫn đến việc bắt giữ và cáo buộc một người bị truy nã.